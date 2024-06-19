Губернатор Подмосковья Воробьёв вручил награды врачам ГК «Мать и дитя»

Фото: Александра Степанова
В клиническом госпитале «Лапино» группы компаний «Мать и дитя» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил врачей и медперсонал с прошедшим праздником, поблагодарил их за заботу о своих пациентах и вручил государственные и региональные награды.
В своей поздравительной речи он отметил, что залогом успеха генерального директора ГК «Мать и дитя» Марка Куцера является его отличная команда: средний медицинский персонал, врачи и профессура. Губернатор выразил надежду, что в этом году «Лапино» перешагнет отметку в 25 тыс. новорожденных.
Фото: Александра Степанова
Сегодня «Лапино» — это медицинский кластер, где оказывается многопрофильная высокотехнологичная медицинская помощь на уровне мировых стандартов. В крупнейшем подмосковном медцентре работает более 2,1 тысячи сотрудников. Ежегодно 8-9 тысяч жителей Подмосковья получают в «Лапино» квалифицированную медицинскую помощь по ОМС (в 2024-м — уже почти 4,4 тысячи), 35-40% из них — по онкологическому профилю.
Фото: Александра Степанова
Губернатор поздравил Наталью Якунину, главного врача обособленного подразделения ООО «ХАВЕН» клинического госпиталя Мичуринский (ГК «Мать и дитя»), с присвоением почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».
Фото: Александра Степанова
С 2020 года при поддержке Московской области ГК «Мать и дитя» открыла современный многопрофильный Онкологический центр «Лапино-2» с полным циклом медпомощи: от скрининга и верификации диагноза до высокотехнологичной онкохирургической помощи, химиолучевой терапии и онкореабилитации. В 2021 году на его базе начали работу центры амбулаторной онкологической помощи в Можайске и в «Лапино», обслуживающие 460 тысяч пациентов. А в прошлом году открылись Центр нейрохирургической помощи и Центр домашнего акушерства.
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«Конечно, мы очень дорожим нашими врачами и стараемся оказывать им всемерную помощь. Надеюсь, что в этом году мы вместе с Марком Аркадьевичем торжественно заложим строительство нового медицинского комплекса», — добавил Андрей Воробьёв.
Фото: Александра Степанова
Сегодня «Лапино» — это медицинский кластер, где оказывается многопрофильная высокотехнологичная медицинская помощь на уровне мировых стандартов. В крупнейшем подмосковном медцентре работает более 2,1 тысячи сотрудников. Ежегодно 8-9 тысяч жителей Подмосковья получают в «Лапино» квалифицированную медицинскую помощь по ОМС (в 2024-м — уже почти 4,4 тысячи), 35-40% из них — по онкологическому профилю.
Фото: Александра Степанова
«Мы безумно любим Московскую область, проинвестировали сюда огромные средства — открылись в Мытищах, Одинцово, сейчас строим там большую поликлинику. Планируем на территории городского округа Домодедово построить такую же больницу, как «Лапино». Гордимся своими успехами, у нас прекрасная реанимация — и взрослая, и для новорожденных. В «Лапино» работает много прекрасных специалистов», — сказал доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер.
Губернатор поздравил Наталью Якунину, главного врача обособленного подразделения ООО «ХАВЕН» клинического госпиталя Мичуринский (ГК «Мать и дитя»), с присвоением почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».
Фото: Александра Степанова
С 2020 года при поддержке Московской области ГК «Мать и дитя» открыла современный многопрофильный Онкологический центр «Лапино-2» с полным циклом медпомощи: от скрининга и верификации диагноза до высокотехнологичной онкохирургической помощи, химиолучевой терапии и онкореабилитации. В 2021 году на его базе начали работу центры амбулаторной онкологической помощи в Можайске и в «Лапино», обслуживающие 460 тысяч пациентов. А в прошлом году открылись Центр нейрохирургической помощи и Центр домашнего акушерства.
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Александр Бойцов