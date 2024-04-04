Воробьёв: принятые Мособлдумой законы расширили меры поддержки участников СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Поддержка участников спецоперации – это комплексная работа, которая требует пристального внимания и новых решений. Важно делать всё, чтобы и на линии боевого соприкосновения, и в мирной жизни бойцы имели надёжную опору. Так губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал принятие Мособлдумой двух важных законов. Один предусматривает квотирование рабочих мест для участников боевых действий, второй – расширение льготных категорий участников программы социальной газификации.
«Найти подходящую работу после возвращения из зоны СВО – один из серьёзных вызовов, не всем удаётся быстро решить этот вопрос. Президент поставил задачу оказывать содействие участникам спецоперации и на этом этапе: помогать с трудоустройством, переобучением, организацией своего дела. Сегодня на заседании Мособлдумы принят закон, который будет мотивировать подмосковных работодателей принимать на работу ветеранов боевых действий. Их опыт и профессиональные качества обязательно должны быть востребованы», – сказал глава региона.Для работодателей, численность сотрудников которых превышает 100 человек, квота для приёма на работу участников СВО будет исчисляться в размере 1% от среднесписочной численности работников.
«Кроме того, теперь каждый участник спецоперации или один из членов его семьи будет иметь возможность бесплатно провести газ в дом в рамках президентской программы. Нужно лишь подать заявку на региональном портале госуслуг. Надеюсь, что многие семьи улучшат свои бытовые условия и почувствуют нашу поддержку», – рассказал губернатор.В рамках президентской программы «Социальная газификация» в Подмосковье, помимо других льготных категорий граждан, правом на бесплатное подведение газа в дом ранее могли воспользоваться ветераны боевых действий, один из членов семьи военнослужащих, погибших в СВО или КТО, один из членов семьи лиц, проходящих службу в Росгвардии, погибших в ходе СВО или КТО.
Теперь право на льготную газификацию будут иметь и все граждане, принимающие или принимавшие участие в спецоперации, либо один из членов их семей.
Кроме того, депутаты утвердили льготу для жителей Московской области, имеющих I группу инвалидности и ухаживающих за детьми-инвалидами.
В рамках президентской программы бесплатно проводят газификацию внутри земельного участка льготника, а также монтаж всего необходимого внутридомового газового оборудования на сумму до 80 тыс. рублей.
По данным Мособлдумы, сейчас в Подмосковье проживают около 79 тыс. ветеранов боевых действий.
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Лора Луганская