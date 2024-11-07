Сомнолог Золотарева объяснила вред алкоголя для сна

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Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева заявила, что алкоголь, а также иные стимуляторы, не улучшают сон, а наоборот – ухудшают.
По её словам, алкоголь снижает качество сна и увеличивает количество пробуждений.
А член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов, в свою очередь, обозначил вред, который может нанести постоянное использование берушей для сна.
Ранее врач-сомнолог, доктор медицинский наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с «Радио 1» сообщил, что нарушение сна может быть связано с сезонным эффективным расстройством или сезонной депрессией.
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«Алкоголь может вызывать сонливость и облегчать засыпание за счёт снижения активности нервных клеток. Но, несмотря на этот эффект, он ухудшает общее качество отдыха. Алкоголь сокращает фазу быстрого сна, вызывает прерывистость во второй половине ночи и частые пробуждения. Он может привести к проблемам с дыханием, таким как апноэ, из-за расслабления мышц горла», — пояснила в беседе с Газета.ру Золотарева.
А член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов, в свою очередь, обозначил вред, который может нанести постоянное использование берушей для сна.
«Из вредности можно выделить, во-первых, постоянное давление на кожу, если беруши подобраны неправильно. Это может приводить к раздражениям, болезненным ощущениям, образованию корок. Во-вторых, беруши нарушают эвакуацию серы из слухового прохода и могут способствовать образованию серной пробки, особенно если нарушена гигиена слухового прохода», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.
Ранее врач-сомнолог, доктор медицинский наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с «Радио 1» сообщил, что нарушение сна может быть связано с сезонным эффективным расстройством или сезонной депрессией.
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Мелисса Тимофеева