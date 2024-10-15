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Губернатор Воробьёв: Главное — это слышать людей

15 октября 2024, 14:58
Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Оригинал
Заседание Московского областного Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» состоялось в Красногорске, участие в мероприятии принял губернатор региона Андрей Воробьёв, он рассказал о приоритетных задачах областных властей.
«В таком большом регионе как Московская область важно добиться грамотной работы команды, идти в одну сторону. И очень важна обратная связь. Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу (Путину — прим. ред.), одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Тот массив запросов: отопление, управляющие компании, регулирование парковок, благоустройство, здравоохранение, образование, всё это требует очень достоверной информации. Эта информация является очень важным ориентиром. И всегда весь депутатский корпус: региональные представители, муниципальные, все вовлечены в эту деятельность», — сказал Андрей Воробьёв.
Губернатор также напомнил собравшимся о важности работы по поддержке участников специальной военной операции и их семей.



«Сегодня самый главный вызов — это СВО. Вы все знаете семьи, чьи отцы, сыновья, мужья находятся на передовой. Я еще раз хочу отметить важность их сопровождения. Наша задача — не ослаблять заботу и внимание», — подчеркнул глава региона.

Отмечается, что областное отделение «Единой России» направило бойцам СВО более 12 тысяч тонн гуманитарной помощи. А для жителей Курской области за три дня собрали 52 тонны гуманитарных грузов.

В ходе заседания Андрей Воробьёв также затронул тему развития социальной инфраструктуры региона. В частности, он отметил, что акцент будет делаться на капитальном ремонте школ, а в сфере медицины планируются как капитальные ремонты, так и строительство объектов здравоохранения первого звена.

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#андрей воробьёв
#единая россия
#московская область
#подмосковье
Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за данных об отравлениях
15 октября 2024, 15:26

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Компания-производитель зефира «Жизель» убеждена в безопасности своего продукта и планирует обратиться в суд из-за появившихся сообщений о случаях отравления им, пишет РБК.
Коммерческий директор фабрики «Сокол» Михаил Шамис, комментируя происходящее, отметил, что сведения об отравлениях зефиром, опубликованные в Telegram-каналах, не соответствуют действительности. Шамис добавил, что производитель будет требовать опровержения.

Он заключил, что производимый «Соколом» зефир разрешен американскими и европейскими стандартами, к тому же он выпускается с 2018 года.

Напомним, ранее стало известно, что на отравление зефиром «Классический» пожаловались сотни человек. Некоторые из пострадавших сообщали, что лекарства не помогали справиться с болью.

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#отравление
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#пользователи
#telegram
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Киберэксперт Шутов назвал главный инструмент мошенников
Киберэксперт Шутов: Мошенники играют на чувстве страха
15 октября 2024, 15:19

Фото: iStock/M.photostock

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что кибермошенники используют социальную инженерию как основной инструмент, играя на страхе человека.
«Это применение различных психологических методов воздействия на людей, в том числе при помощи современных технологий. В отличие от традиционных киберугроз, таких как вирусы или хакерские атаки, социальная инженерия использует не уязвимости программного обеспечения или оборудования, а человеческие слабости. Мошенники играют на страхе, желании пользователя помочь или необходимости срочно решить какой-то важный вопрос», — пояснил в беседе с RT Шутов.

До этого стало известно, что российские микроконтроллеры были успешно протестированы на отечественной системе моделирования и проектирования встраиваемых алгоритмов Engee. Как уточняет RuNews24.ru, Engee является полностью самостоятельной, но при этом совместимой с американской аналогичной системой MATLAB, которая много лет занимала лидирующие позиции в этой отрасли. Теперь учёные и инженеры смогут свободно перенести свои разработки из зарубежной системы в отечественную.

Ранее сообщалось, что уже в этом году в российских школах и университетах начнут преподавать кибербезопасность.

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#ученые
#эксперт
#мошенники
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#наука
#техника
#технологии
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День матери 2024: когда отмечается и что подарить
15 октября 2024, 14:58

Фото: iStock/goodmoments

День матери — довольно молодой, но при этом добрый и важный праздник, посвященный всем мамам. В России его начали отмечать с 1998 года. В этот день взрослые и дети благодарят своего самого родного человека за поддержку, любовь и преданность.
История и традиции праздника, а также варианты подарков для мамы — в материале «Радио 1».

История Дня матери

Фото: iStock/OlyaSolodenko

День матери — это международный праздник, который отмечается во многих странах мира. Его история уходит корнями в глубокую древность, но как самостоятельный праздник он начал формироваться в XIX веке. В разных культурах и странах существуют свои традиции и обычаи, связанные с этим днем.

К примеру, культ матери существовал еще в Древней Греции. С наступлением марта там начинали проводить разнообразные мистерии в честь Реи, прародительницы богов. А в Британии четвертое воскресенье Великого поста считалось «материнским» и посвящалось всем мамам.

В США одна из первых предложила отмечать этот праздник Джулия Уорд Хоув в 1872 году, но тогда ее идея не получила поддержки. А вот инициатива Анны Джарвис в 1907 году нашла отклик, и первым штатом, где отметили День матери, стала Вирджиния в 1910 году. Спустя 4 года по решению президента США Вудро Вильсона этот праздник стал национальным.

В России первая попытка учредить День матери была предпринята в 1915 году, но этот день не закрепился в народном календаре. Позже, уже в СССР, учительница Эльмира Гусейнова выступила с инициативой создания этого праздника, и 30 октября 1988 года он был проведен в одной из бакинских школ.

В 1990-х годах к идее создания Дня матери вернулись вновь. С подобной инициативой выступали депутаты Госдумы, праздник отмечали на региональном уровне в Якутии. И в 1998 году президент Российской Федерации подписал указ об учреждении общенационального праздника, который призван напомнить о важной роли матери в жизни каждого человека.

Когда День матери в России в 2024 году

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2024 году этот праздник придется на 24 ноября.

В этот день принято поздравлять всех матерей и делиться с ними любовью и благодарностью за все, что они делали.

Где еще в мире отмечается День матери

Фото: iStock/gpointstudio

В разных странах мира День матери отмечают по-разному, и у этого праздника могут быть разные причины и история. Он может быть связан с религиозными, историческими или культурными событиями и явлениями. Поэтому в разных уголках света этот праздник может отличаться по масштабам и дате проведения.

Так, в Боливии этот праздник напоминает об историческом событии — битве при Ла-Корунье 27 мая 1812 года, когда женщины защищали детей и боролись за независимость страны.

В большинстве западных стран День матери отмечается во второе воскресенье мая. В Испании, Португалии, Венгрии и Литве этот праздник приходится на первое воскресенье мая, а в Швеции и Франции — на последнее воскресенье мая.

В других странах День матери отмечают в следующие дни: в Египте — 21 марта, в Беларуси — 14 октября, в Армении — 7 апреля, в Грузии — 3 марта. В Великобритании его отмечают в первое воскресенье весны, а в Японии — 12 мая.

Что можно подарить маме на праздник

Фото: iStock/gpointstudio

Выбор подарка на День матери зависит от ваших возможностей и предпочтений мамы. Главное — чтобы он был от души и выражал вашу любовь и заботу.
  • Набор косметики — подарочный набор качественной косметики — это отличный способ показать маме, что вы заботитесь о ее красоте и здоровье. Можно выбрать набор кремов, масок, сывороток или декоративной косметики в зависимости от предпочтений мамы.
  • Подарочный сертификат в магазин — если вы не уверены, что выбрать, подарите маме сертификат в ее любимый магазин. Так она сама сможет выбрать то, что ей действительно понравится.
  • Книга — если мама любит читать, подарите ей книгу ее любимого автора или в жанре, который ей интересен.
  • Абонемент в спа или на массаж — День матери — отличный повод побаловать маму расслабляющими процедурами. Абонемент в спа-салон или на массаж поможет ей отдохнуть и расслабиться.
  • Подарок, сделанный своими руками — если у вас есть творческие способности, сделайте подарок своими руками. Это может быть картина, вышивка, вязаный шарф или что-то еще, что вы умеете делать. Такой подарок будет особенно ценным и запоминающимся.
  • Билеты на концерт или в театр — если у мамы есть любимые исполнители или артисты, подарите ей билеты на их концерт или спектакль. Это будет отличным способом провести время вместе и насладиться любимым искусством.
  • Кулинарный подарок — приготовьте для мамы что-нибудь вкусное. Это может быть торт, печенье, конфеты или что-то другое, что она любит. Можно также заказать доставку ее любимых блюд из ресторана.
  • Подарок для дома — подарите маме что-то для дома, например, красивый плед, набор подушек, картину или что-то еще, что украсит ее интерьер.
  • Подарок для здоровья — подарите маме что-то полезное для здоровья, например, массажный коврик, набор для йоги или что-то еще, что поможет ей заботиться о себе.
  • Подарок для хобби — если у мамы есть хобби, подарите ей что-то, что поможет ей заниматься им. Например, набор для рукоделия, инструменты для садоводства или что-то еще.

Традиции на День матери

Традиции празднования Дня матери могут различаться в разных странах и семьях. Но есть некоторые общие моменты, которые объединяют всех. Например, дети часто готовят для своих мам подарки и сюрпризы, устраивают концерты и представления. Также в этот день многие посещают кладбища, чтобы навестить могилы умерших матерей. В некоторых странах проводятся массовые мероприятия, концерты и фестивали, посвященные этому празднику.

День матери — это прекрасный повод выразить свою любовь и благодарность мамам за все, что они делают для нас. Это день, когда мы можем показать им, как они важны для нас, и подарить им немного радости и тепла.

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Казанская икона Божией Матери прибыла в Одинцово
15 октября 2024, 14:03

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

В подмосковном Одинцове встретили Казанскую икону Божией Матери, святыню установили в соборе Георгия Победоносца, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Икону встретил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, после чего совершил в храме божественную литургию», — написал в своём Telegram-канале глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Чудотворный образ пробудет в одинцовском Георгиевском соборе до девяти вечера среды, 16 октября, затем икону перевезут в Вознесенский собор в Звенигороде.

Казанская икона Божией Матери отправилась в путешествие по городам Росси в мае этого года — после Всероссийского молебна о победе, которое провёл в Москве патриарх Кирилл. На территории Подмосковья икона пробудет до 23 октября, затем отправится в Нижегородскую епархию, а оттуда — в столицу.

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#церковь
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«Поедать нерв»: Стоматолог раскрыл, какие опасные зубные заболевания вызывают витамины
Стоматолог Усачев: преизбыток витаминов вызывает опасные зубные заболевания
15 октября 2024, 13:53

Фото: iStock/stefanamer

Кариес зубов — это медленно протекающий патологический процесс, при котором разрушается сперва зубная эмаль, а затем и твердые ткани зуба, в результате чего в зубе образуется полость. Осложнения кариеса, вызванные отсутствием лечения, включают пародонтит, потерю зубов и возникновение абсцессов.
Стоматолог, хирург-имплантолог, главврач клиники «МЁД» Илья Усачев в беседе с «Радио 1» рассказал, что такое кариес и чем он вызван.

«Кариес — это некротическое поражение зуба, вызванное инфекционными заболеваниями или плохой гигиеной. Эти два фактора сопутствуют друг другу. Кариес любит продвигаться к внутренней части зубу — к дентину, к нерву, чтобы его поедать», — сообщил стоматолог.

По его словам, самое главное в этом вопросе — профилактика: сбалансированное питание, правильный уход за полостью рта и своевременный осмотр у врача.

«Чистить зубы стоит два раза в день — это классика. Эмаль не стирается, если правильно подобрать хорошую щетку и пасту. Желательно, чтобы эти рекомендации дал стоматолог. После лечения кариес может появиться в другом месте, если пациент не пользуется зубной нитью или ирригатором. Нужно раз в полгода ходить к врачу на осмотр и делать снимки, чтобы увидеть скрытый кариес. Бывает, что пациент приходит с отвалившимся зубом, хотя никаких симптомов не было», — сказал эксперт.

Он обратил внимание, что ни в коем случае нельзя прописывать себе самостоятельно витаминные комплексы, потому что перенасыщение может привести к другим опасным болезням.

«Скорлупу есть не нужно, а витамины должны быть лекарственными. Их должен прописывать врач. Это не биологически активные добавки, у которых нет правильной сертификации. Однако перенасыщение витаминами не есть хорошо, например, переизбыток фтора приводит к болезни флюороз — разрушение ткани зуба», — заключил Илья Усачев.

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Омбудсмен Подмосковья Фаевская посетила пункт временного размещения в Коломне
15 октября 2024, 13:49

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила эвакуированных жителей Курской области, проживающих в пункте временного размещения в детском лагере «Лесная поляна» на территории городского округа Коломна, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.
«В этом месте проживает более 100 человек, из них более 60 — дети. Условиями проживания все довольны, возникающие вопросы решаются. Для детей каждый день проводят разные развлекательные мероприятия, такие как игры и творческие мастер-классы», — сказала Ирина Фаевская.
В ходе визита людям, поживающим в пункте временного размещения, рассказали о нескольких способах обратиться за помощью к подмосковному омбудсмену: можно позвонить по номеру 8-498-602-32-20, написать на электронную почту: upchmo@mosreg.ru, заполнить форму на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Московской области или записаться на дистанционную консультацию через региональный сайт госуслуг.

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#ирина фаевская
#омбудсмен
#правозащита
#коломна
#курская область
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Ефимов: в бывшей промзоне «Северянин» в Москве появится пешеходный бульвар
15 октября 2024, 12:48

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

В Москве на месте бывшей промзоны «Северянин» появится пешеходный бульвар. Об этом рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Пешеходный бульвар обустроят в рамках программы комплексного развития территорий.

«Например, на части бывшей промзоны «Северянин» неподалеку от улицы Красная Сосна появится бульвар, который займет 0,6 гектара. Это почти 10% всей территории проекта комплексного развития. Кроме того, там выполнят благоустройство вблизи жилых и образовательных объектов», – рассказал Ефимов.

По его словам, в рамках комплексного развития территории на участке площадью около семи гектаров будет построен квартал по программе реновации, который займёт территорию около 152 тысяч квадратных метров. Здесь также запланировано строительство образовательного комплекса на 650 мест.

Кроме того, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что проект включает в себя благоустройство дворов, территории школы и детского сада. Там появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки.

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Автомобильные коды регионов России: подробная таблица с расшифровкой
15 октября 2024, 12:48

Фото: iStock/zheltikov

Государственный регистрационный номер автомобиля — это уникальный идентификатор транспортного средства, который также указывает на регион, из которого автомобиль прибыл. В Российской Федерации всего 89 субъектов, каждому из которых присвоено индивидуальное цифровое значение.
Таблица с кодами регионов, принцип их распределения, а также какие ожидаются новые коды — в материале «Радио 1».

Что такое автомобильные коды регионов России

Автомобильные коды регионов России — это система обозначений, которая используется для определения места регистрации транспортного средства. Коды состоят из цифр и букв и позволяют быстро определить, из какого региона автомобиль зарегистрирован.

Сам номерной знак используется для идентификации автомобилей, мотоциклов, строительной и грузовой техники. Его выдают вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства.

Из каких цифр и букв состоят автомобильные номера

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

В России в номерных знаках используются все цифры и 12 букв, которые имеют аналоги в латинице: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х.

Например, автомобильный номер «А123АА90RUS» означает:
  • «А» — серия;
  • «123» — номер;
  • «АА» — серия;
  • «90» — код региона (в данном случае — Московская область);
  • RUS — Россия.
Разные типы транспортных средств также имеют разный порядок символов в номерных знаках. К примеру:
  • А 123 АА — легковые и грузовые автомобили;
  • АА 123 — такси и автобусы;
  • АА 1234 — прицепы;
  • 1234 АА — мотоциклы и тракторы.

Таблица автомобильных кодов регионов России

Для более удобного поиска соответствующего кода и его привязки к определенному региону России есть удобная таблица. В ней указаны цифровые обозначения областей и республик, которые действуют в 2024 году.

01Республика Адыгея
02, 102, 702Республика Башкортостан
03Республика Бурятия
04Республика Алтай (Горный Алтай)
05Республика Дагестан
06Республика Ингушетия
07Кабардино-Балкарская Республика
08Республика Калмыкия
09Республика Карачаево-Черкессия
10Республика Карелия
11Республика Коми
12Республика Марий Эл
13, 113Республика Мордовия
14Республика Саха (Якутия)
15Республика Северная Осетия — Алания
16, 116, 716Республика Татарстан
17Республика Тыва
18Удмуртская Республика
19Республика Хакасия
21, 121Чувашская Республика
22Алтайский край
23, 93, 123, 193Краснодарский край
24, 84, 88, 124Красноярский край
25, 125Приморский край
26, 126Ставропольский край
27Хабаровский край
28Амурская область
29Архангельская область
30Астраханская область
31Белгородская область
32Брянская область
33Владимирская область
34, 134Волгоградская область
35Вологодская область
36, 136Воронежская область
37Ивановская область
38, 138Иркутская область
39Калининградская область
40Калужская область
41Камчатский край
42, 142Кемеровская область
43Кировская область
44Костромская область
45Курганская область
46Курская область
47, 147Ленинградская область
48Липецкая область
49Магаданская область
50, 90, 150, 190, 750Московская область
51Мурманская область
52, 152Нижегородская область
53Новгородская область
54, 154Новосибирская область
55, 155Омская область
56, 156Оренбургская область
57Орловская область
58Пензенская область
59, 159Пермский край
60Псковская область
61, 161, 761Ростовская область
62Рязанская область
63, 163, 763Самарская область
64, 164Саратовская область
65Сахалинская область
66, 96, 196Свердловская область
67Смоленская область
68Тамбовская область
69Тверская область
70Томская область
71Тульская область
72Тюменская область
73, 173Ульяновская область
74, 174Челябинская область
75Забайкальский край
76Ярославская область
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799, 977Москва
78, 98, 178, 198Санкт-Петербург
79Еврейская автономная область
80Донецкая Народная Республика
81Луганская Народная Республика
82Республика Крым
83Ненецкий автономный округ
84, 184Херсонская область
85, 185Запорожская область
86, 186Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
87Чукотский автономный округ
89Ямало-Ненецкий автономный округ
92Севастополь
94Территории за пределами РФ, обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России
95Чеченская республика
188Харьковская область




Двухзначные коды регионов

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Двузначные коды регионов использовались изначально, пока органам ГИБДД хватало их для номерных знаков. Выдавались они в алфавитном порядке регионов.
  • коды с 1 по 21 — республики;
  • коды с 22 по 27 — края;
  • коды с 28 по 76 — области, однако строки 41, 59 и 75 принадлежат Камчатскому, Пермскому и Забайкальскому краям, которые покинули «собратьев» из-за того, что раньше все же были областями;
  • коды 77 и 78 — города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург.
Дальше привычный порядок начинает хромать.
  • коды 79-82 — Еврейская автономная область, ДНР, ЛНР и Крым;
  • код 83 — «выскочивший» раньше положенного Ненецкий АО;
  • коды 84 и 85 — новые территории — Херсонская и Запорожская области;
  • коды с 86 по 89 — автономные округа;
  • код 92 — еще один город федерального значения —Севастополь;
  • код 94 — территории, которые находятся за пределами Российской Федерации. Например, Байконур, который Россия арендовала у Казахстана до 2050 года.
Отдельно стоит отметить номера военных машин, у которых вместо кода региона указывают код военного округа или вида войск.

Трехзначные коды регионов

Трехзначные коды стали вводить, когда для обозначения регионов перестало хватать двузначных. С 2013 по 2020 годы в начало числа ставили цифры 1 и 7, так как они лучше считывались камерами и не занимали много места на номерных знаках. Однако с 2020 года, после внесения изменений в приказ МВД №766, регионам разрешили присваивать любые трехзначные коды, кроме нуля в начале.

Использование трехзначных кодов регионов на номерах автомобилей позволяет расширить количество возможных комбинаций и упростить процедуру регистрации транспортных средств.

Старые коды регионов

Фото: iStock/Apriori1

В настоящее время при выдаче номеров во многих регионах не применяются некоторые коды, так как все возможные комбинации символов для них уже использованы. К примеру, до 2000 года Чечня использовала код 20, однако сейчас он заменен на 95. Числовое обозначение Калининградской области сменили с 91 на 39.

Сейчас в стране накопилось уже 39 старых автомобильных номеров, которые скоро перестанут выдавать или уже не выдаются. Это номера с кодами 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 80, 81, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777 и 799.

Стоит отметить, что при перепродаже автомобиля новый владелец может сохранить действующий регистрационный номер. Поэтому номера с этими кодами все еще используются на номерных знаках, останавливается лишь их выдача.

Какие ожидаются новые коды

Два года назад в России появился десяток новых кодов регионов. Так, Омской области добавилась комбинация 155, а после присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — коды 80, 81, 84, 85 и, соответственно, 180, 181, 184 и 185.

Предполагается, что в ближайшем будущем у Москвы появятся новые региональные коды: 497 и 999. Возможно, после 2025 года для Санкт-Петербурга будут использоваться коды 278 и 878.

Также в будущем могут быть введены следующие региональные коды:
  • 616 — для Татарстана;
  • 222 — для Алтайского края;
  • 330 — для Архангельской области;
  • 333 — для Владимирской области;
  • 444 — для Костромской области;
  • 660 — для Псковской области;
  • 661 — для Ростовской области;
  • 662 — для Рязанской области;
  • 663 — для Самарской области;
  • 664 — для Саратовской области;
  • 665 — для Сахалинской области;
  • 667 — для Смоленской области;
  • 668 — для Тамбовской области;
  • 669 — для Тверской области;
  • 995 — для Чеченской республики.
Важно отметить, что пока это лишь предположения о возможном развитии событий.

В каких регионах несколько кодов

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В России есть много регионов, которые имеют несколько кодов регистрационных знаков. К примеру, такая практика распространена в таких субъектах, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский и Краснодарский края, республики Башкортостан и Татарстан, Иркутская, Самарская, Ростовская, Челябинская и Свердловская области и другие.

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«Прогрессивная шкала»: Милонов объяснил нововведение о снижении ипотеки за каждого ребёнка
Депутат Милонов: нужно снизить ипотеку семьям с пятью и более детьми
15 октября 2024, 12:19

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Снижать ипотеку на 1% за каждого ребёнка предложил депутат Виталий Милонов. Он считает, что семьи, где пять и более детей, спасают демографию страны, поэтому должны чувствовать себя под защитой.
Депутат Госдумы, член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в России должна быть прогрессивная шкала мер соцзащиты для многодетных.

«У нас есть замечательная идея: при наличии троих детей давать 6% семейной ипотеки, естественно, чем больше детей, тем меньше дохода на каждого человека, и было бы справедливее для семей с шестью детьми уже 3% или 2%, то есть снижать», — сказал депутат.

По его словам, чтобы численность страны не уменьшалась за счет внутренних ресурсов, нужно особо выделить меры поддержки большим семьям.

«Семья с тремя детьми является нормой. А большие семьи — это проблемно. И меры поддержки положены им, если они нищие. Всем без исключения, у кого много детей, нужно снизить ипотеку, чтобы люди, которые принадлежат к среднему классу, так и принадлежали к нему, даже если у них пять или восемь детей», — объяснил Милонов.

В данный момент предложение, как сказал собеседник, прорабатывается с правительством.

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