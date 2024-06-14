Губернатор Воробьёв анонсировал выход на подмосковные маршруты 40 новых автобусов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На подмосковные маршруты выйдут 40 новых автобусов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Новые транспортные средства будут курсировать в городских округах Ленинский, Реутов, Щёлково, Одинцовский, Пушкинский, Химки, Дмитровский и Талдомский.
Комфортабельные ЛиАЗы 5292 созданы на Ликинском автобусном заводе городского округа Орехово-Зуевский. Это низкопольный автобус большого класса для эксплуатации в городах с высоким пассажиропотоком. На днях они поступили в автопарки.
В салонах новых автобусов с 32 до 41 увеличено количество посадочных мест. Это эргономичные мягкие кресла с ремнями безопасности, высокой спинкой, удобными подлокотниками, сетчатыми карманами и откидными столиками. В салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить вещи. Все это позволяет ЛиАЗам 5292 работать на городских и на пригородных маршрутах.
Такие автобусы вмещают 100 пассажиров. Они оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных телефонов. В салоне выделены специальные места для инвалидных колясок.
До конца лета запланирована поставка ещё 310 ЛиАЗов в пригородном исполнении, а также 104 междугородних автобуса китайского производителя Foton.
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«Автобусы остаются самым востребованным и доступным общественным транспортом в Подмосковье. Ежедневно на маршруты Мострансавто выходят почти 5 тыс. единиц техники. Основной запрос жителей – на автобусы среднего и большого классов, именно их мы и стараемся закупать. На днях шести нашим межрайонным транспортным предприятиям передали 40 новеньких ЛиАЗов. В этом году поставят ещё 310 таких машин», – пояснил Воробьёв.
В салонах новых автобусов с 32 до 41 увеличено количество посадочных мест. Это эргономичные мягкие кресла с ремнями безопасности, высокой спинкой, удобными подлокотниками, сетчатыми карманами и откидными столиками. В салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить вещи. Все это позволяет ЛиАЗам 5292 работать на городских и на пригородных маршрутах.
Такие автобусы вмещают 100 пассажиров. Они оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных телефонов. В салоне выделены специальные места для инвалидных колясок.
До конца лета запланирована поставка ещё 310 ЛиАЗов в пригородном исполнении, а также 104 междугородних автобуса китайского производителя Foton.
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Лора Луганская