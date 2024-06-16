Путин поздравил россиян с Курбан-байрамом

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с праздником Крбуан-байрам. Текст выступления главы государства опубликован на сайте Кремля.
В своей поздравительной речи Путин отметил, что российские мусульмане вносят свой вклад в единство народов страны.
«Мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким», – подчеркнул глава государства.
По его словам, праздник объединяет людей, раскрывает духовные ценности ислама
Напомним, Курбан-байрам (праздник жертвоприношений) отмечается в честь пророка Ибахима (Авраам в Библии), от которого Аллах потребовал принести в жертву своего первого ребенка Исмаила. Одобрив готовность Ибрахима, Аллах разрешил ему принести в жертву ягненка вместо своего сына. Праздник служит символом отказа от языческих жертвоприношений.
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Александр Климов