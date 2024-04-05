Губернаторы Московской и Ульяновской областей обсудили перспективы сотрудничества регионов

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с главой Ульяновской области Алексеем Русских вопросы экономического сотрудничества регионов, а также программы по поддержке инвесторов, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. Встреча состоялась в Доме правительства Московской области.
«Наша задача — найти возможность кооперации, синергии в экономическом блоке», — отметил Андрей Воробьёв.Он добавил, что развитие экономики является важнейшей задачей подмосковных властей, большое внимание этой сфере уделяют и в Ульяновской области, поэтому обмен опытом будет полезен для обоих регионов и поможет дальнейшему сотрудничеству.
«Здесь речь не идет о конкуренции между регионами. Сейчас рынок настолько большой, что сложно его охватить. А обмен технологиями, компетенциями помогает промышленным предприятиям увеличивать выпуск продукции», — пояснил Русских.В делегацию Ульяновской области вошли представители более 30 промышленных предприятий. Гости посетили подмосковный Центр содействия строительству, особую экономическую зону «Дубна», Демиховский машиностроительный завод и завод «Тонар» в Орехово-Зуеве, а также ряд других предприятий. Кроме того, членам делегации рассказали о работе с предпринимателями с помощью системы «ЦУР Бизнес» и объяснили, какие меры поддержки бизнеса действуют в регионе.
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