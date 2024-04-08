Губернатор Воробьев сообщил о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья

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В правительстве Московской области ожидается ряд кадровых изменений, они коснутся регионального министерства образования, а также состава заместителей председателя правительства Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе видеоконференции с руководством региона и городских округов.
«Ирина Александровна Каклюгина уходит работать в Москву, ей предложено возглавить департамент образования. (…) В связи с этим я прошу Московскую областную Думу рассмотреть на позицию первого заместителя председателя (правительства региона – прим. ред.) Бронштейна Илью Михайловича, который занимается образованием. А на должность министра образования — Артёма Викторовича Охрименко, который также давно вовлечён в систему образования и воспитания», — сказал Воробьёв.Кроме того, глава региона предложил депутатам областного парламента рассмотреть на должность вице-губернатора Марию Нагорную, которая занимается политическими процессами и внутриполитической жизнью области.
Отметим, что в настоящее время Илья Бронштейн является министром образования Московской области, а Артём Охрименко — его первым заместителем. Мария Нагорная с сентября 2023 года занимает должность зампреда правительства региона.
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