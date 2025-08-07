Губернатор Вологодской области сообщил о нулевом количестве абортов в регионе за июль

07 августа 2025, 15:23

Губернатор Филимонов: в июле в Вологодской области не было зарегистрировано ни одного аборта

Фото: Istok/Guillem de Balanzo

В Вологодской области в июле не было зарегистрировано ни одного аборта. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.





Он отметил, что снижение числа абортов наблюдается с марта, и власти работают над этой задачей совместно с Русской православной церковью (РПЦ), общественными организациями, медицинскими работниками и социальными службами.





«В июле число абортов на Вологодчине сократилось до нуля», — написал он, отметив, что это является результатом «борьбы за человека и будущее Вологодчины».