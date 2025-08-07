Путин: ОАЭ подходящее место для встречи с Трампом

07 августа 2025, 15:13

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что ОАЭ являются подходящим местом для его встречи с американским коллегой Дональдом Трамом. Об этом глава страны сказал журналистам в Кремле.





Ранее стало известно, что Россия и США будут добиваться встречи президентов на следующей неделе. Соответствующие договоренности уже есть, но потенциальное место встречи не разглашалось. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что лучшим вариантом был бы приезд Трампа в РФ.





«Президент Объединенных Арабских Эмиратов, я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», — сказал Путин.