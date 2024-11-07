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Сомнолог Золотарева объяснила вред алкоголя для сна

Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева заявила, что алкоголь, а также иные стимуляторы, не улучшают сон, а наоборот – ухудшают.
По её словам, алкоголь снижает качество сна и увеличивает количество пробуждений.

«Алкоголь может вызывать сонливость и облегчать засыпание за счёт снижения активности нервных клеток. Но, несмотря на этот эффект, он ухудшает общее качество отдыха. Алкоголь сокращает фазу быстрого сна, вызывает прерывистость во второй половине ночи и частые пробуждения. Он может привести к проблемам с дыханием, таким как апноэ, из-за расслабления мышц горла», — пояснила в беседе с Газета.ру Золотарева.



А член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов, в свою очередь, обозначил вред, который может нанести постоянное использование берушей для сна.

«Из вредности можно выделить, во-первых, постоянное давление на кожу, если беруши подобраны неправильно. Это может приводить к раздражениям, болезненным ощущениям, образованию корок. Во-вторых, беруши нарушают эвакуацию серы из слухового прохода и могут способствовать образованию серной пробки, особенно если нарушена гигиена слухового прохода», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

Ранее врач-сомнолог, доктор медицинский наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с «Радио 1» сообщил, что нарушение сна может быть связано с сезонным эффективным расстройством или сезонной депрессией.

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#сон
#здоровье
Россиянам раскрыли, как проще отказаться от сладкого
Диетолог Журавлева: От сладкого можно отказаться с помощью стевии и мёда
07 ноября 2024, 20:08

Фото: iStock/Alter_photo

Диетолог Полина Журавлева заявила, что ограничить потребление сахара полезно для здоровья, а сделать это проще можно, заменив его на полезные альтернативы, такие, как стевия, эритриол, мёд и кленовый сироп.
«Высокое потребление сахара связано с рисками для здоровья, такими, как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение состояния кожи и снижение уровня энергии. Как и с любой зависимостью, осознание этих рисков — первый шаг на пути к здоровым изменениям, а следующим этапом может стать замена сахара более полезными альтернативами», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

А врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов назвал способы не переедать, среди которых обозначил употребление стакана воды до приема пищи, кето-диету, осознанное питание, начало приёма пищи именно с зелёных овощей, добавки хрома для снижения чувства голода.

«Некоторые ароматы, например, мята или лаванда, могут играть роль в контроле аппетита и снижении чувства голода. И следите за цветом посуды: контраст между цветом тарелки и едой может влиять на количество потребляемой пищи. Выбирайте тарелки более темных оттенков для того, чтобы снизить шансы переедания», – добавил в беседе с Газета.ру Морозов.

Ранее врач-нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что мясные наваристые супы негативно влияют на работу организма.

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Съезд терапевтов Московской области собрал в МОНИКИ врачей из 14 стран
07 ноября 2024, 19:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области стартовал в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского. В этом году он проходит под девизом «Достижения медицинской науки – в практику».
«В этом году собрали представителей разных направлений медицины из 14 стран. Мы выносим на обсуждение методики, которые помогают уменьшить смертность населения, продлить пациенту жизнь. На съезде работают 18 секций по кардиологии, пульмонологии, эндокринологии, ревматологии, гематологии, неврологии и даже диагностике туберкулёза. Обсуждаем юридические и психологические вопросы, интересующие наших докторов», – сказала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ, главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В съезде участвуют врачи-терапевты, кардиологи, пульмонологи, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи общей практики, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, врачи скорой помощи, доктора из Австрии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Италии, Испании, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана и Чехии.
«Это площадка для интересных дискуссий и продуктивного обмена опытом, дающая импульс специалистам к созданию новых успешных проектов. Надеюсь, что темы, которые сегодня и завтра будут обсуждаться, станут основой для укрепления и инновационного развития системы здравоохранения не только Московской области, но и всей нашей страны», – сказал замдиректора департамента медицинского образования и кадровой политики здравоохранения Минздрава России Алексей Ан.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Отдельный блок форума посвятили достижениям в эндокринологии. Участники обсуждали реализацию в Московской области федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом», новые подходы к лечению заболевания, особенности лечения пожилых пациентов. Особое внимание уделили важности диспанцеризации, в частности для людей с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Также участников форума ждал мастер-класс на тему «Цифровые технологии в профилактике развития сердечно-сосудистых осложнений», который провела замдиректора по образовательной деятельности, декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Татьяна Чернявская.
«Цифровая медицина сегодня становится лейтмотивом взаимодействия врачей и пациентов. Современные возможности позволяют беречь время и обеспечивать контроль над заболеваниями. В МОНИКИ работают лучшие эксперты в своих направлениях. Их мнения и рекомендации сегодня доступны как жителям Подмосковья, так и нашим коллегам со всей Московской области», – отметила Чернявская.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На секции «Неврология» специалистам рассказали об эффективности терапии у пациентов, страдающих эпилептическими приступами, организации медпомощи людям с патологией нервной системы. Рассмотрели случаи хронической ишемии головного мозга и когнитивных нарушений.

Кроме того, на форуме обсудили эффективность применения пробиотиков в гастроэнтерологии. Участников секции стоматологии, знакомили с цифровыми технологиями в имплантации зубов, методами реконструктивной хирургии, инновационными технологиями в ортодонтии, рассказали о бесплатном зубопротезировании в Московской области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Также в рамках Съезда обсудили инновационные подходы к диагностике и лечению сердечно-сосудистой патологии.

Съезд проходит в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья». Организаторами выступают Ассоциация врачей-терапевтов и специалистов смежных специальностей, Минздрав Московской области и МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

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В детсадах Реутова проводят осмотры по выявлению вируса Коксаки
07 ноября 2024, 17:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Плановые осмотры воспитанников детских садов проводят медики в городском округе Реутов, случаев выявления вируса Коксаки не было, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В свете информации об участившихся случаях выявления вируса Коксаки в Московской области многие родители особенно интересуются вопросом эпидемиологической безопасности. В детсадах округа Реутов проводятся осмотры воспитанников, на данный момент с заболеваниями кишечными инфекциями не выявлено детей», — говорится в сообщении.
Отмечается, также, что пока ни в одном дошкольном и учебном заведении округа не введён карантин по ОРВИ: такой карантин вводится, кода число заболевших составляет не менее 20%.

Ранее врач Ольга Уланкина заявила, что вирус Коксаки чаще всего попадает в Россию через людей, возвращающихся из путешествий с заграничных курортов.

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Цифровая медицина как лейтмотив: Современные технологии обсуждаются на VIII съезде терапевтов
07 ноября 2024, 17:30

Фото: Радио 1

VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» проходит 7-8 ноября в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Тематика охватывает вопросы диагностики и терапии самого широкого круга заболеваний.
Заместитель директора департамента медицинского образования и кадровой политики здравоохранения Минздрава РФ Алексей Ан поздравил участников съезда с началом мероприятий и пожелал удачи.

«Современные тенденции в области трансформации здравоохранения, развития высокотехнологичной медицины, активное внедрение технологий искусственного интеллекта предъявляют новые требования к системе образования для здравоохранения, и мы активно ее трансформируем. Стратегическим приоритетом государства, особенно в сегодняшних реалиях, является в том числе поддержка специалистов. Ведь технологический суверенитет во многом базируется на подготовке и поддержке специалистов, их новаторском подходе, живом и гибком уме, смелых и ярких идеях, а также новых решениях, внедряемых в том числе и в здравоохранение. Подготовка и поддержка специалистов – это поддержка будущего России», — сказал он.

Фото: Радио 1

Заместитель директора по образовательной деятельности, декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского Татьяна Чернявская рассказала в беседе с корреспондентом «Радио 1» о важности современных технологий в медицине Российской Федерации.

«Я рассказывала про современные тенденции, которые есть сегодня в здравоохранении. И по следам тех российских и мировых конгрессов, которые прошли и которые еще будут, можно сказать, что цифровая медицина сегодня становится лейтмотивом всего взаимодействия сферы врачей и пациентов. Поэтому то, какие современные возможности есть и для наших пациентов, и для врачей, которые являются, с одной стороны, эффективными технологиями, позволяющими контролировать заболевания, а с другой стороны, ресурсосберегательными технологиями, которые берегут время, возможности и силы врачей, обеспечивая при этом высокий контроль над заболеваниями, а, следовательно, продолжительностью жизни и качеством жизни пациентов, очень важно», — сообщила она.

По ее словам, телемедицина в Подмосковье очень развита и применяется во всех уголках области.

«Действительно, институт обеспечивал дистанционное консультирование и для пациентов, которые болели, и для пациентов, которые уже переболели и были выписаны, и для врачей. Поэтому исследования, которые мы тогда проводили, в том числе об эффективности телемедицины, показало, что можно повлиять на смертность, обеспечивая своевременную консультацию пациента. То, что влияет на смертность, является универсальным средством, и только так должны делать все остальные врачи. Поэтому, да, действительно, мы показали, что такая возможность есть. Сегодня в институте сохраняется возможность дистанционного консультирования. Мы консультируем врачей отдаленных регионов относительно тяжелых пациентов. Мы консультируем и пациентов в том числе», — поделилась Татьяна Чернявская.

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#заболевания
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Академик Асмолов предложил создать в Подмосковье систему борьбы с выгоранием врачей
Академик Асмолов назвал основной способ борьбы с выгоранием врачей
07 ноября 2024, 16:31

Фото: iStock /pondsaksit

Ключевой способ преодоления выгорания врачей – мотивация к работе.
Такое мнение высказал корреспонденту «Радио 1» психолог, академик Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов. Доклад на эту тему он представил на VIII съезде терапевтов Московской области, который открылся в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
«Если врач чувствует, что его не понимают, не любят, что он оказался за пределами внимания и социальной поддержки, начинается выгорание. А выгорание врача – это не просто его личная болезнь. Это цепная реакция, которая приводит к увеличению числа больных в Московской области. Поэтому я и акцентировал на этом внимание», – пояснил учёный.
По мнению Асмолова, в Подмосковье необходимо создать мощную психологическую систему поддержки любых врачей.
«Это увеличит в регионе здоровый дух, поможет Московской области ещё более уверенно смотреть в будущее. Кстати, для меня невероятно важно, что нынешний съезд проходит в МОНИКИ как одном из самых ценных центров Московской области. Здесь создана среда уникального общения между врачами, и эта среда целительна для них. Она помогает лучше видеть друг друга, лучше видеть мир и ещё больше влюбляться в свою профессию», – заключил собеседник «Радио 1».
VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука – в практику» проходит 7-8 ноября в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. В нём участвуют не только подмосковные врачи, но и работники здравоохранения из 15 стран ближайшего и дальнего зарубежья. Тематика форума охватывает вопросы диагностики и терапии самого широкого круга заболеваний.

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#минздрав мо
#здравоохранение
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#подмосковье
#московская область
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«Вместе мы все сможем»: Какие вопросы обсуждаются на VIII съезде терапевтов Подмосковья
07 ноября 2024, 16:30

Фото: пресс-служба МОНИКИ им. Владимирского

Масштабный VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» проводится в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
Профессор кафедры терапии, главный терапевт Московской области Наталья Санина рассказала корреспонденту «Радио 1», что съезд терапевтов — это мощное традиционное мероприятие, собирающее огромное количество медиков для того, чтобы обменяться информацией о новых методах лечения, сложностях, уникальных технологиях и так далее.

«От съезда к съезду мы убеждаемся в том, что выносить на обсуждение какие-либо тематики нужно и важно, потому что это уменьшает смертность населения Российской Федерации. Те темы, которые говорят о том, что сегодня придуманы какие-то необыкновенные ходы, делающие диагноз более достоверным, реально помогают пациенту продлить жизнь», — поделилась она.

Фото: Наталья Санина, Дмитрий Батурин (Радио 1)

Главный терапевт Московской области подчеркнула, что на съезде 18 секций, которые посвящены разным вопросам терапии: кардиология, пульмонология, эндокринология, ревматология, гематология, неврология, дерматология и другим.

«Но еще есть важные вопросы для нашего населения: диагностика туберкулеза, педагогика, юридические аспекты профессии, психология (например, как помогать доктору со сложной депрессией). Поэтому вот это разнообразие секций позволяет доктору, приехав на съезд, выбрать ту тематику, которую он, может быть, меньше знает, или ту, которая его наиболее интересует. Такое мероприятие позволяет собрать силы тех профессоров, которые считаются мэтрами, очень серьезно, глубоко знающие свои темы», — сообщила врач.
Фото: Радио 1

По ее словам, в съезде участвуют врачи не только Российской Федерации, но и зарубежные гости из 15 стран, которые делятся своим опытом и получают полезную информацию от наших специалистов.

«Также на съезде очень важно обсудить вопросы заработной платы и защиты врачей. Это все обсуждается очень остро, в дискуссионном плане. Когда проводится форум, он должно иметь свою резолюцию, а резолюция должна быть очень разумной. Дальше следуют предложения для Минздрава, для руководства Московской области по профилактике, по оплате ОМС, по возможным каким-то поддержке наших докторов. Но нужно сказать, что в нашей области поддержка доктора беспрецедентна. Мне кажется, очень целесообразно, когда мы все вместе. Вот вместе мы действительно все можем», — заключила Наталья Санина.

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#форум
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Российские учёные разработают металинзу для моментального определения инфекций
07 ноября 2024, 16:08

Фото: iStock/Rapeepat Pornsipak

Сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) разрабатывают переносной прибор (металинзу) для выявления инфекций прямо на месте оказания медицинской помощи.
Такая металинза должна прийти на смену ПЦР-тестам.

Уточняется, что металинза будет представлять собой тонкий оптический элемент, способный фокусировать световой сигнал от отдельных молекул и позволяющий разглядеть маркеры вирусов. Первый опытный образец такой разработки уже собран.

«При проведении ПЦР-теста надо химическими методами искусственно увеличить количество биомаркеров до таких объёмов, чтобы потом можно было их детектировать классическими способами. Это проводится в лабораторных условиях и требует времени и определенных усилий. Наше устройство сможет напрямую анализировать биоматериал пациента и давать более быстрый результат при меньших финансовых затратах», — приводят «Известия» слова ведущего научного сотрудника лаборатории контролируемых оптических наноструктур МФТИ Александр Барулин.

А учёные из МГУ имени М.В. Ломоносова разработали препарат, способный помешать патогенным грибкам противостоять воздействию лекарств. Разработка будет применяться с обычными противогрибковыми средствами, усиливая их.

«В дальнейшем мы планируем исследовать комбинации ферментов с антимикробными препаратами против смешанных популяций микроорганизмов. Часто патогены разных типов объединяются в целые сообщества. Это позволяет им добиться большего успеха и, соответственно, нанести больший вред организму человека или животного», — поделилась в беседе с RT доктор биологических наук, профессор кафедры химической энзимологии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Ефременко.

Ранее сообщалось, что учёные получили самые качественные и детальные снимки Юпитера за всю историю наблюдения.

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#пцр
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Директор МОНИКИ Соболев: «Сегодня институт переживает второе рождение»
07 ноября 2024, 16:05

Фото: Радио 1

В МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского открылся VIII съезд терапевтов Московской области.
В нём участвуют не только подмосковные врачи, но и гости из других стан, сообщил корреспонденту «Радио 1» директор Московского областного клинического института Константин Соболев.
«Это знаковое мероприятие. Приехали терапевты из всех уголков региона – врачи общей практики, врачи-терапевты, работающие на участках. Съезд международный, с участием иностранных делегатов. Это тоже говорит о его значимости. Многие участвуют в онлайн-режиме. Уже представлено много интересных докладов о цифровизации, современных подходах во всех направлениях медицины – эндокринологии, гастроэнтерологии, кардиологии. Всё это очень важно для врачей общей практики, потому что сегодня здесь терапевты, которые работают в разных направлениях», – отметил Соболев.
Он напомнил, что в следующем году планируется отметить 250 лет создания МОНИКИ – точнее, старой Екатерининской больницы. А в прошлом году отмечалось 100-летие организации института.
«Это огромная история. На сегодня нет практически ни одного великого учёного, который работал как в дореволюционное, так и в советское время, и не был бы связан с нашим институтом. Мы чтим эти традиции, храним их, развиваем. У нас созданы научные и педагогические школы с огромным опытом», – рассказал собеседник «Радио 1».
По словам Соболева, сегодня институт переживает второе рождение. В нём поэтапно проходит капитальный ремонт основных зданий, отремонтированы новые операционные.
«Сейчас у нас уже не 14, а 41 операционная, оснащённые самым современным оборудованием по 40 профилям. Это практически все профили, существующие в данный момент в здравоохранении. Пациент, пришедший сюда, может получить комплексное обследование и лечение. Мы берём тяжёлых и пожилых больных с разной патологией. К процессу сразу же подключаются разные специалисты – хирурги, ортопеды, эндокринологи, сосудистые хирурги. Мы в этом плане – уникальные в России, потому что нас сосредоточена и научная, и педагогическая, и лечебная работа», – добавил врач.
По оценке Константина Соболева, по кадрам МОНИКИ укомплектованы.
«К нам за последние годы пришли порядка новых 1200 сотрудников как из Москвы и Московской области, так и ведущие специалисты из всех регионов России, из федеральных институтов. Поэтому проблем нет», – заключил директор МОНИКИ.
Масштабный VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука – в практику» проводится в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 7 и 8 ноября. В числе его участников – представители 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.

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#подмосковье
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#моники
#здравоохранение
#радио
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Врачи Центра им. Л. Рошаля сделали операцию на сердце 800-граммовому младенцу
07 ноября 2024, 14:06

Фото: ​телеграм-канал ДКЦ

Кардиохирурги Детского клинического центра им. Л. Рошаля сделали операцию недоношенному ребёнку с пороком сердца в рамках сотрудничества со специалистами Московского областного перинатального центра Балашихи. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
Врачи выехали в Балашиху и провели операцию по клипированию открытого протока между аортой и лёгочным стволом младенцу, находившемуся на ИВЛ. Для этого понадобилось выделить этот проток через маленький разрез и наложить на него специальную клипсу.
«После операции мы связались с коллегами из перинатального центра, которые подтвердили, что операция оказала нужное действие. Новорождённого перевели на самостоятельное дыхание. Учитывая, что это маловесный ребенок, ему потребуется длительное время для донашивания после операции», – рассказал главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.
Ребёнок весит всего 800 граммов. После операции специалисты перинатального центра будут выхаживать его в специальном кювезе, где созданы условия, как в утробе матери.

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