Губернатор Воробьёв поздравил с десятилетием телеканал «360»

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
Подмосковному телеканалу «360» исполнилось десять лет со дня открытие, коллектив СМИ поздравил с юбилеем губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Хотел бы выразить слова благодарности вашему талантливому и творческому коллективу. Когда наступает круглая дата, всегда есть смысл подвести итоги. Но самое главное – что дальше, каким будет канал, какую миссию вы несете, какое добро, пользу, что является главным в вашей деятельности. Спасибо, что находитесь в поиске, всё время ищете что-то новое», — сказал Андрей Воробьёв.Он также поблагодарил генерального директора ВГТРК Олега Добродеева за помощь в создании телеканала.
В настоящее время телеканал «360» является крупной региональной медиакомпанией с охватом около 90 млн человек. Аудитория электронных площадок телеканала превышает два с половиной миллиона человек. О том, что привело «360» к успеху, рассказал его бывший генеральный директор Вячеслав Духин, сейчас занимающий должность зампреда областного правительства.
«Мы стремились к тому, чтобы все было современно, технологично, чтобы можно было завоевать большую аудиторию. За счет чего? Это и творческие ходы, и современный вещательный комплекс, и разворот в сторону диджитал, интернета. (…) Телеканал «360» — это про настоящее. Таков новый лозунг, который придумали ребята, и он, мне кажется, достаточно точно отражает то, чем они занимаются», — сказал Духин.Использование самых современных форматов, постоянный поиск способов расширить взаимодействие с аудиторией и сейчас является одной из важных составляющих работы «360», отметил генеральный директор телеканала Алексей Каклюгин.
«Мы стараемся показывать что-то новое, современное. Мы хотим создавать новые форматы, делать не только новости, но и каким-то способом вовлекать людей, чтобы они получали обратную связь», — заявил Каклюгин.За годы работы телеканал был удостоен ряда профессиональных наград, в их числе премии «Рунета», «Золотая кнопка YouTube», «Большая цифра», «ТЭФИ-капитал», а также шесть премий «ТЭФИ».
Читайте также:
Воробьёв пожелал Иванову успехов в конкурсе на пост главы Одинцовского округа
Воробьёв анонсировал открытие нового корпуса школы в ЖК «Домодедово парк» 1 сентября
Губернатор Воробьёв навестил детей из Московского областного хосписа и их родителей
Лев Каштанов