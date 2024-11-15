Предпринимателям Подмосковья предоставили онлайн-доступ к системе учёта алкоголя

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Доступ в Единую государственную информационную систему учета алкогольной продукции (ЕГАИС) открыли для предпринимателей Московской области, эта опция доступна через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
Она отметила, что новый сервис поможет избежать ошибок при подаче заявления и сократит время проверки предоставленных сведений.«Новый электронный сервис предназначен для компаний, у которых аннулирована лицензия или прекращено её действие. В этом случае предприниматель может подать электронное заявление на предоставление доступа в систему ЕГАИС для списания остатков алкогольной продукции и возврата её поставщикам», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услуга предназначена для юридических лиц и предоставляется бесплатно.
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