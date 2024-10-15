Губернатор Воробьёв: Главное — это слышать людей

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Заседание Московского областного Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» состоялось в Красногорске, участие в мероприятии принял губернатор региона Андрей Воробьёв, он рассказал о приоритетных задачах областных властей.
«В таком большом регионе как Московская область важно добиться грамотной работы команды, идти в одну сторону. И очень важна обратная связь. Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу (Путину — прим. ред.), одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Тот массив запросов: отопление, управляющие компании, регулирование парковок, благоустройство, здравоохранение, образование, всё это требует очень достоверной информации. Эта информация является очень важным ориентиром. И всегда весь депутатский корпус: региональные представители, муниципальные, все вовлечены в эту деятельность», — сказал Андрей Воробьёв.Губернатор также напомнил собравшимся о важности работы по поддержке участников специальной военной операции и их семей.
«Сегодня самый главный вызов — это СВО. Вы все знаете семьи, чьи отцы, сыновья, мужья находятся на передовой. Я еще раз хочу отметить важность их сопровождения. Наша задача — не ослаблять заботу и внимание», — подчеркнул глава региона.
Отмечается, что областное отделение «Единой России» направило бойцам СВО более 12 тысяч тонн гуманитарной помощи. А для жителей Курской области за три дня собрали 52 тонны гуманитарных грузов.
В ходе заседания Андрей Воробьёв также затронул тему развития социальной инфраструктуры региона. В частности, он отметил, что акцент будет делаться на капитальном ремонте школ, а в сфере медицины планируются как капитальные ремонты, так и строительство объектов здравоохранения первого звена.
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