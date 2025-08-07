Губернатор Вологодской области сообщил о нулевом количестве абортов в регионе за июль
В Вологодской области в июле не было зарегистрировано ни одного аборта. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что снижение числа абортов наблюдается с марта, и власти работают над этой задачей совместно с Русской православной церковью (РПЦ), общественными организациями, медицинскими работниками и социальными службами.
«В июле число абортов на Вологодчине сократилось до нуля», — написал он, отметив, что это является результатом «борьбы за человека и будущее Вологодчины».По словам Филимонова, за год количество абортов в мае уменьшилось с 138 до 9 в месяц, а в июне — с 136 до 7 процедур. В целом, за первые шесть месяцев количество абортов в регионе снизилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (307 против 1077).