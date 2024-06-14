В Московской области подготовили 46 площадок для празднования Курбан-байрама

Фото: Фотобанк МО
В Подмосковье подготовили 46 площадок, где верующие смогут отметил мусульманский праздник Курбан-байрам. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Московской области.
Коллективные праздничные молитвы в Подмосковье начнутся 16 июня в 7 часов утра. По традиции ДУМ региона вместе с подмосковным правительством и администрациями городских округов готовит площадки для проведения молитв. Их адреса можно найти по ссылке.
Помимо этого, в Московской области будут организованы площадки для проведения ритуального заклания жертвенных животных. Их можно увидеть по ссылке. Заказать праздничные угощения онлайн возможно на сайте.
Курбан-байрам будет отмечаться в этом году в воскресенье, 16 июня. Праздник посвящён окончанию хаджа – паломничества в священный для мусульман город Мекку и её окрестности.
Читайте также:
Курбан-Байрам в 2024 году: дата, суть и традиции праздника жертвоприношения
Духовное управление мусульман назвало условие поддержки запрета никаба
Муфтий Москвы предупредил о возможных последствиях запрета никаба
Помимо этого, в Московской области будут организованы площадки для проведения ритуального заклания жертвенных животных. Их можно увидеть по ссылке. Заказать праздничные угощения онлайн возможно на сайте.
Курбан-байрам будет отмечаться в этом году в воскресенье, 16 июня. Праздник посвящён окончанию хаджа – паломничества в священный для мусульман город Мекку и её окрестности.
Читайте также:
Курбан-Байрам в 2024 году: дата, суть и традиции праздника жертвоприношения
Духовное управление мусульман назвало условие поддержки запрета никаба
Муфтий Москвы предупредил о возможных последствиях запрета никаба
Лора Луганская