Жители Подмосковья поучаствовали в акции «Доброе дело» по сбору помощи Донецку

Видео: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Жители Подмосковья собрали гуманитарную помощь для Донецка в рамках акции «Доброе дело». В сборе принимали участие все желающие, включая детей. Акцию инициировали неравнодушные школьники при участии взрослых, а поддержал ее впоследствии глава региона Андрей Воробьев.
«Собрали много нужных полезных вещей для того, чтобы нашим бойцам это пригодилось, и обязательно, конечно же, ждем вас домой с победой», — сказала Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Бойцам также отправили удлинители, расширяющие радиус действия дронов и другую полезную технику.
«Получили усилитель сигнала (БПЛА) ROC-4, подставки, установили, все работает. Большой привет всей московской области от 242-го полка. Благодарим Вас за поддержку и гуманитарную помощь. Отдельное спасибо членам правительства Подмосковья, зампреду Вячеславу Рохину и министру Екатерине Швелидзе», — поблагодарили бойцы 242-ого полка руководство подмосковного региона.Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.
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Никита Кротов