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Предпринимателям Подмосковья предоставили онлайн-доступ к системе учёта алкоголя

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

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Доступ в Единую государственную информационную систему учета алкогольной продукции (ЕГАИС) открыли для предпринимателей Московской области, эта опция доступна через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Новый электронный сервис предназначен для компаний, у которых аннулирована лицензия или прекращено её действие. В этом случае предприниматель может подать электронное заявление на предоставление доступа в систему ЕГАИС для списания остатков алкогольной продукции и возврата её поставщикам», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Она отметила, что новый сервис поможет избежать ошибок при подаче заявления и сократит время проверки предоставленных сведений.



Услуга предназначена для юридических лиц и предоставляется бесплатно.

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#подмосковье
Школьники из Волоколамского лицея побывали в «Мармеладном царстве»
15 ноября 2024, 11:04

фото: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск

Ученики четвёртых классов «Б» и «В» Волоколамского лицея №1 посетили музей «Мармеладное царство» в городе Лихославль Тверской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мармелад — это не только вкусное лакомство, но и источник удивительных знаний. Юные жители Волоколамска открыли для себя секреты создания одной из самых популярных детских сладостей.

На территории действующего предприятия проводятся экскурсии. Там школьники узнали, как появился мармелад, как он развивался и совершенствовался в России и мире.

«Здесь всё из мармелада! Сотни предметов: фигурки зверей и человечков. Хотелось каждую штучку рассмотреть внимательно», — поделились эмоциями четвероклассники.
Кроме того, для детей провели мастер-класс, где они самостоятельно создали свою уникальную мармеладку в форме медвежонка.

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#волоколамск
#подмосковье
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В Павлово-Посадском округе закупили четыре новогодние ели
15 ноября 2024, 10:46

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Четыре ели закупили для украшения к новогодним праздникам в Павлово-Посадском городском округе, их установят в Павловском Посаде, Электрогорске и посёлке Большие дворы, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Новогодние ели будут установлены в парке «Меленки», парках культуры и отдыха в Павловском Посаде и Электрогорске, а также в поселке Большие Дворы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в электрогорском и павловопосадском парках культуры и отдыха установка елей уже началась.

В администрации также сообщили что гостями Рождественских ёлок главы округа в этом году станут ребята из Курской области и из семей участников СВО. Будут также организованы Ёлки желаний для учеников электрогорской школы для детей с ОВЗ и ребят из школы-интернат в Павловском Посаде.

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#павловский посад
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#праздники
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Загруженность дорог Подмосковья утром 15 ноября составила пять баллов
15 ноября 2024, 09:57

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 15 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Волоколамское, Ленинградское, Пятницкое, Рублёво-Успенское, Можайское, Боровское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ярославское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали свыше 978 тысяч машин, что на 1,7% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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В 24 жилом доме «Level Лесной» приступили к земляным работам
15 ноября 2024, 09:47

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

На строительной площадке 24 дома жилого дома «Level Лесной» начали земляные работы. Сейчас идёт установка ограждения котлована, прокладка инженерных сетей, монтаж системы освещения и организация временного водопровода. До конца года планируется укладка фундаментной плиты зданий, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«Level Лесной» строится в посёлке Отрадное Красногорского района Московской области. Он состоит из трёх 15-этажных корпусов, расположенных на большом расстоянии друг от друга. Это предназначено для хорошей инсоляции и панорамных видов из окон.

Всего предусмотрено 336 квартир разных планировок: студии, однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры. Есть уникальные лоты с террасами, угловым остеклением, окнами в пол, окном в ванной и окнами на три стороны света.

Первые этажа дома будут предназначены для коммерческих помещений, а на подземном уровне разместится паркинг на 205 машиномест.

«На территории проекта находится школа „Светлые горы“, входящая в топ-35 частных школ Москвы и Подмосковья, а в пешей доступности — современная муниципальная школа на 1375 мест. Всего в 12 минутах пешком находится торговый парк „Отрада“. Таким образом, „Level Лесной“ дополнит уже развитую социальную инфраструктуру района и сформирует комфортную городскую среду», — сообщает пресс-служба Level Group.

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#подмосковье
#подмосковные стройки
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В двух домах одинцовского ЖК «Резиденция Сколково» началась передача ключей
15 ноября 2024, 09:46

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Ключи начали передавать собственникам квартир в двух новостройках, возведённых в жилом комплексе «Резиденция Сколково» — на территории рабочего посёлка Заречье Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«К заселению готовятся корпуса 3.1 и 3.2. Для удобства собственников предусмотрено подписание документов в электронном виде. Всем владельцам квартир направлено СМС-уведомление со ссылкой на личный кабинет для прохождения предварительного этапа подготовки к заселению. Собственники проверяют внесённые данные и документы на подпись», — говорится в сообщении.
Корпуса 3.1 и 3.2 расположены друг напротив друга и вместе образуют приватное пространство. В подъездах сделан безбарьерный вход, предусмотрены помещения для хранения колясок, установлено круглосуточное видеонаблюдение.

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#жильё
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Ликсутов: Москва лидирует по несырьевому экспорту в страны Персидского залива
15 ноября 2024, 07:08

AlexRaths

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что компании Москвы усиливают сотрудничество с государствами Персидского залива, экспортируя продукцию своих предприятий в Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Об этом информирует РИА Новости.
«Москва лидирует в России по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в страны Персидского залива», — рассказал он.

По его словам, за первое полугодие более 50% от общего объема поставок столичного ННЭ в регион пришлись на Иран, свыше 25% — на Саудовскую Аравию и около 15% — на ОАЭ. Он также отметил, что в соответствии с распоряжением Сергея Собянина город оказывает поддержку экспортно ориентированным компаниям.

Ликсутов добавил, что центр «Моспром» помогает столичным промышленникам укреплять международное сотрудничество. В частности, при его содействии в сентябре восемь агропромышленных компаний столицы приняли участие в международной выставке Foodex Saudi.

Ранее стало известно, что с 11 по 17 ноября в китайском городе Чэнду, провинция Сычуань, проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России», организованная Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ). Более 100 компаний из 40 регионов страны представляют свою продукцию под национальным брендом.

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В Совфеде предложили законодательно запретить сверхбронирование билетов
Сенатор Гибатдинов хочет ввести запрет на овербукинг на авиарейсах
15 ноября 2024, 06:28

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил закрепить в российском законодательстве термин «сверхбронирование билетов» (овербукинг) и ввести запрет на такие действия авиакомпаний, передает РИА Новости.
В своем обращении к министру транспорта Роману Старовойту Гибатдинов попросил рассмотреть возможность усиления штрафных санкций за отказ в перевозке пассажиров и задержку рейсов, а также введения компенсаций пострадавшим пассажирам в размере 25% сверх стоимости билета.

Сейчас, по словам сенатора, пострадавшие пассажиры могут получить компенсацию в основном только через суд, что является затруднительным.

Гибатдинов отметил, что овербукинг нарушает права пассажиров и демонстрирует недобросовестность авиаперевозчиков, а существующие штрафы несоразмерны их прибыли.

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Россиянам сообщили новый минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году
Сенатор Епифанова: с 2025 года пенсионный порог ИПК повысится до 30 единиц
15 ноября 2024, 04:22

Фото: iStock/Denis Vostrikov

С 2025 года минимальное значение индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию вырастет до 30 единиц, сообщила сенатор Ольга Епифанова РИА Новости.
В 2024 году этот показатель составляет 28,2 ИПК, что значит, что в следующем году потребуется на 1,8 единицы больше.

«С 2025 года минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию должна составлять не менее 30», — пояснила Епифанова.
Епифанова уточнила, что за один год можно набрать до 10 ИПК, которые начисляются за каждый год работы или другой деятельности, как, например, уход за детьми, если работодатель уплачивает взносы в Соцфонд.

Официальное трудоустройство и «белая» зарплата позволяют увеличить ИПК и повысить будущую пенсию.

По данным Росстата, средняя зарплата в России в середине 2024 года составила 85 017 рублей, и с такой суммой можно накопить 4,584 ИПК за год.

С 2025 года один ИПК будет стоить 142,76 рубля.

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В Японии умерла принцесса Микаса, дожившая до 101 года
NHK: японская принцесса Микаса умерла в 101 год, на год пережив покойного мужа
15 ноября 2024, 04:16

Фото: iStock/Derek Brumby

Японская принцесса Юрико Микаса скончалась в возрасте 101 года, сообщило японское общественное телевидение NHK. Ранее она была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за отказа жизненно важных органов.
Принцесса Микаса была женой принца Такахито Микасы, который ушел из жизни в возрасте 100 лет в 2016 году.

Принц Микаса, дядя бывшего императора Акихито, служил в кавалерии во время Второй мировой войны и участвовал в боевых действиях в Китае. После войны он занимался исследовательской работой, изучал историю Древнего Египта, был спортсменом и общественным деятелем.

Принц и принцесса заключили брак в 1941 году.

Ранее «Радио 1» сообщало, что умер британский актёр, игравший Сталина и Горбачёва.

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