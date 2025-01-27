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Искусственный интеллект будет выявлять дефекты на подмосковных дорогах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Оригинал
В Подмосковье отлаживают систему выявления дорожных дефектов с помощью искусственного интеллекта. Об этом шла речь на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов. Обсуждали программу ямочного ремонта, восстановление остановок общественного транспорта и линий наружного освещения.
«Тема ямочного ремонта актуальна с учётом плюсовой температуры за окном. Видим большой объём работ и во дворах, и на муниципальных дорогах, который требует максимальной мобилизации. Все проблемы мы должны устранить. Еще одна важная тема – освещение на региональных, муниципальных дорогах. На каждой территории должен быть чёткий алгоритм устранения аварий и дежурные бригады наготове», – сказал губернатор.
Подмосковные дороги обследуют на наличие дефектов ежедневно. В первую очередь в течение суток с момента выявления дефекта проводится ремонт «аварийных ям», затем – на центральных дорогах в городах и вылетных трассах в течение трёх суток, на городских дорогах, (пять суток), на дорогах в деревнях и между деревнями (семь суток), а также на грунтовых и щебёночных дорогах (10 суток).


«Зима у нас аномально тёплая, в январе было более 20 переходов через ноль. К сожалению, это вызывает активное образование дефектов на дорогах. С прошлого понедельника всем дорожным службам была поставлена задача активному выявлять и регистрировать дефектов в СКПДИ. За прошедшую неделю увеличили темп ремонтных работ в три раза. Уже видим динамику снижения числа жалоб», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
Кроме того, плюсовые температуры позволили запустить асфальтобетонные заводы.
«Сегодня запущен завод Мосавтодора в Чехове, к концу месяца начнут работу ещё три. Это позволит увеличить темпы ямочного ремонта при сохранении такой температуры», – добавил министр.
Общая протяжённость дорог в Московской области – 45 тыс. км. 28 тыс. из них – это муниципальная дородная сеть, 14 тыс. – региональная. Сейчас идёт отлаживание системы выявления дефектов с помощью искусственного интеллекта. Он будет фиксировать ямы, мусор на дорогах и остановках, разметку, знаки, освещение. Камеры предлагается размещать на технике, которая осуществляет содержание дорог, автобусах и так далее.

На наличие дефектов также проверили все 13 тыс. остановок. До 10 февраля, везде, где необходимо, заменят или отремонтируют стёкла, стенки остановок и лавочки.

В порядок приводят и линии наружного освещения вдоль региональных дорог. В этом году решены проблемы на 125 линиях, в работе ещё 74. Освещение там планируют восстановить до 7 февраля.

Министр также отметил, что в этом году в рамках госпрограммы в регионе отремонтируют более 1,4 тыс. дорог протяжённостью около 1,5 тыс. км – около 300 региональных и свыше 1,1 тыс. муниципальных.

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Мошенники под видом замглавы Можайска стали воровать доступ к госуслугам
27 января 2025, 18:48

Фото: iStock / fizkes

Жителям в соцсетях стали поступать сообщения от якобы заместителя главы Можайска. Об этом сообщается в телеграм-канале «Можайск Медиа».
«В посланиях говорится о проверке действующих и бывших сотрудников администрации на основании несуществующего приказа, по которому граждане должны беспрекословно взять трубку и не разглашать никаких данных о звонке третьим лицам. При этом звонок поступит от якобы сотрудника ФСБ Колесника В.В», – говорится в сообщении.
В разговоре мошенники говорят, что житель оказывает содействие СБУ и может быть причастен к провокациям на территории России или уже совершил их. После психологической обработки и смене звонящих преступники просят предоставить код из СМС для подтверждения личности. На самом деле код приходит от портала госуслуг, но мошенники не дают человеку возможности осознать это. ​
«Граждане диктуют код из СМС и теряют доступ к госуслугам. А у мошенников появляется возможность проводить операции от имени владельца аккаунта. Это грозит потерей недвижимости или оформлением крупного кредита от имени гражданина», – предупреждают жителей Подмосковья.
Гражданам советуют после получения таких СМС связаться с администрацией или позвонить в экстренную службу по номеру 112 или 102, либо по телефону дежурной части Можайского ОМВД 8 (496) 382-12-90.

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Почему оладьи не получаются пышными: 7 распространенных ошибок и идеальный рецепт
27 января 2025, 17:51

Фото: istockphoto / Shaiith

Оладьи — это не просто вкусное и сытное угощение, а настоящее кулинарное искусство: пышные, мягкие и с золотистой корочкой. Однако есть несколько способов, благодаря которым оладьи получаются особенно вкусными. «Радио 1» поделится секретами, которые помогут сделать их идеальными.

Почему оладьи не получаются пышными


На кефире


Рецепты оладий на кефире — одни из самых популярных и простых в приготовлении. Кисломолочный продукт способствует активной реакции с содой, благодаря чему тесто наполняется пузырьками воздуха и оладьи становятся высокими и пористыми.

Однако даже при использовании кефира не всегда удается достичь идеального результата. Почему?

  1. Стоит обратить внимание на свежесть кефира. Для пышных оладий лучше использовать кефир, который немного постоял — тогда оладьи будут более пышные.
  2. Также важно, чтобы кефир был теплым — его нужно слегка подогреть, лучше на водяной бане или очень слабом огне.
  3. После замешивания стоит дать тесту немного постоять, чтобы оно наполнилось углекислым газом. Это займет около 15 минут.
  4. Многие ошибаются, стараясь перемешать тесто перед выпеканием. Излишнее вмешательство нарушает структуру теста, разрушая пузырьки и приводя к тому, что оладьи не будут такими пышными.
  5. Наконец, важна и консистенция теста: она должна напоминать густую сметану. Чтобы добиться нужной текстуры, важно правильно отмерять количество муки.

Фото: istockphoto / sircco

На молоке


Оладьи на молоке — это настоящая классика с нежным, десертным вкусом, который особенно ярко раскрывается, если в тесто добавить растопленное сливочное масло.

Традиционно считается, что выпечка на молоке сложнее в приготовлении и менее пышная, но это не так. Главное — избегать распространенных ошибок при готовке.

  • Первая ошибка — неправильная консистенция теста. Если сделать его слишком жидким, вместо пышных оладий получатся тонкие блины. Тесто должно быть густым, как для оладий на кефире;
  • вторая ошибка — приготовление оладий сразу после смешивания ингредиентов. Хотя в рецепте на молоке используется разрыхлитель, тесто должно немного постоять, чтобы все компоненты успели взаимодействовать;
  • третья ошибка — слишком долгое перемешивание теста. Это разрушает воздушную текстуру и приводит к образованию клейковины, что делает оладьи жесткими.
  • важный момент — правильная температура сковороды. Жарить оладьи на слишком высокой температуре не стоит: хотя снаружи они могут быстро подрумяниться, внутри останутся сырыми. Готовьте на среднем огне, чтобы они получились золотистыми и пышными.

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На дрожжах


Оладьи на дрожжах — идеальный выбор для тех, кто ценит пышность и воздушность выпечки. Однако, чтобы добиться этого результата, важно избегать нескольких распространенных ошибок.

  1. Первая ошибка — использование старых дрожжей. Важно проверять срок годности и выбрасывать дрожжи, если они давно открыты или просрочены;
  2. вторая ошибка — неправильная температура для растворения дрожжей. Их нужно разводить в теплой воде или молоке, при температуре около 37 ºC. Также важно, чтобы тесто поднималось в тепле: идеальная температура для этого — 30 ºC. Если в доме прохладно, можно разогреть духовку до 50 ºC, выключить ее и поставить тесто для подъема;
  3. третья ошибка — добавление соды и соли в тесто слишком рано. Эти ингредиенты нужно вводить непосредственно перед жаркой, чтобы не разрушить структуру теста и сохранить его пышность.

Секреты идеальных оладий


Для того чтобы оладьи получились пышными и вкусными, важно следовать нескольким ключевым правилам.

  1. Прежде всего, используйте теплое молоко или кефир. Это поможет активировать соду или разрыхлитель, а для дрожжевого теста молоко или вода также должны быть подогреты, но не выше 37 ºC.
  2. Мука — еще один важный момент, который многие упускают. Перед использованием ее обязательно следует просеивать через мелкое сито хотя бы дважды. Это избавит ее от инородных частичек и насытит воздухом, что сделает оладьи более пышными. Если вы хотите добавить в тесто другие виды муки, например, рисовую или гречневую, помните, что пшеничная должна составлять основную часть.
  3. Пропорции также имеют значение. Не стоит добавлять слишком много муки: тесто должно быть густым, как сметана. Начинайте с меньшего количества и регулируйте по мере необходимости.
  4. Еще одно правило — все ингредиенты должны быть комнатной температуры, за исключением молока или кефира, которые нужно заранее подогреть, если это предусмотрено рецептом.
  5. После замешивания тесту на кефире или молоке следует дать постоять 15-20 минут, но важно не перемешивать его перед жаркой.
  6. Для жарки оладий лучше всего использовать растительное масло. Важно, чтобы масла было достаточно, чтобы оладьи не пригорали, но и не плавали в нем.
  7. Жарить следует на среднем огне, переворачивая оладьи, когда поверхность станет матовой и дырчатой.

Фото: istockphoto / kasia200

Рецепт вкусных оладий


Чтобы приготовить 4 порции, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Для теста


  • 2 яйца;
  • 400 мл кефира;
  • 270 г муки;
  • 70 г сахара;
  • 1 ч. ложка разрыхлителя;
  • 1/2 ч. ложки соды;
  • щепотка соли;
  • растительное масло для жарки.

Фото: istockphoto / KucherAV

Шаги приготовления


  • В большой миске соедините яйца комнатной температуры, сахар и подогретый кефир. Для аромата можно добавить немного ванильного сахара или свежей лимонной цедры. Взбейте массу венчиком или миксером до однородности.
  • Добавьте разрыхлитель и соду, снова взбейте смесь.
  • Просейте муку через сито несколько раз, затем добавьте соль. Порциями вводите муку в тесто, тщательно перемешивая миксером на низкой скорости или вручную венчиком.
  • Оцените консистенцию теста: если оно слишком густое, добавьте немного кефира. Если тесто жидкое, добавьте еще муки. Дайте тесту постоять 15 минут.

Фото: istockphoto / Dmitrii Kalashnikov

  • На сковороде с антипригарным покрытием разогрейте немного растительного масла. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне до появления пузырьков на поверхности, затем переверните оладьи и подрумяньте с другой стороны.
  • Подавайте оладьи горячими с медом, вареньем, сметаной или любыми другими начинками по вашему вкусу.

Фото: istockphoto / ossphotostock


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#рецепты
#температура
#продукты
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Компания «Сергиевское» запустила новое овощехранилище вместимостью 2000 тонн
27 января 2025, 17:48

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Компания «Сергиевское», расположенная в Коломне, получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового современного овощехранилища, способного вмещать до 2000 тонн продукции. Это сооружение станет важной частью инфраструктуры предприятия, которое выросло из совхоза «Сергиевский» и на протяжении многих лет занимается производством овощей и рассады, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках инвестиционного проекта на 90 миллионов рублей планируется строительство трёх овощехранилищ с общей вместимостью 6000 тонн. Первый этап проекта завершён, и новое хранилище позволит внедрить самые современные технологии хранения.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщило, что в 2024 году «Сергиевское» собрало рекордный урожай: более 8000 тонн картофеля, более 7700 тонн овощей и 1850 тонн зерновых. Благодаря обновлению теплиц предприятие увеличило производство рассады, что также способствовало росту предложения декоративных растений.

В будущем компания не собирается останавливаться на достигнутом: в ближайших планах — запуск нового цеха по переработке сельхозпродукции в селе Коробчеево. Строительные работы завершены, и в настоящее время решается вопрос подключения цеха к водоснабжению и канализации. Ожидается, что новое производство станет важным вкладом в развитие местной экономики и создаст дополнительные рабочие места для жителей региона.

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Секрет сочных голубцов на сковороде: классический рецепт с идеальным соусом
27 января 2025, 17:48

Фото: istockphoto / Seva_blsv

Голубцы остаются одним из самых любимых блюд домашней кухни. Простой рецепт с капустой, фаршем и соусом позволяет создать вкусное и сытное угощение. «Радио 1» расскажет, как приготовить их быстро и без лишних хлопот.

Ингредиенты


Для фарша


  • Фарш (свинина, говядина или курица) — 500 г;
  • рис — 100 г - Лук репчатый — 1 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • соль и перец — по вкусу;
  • белокочанная капуста — 1 кочан;
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Для соуса


  • Сметана — 200 мл;
  • томатная паста — 2 ст. л;
  • вода — 300 мл;
  • соль, перец, специи — по вкусу.

Инструкция


  • Подготовьте капусту: удалите верхние листья, вырежьте кочерыжку и отварите капусту в кипящей подсоленной воде 5-7 минут. Остудите, аккуратно отделите листья. Если они жесткие, отбейте утолщения ножом.
  • Приготовьте начинку: отварите рис до полуготовности. Лук и морковь мелко нарежьте или натрите. Смешайте фарш, рис, половину лука с морковью. Посолите, поперчите по вкусу.
  • Сформируйте голубцы: на каждый капустный лист положите 1-2 ст. л. начинки, заверните, чтобы фарш был полностью покрыт листом.

Фото: istockphoto / NataKor

  • Обжарьте голубцы: на сковороде с растительным маслом обжарьте голубцы с двух сторон до золотистой корочки.
  • Приготовьте соус: в миске смешайте сметану, томатную пасту, воду, соль, перец и специи.
  • Тушите голубцы: переложите голубцы в глубокую кастрюлю или сотейник, залейте соусом. Тушите на медленном огне 40-50 минут.

Фото: istockphoto / Nataly Hanin

С чем употреблять и как подавать


Голубцы отлично сочетаются с картофельным пюре, свежими овощами, зеленью или ломтиком хлеба.

Подавайте голубцы горячими, полив сверху соусом.

Фото: istockphoto / Sara Gasperov
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#рецепты
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В Подмосковье резко снизилось число сообщений о незаконной парковке во дворах
27 января 2025, 17:48

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

С начала января в Московской области было зафиксировано 940 обращений по поводу незаконной парковки автомобилей во дворах рядом с контейнерными площадками, это на 54% меньше, чем за прошлый месяц, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Обращения по поводу незаконной парковки поступают через раздел «Народный инспектор» приложения «Добродел».

«Народный инспектор» – удобный и быстрый инструмент, который позволяет оштрафовать владельца автомобиля, припаркованного у контейнерной площадки, на газоне или на детской площадке. За 2024 год благодаря системе, вынесено порядка постановлений на сумму более 5 миллионов рублей», — сказал зампред областного правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
В министерстве также напомнили об основных ошибках при подаче обращения через опцию «Народный инспектор». Сообщение не принимается, если на видео нет номера машины, если снято издалека, из-за чего номер плохо различим, если на видео нет контейнерной площадки, если автомобиль припаркован далеко от ней и если продолжительность видео составляет менее 15 секунд.

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#минчистоты
#штрафы
#парковка
#контейнеры
#московская область
#подмосковье
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Вторая индексация: новые размеры пенсий и пособий с 1 февраля 2025 года, что нужно знать
27 января 2025, 17:35

Фото: iStock/spaxiax

С 1 февраля 2025 года размер более 40 различных социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%. Это решение уже было утверждено правительством. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Индексация социальных пособий и выплат с 1 февраля 2025: кому и сколько выплатят


На совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании соответствующего постановления. В числе повышенных выплат – пособия для людей с инвалидностью всех трех групп, ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, а также Героев России и Героев труда.

Также ожидается увеличение индексации страховых пенсий до 9,5%. Напомним, что страховая пенсия представляет собой пожизненную ежемесячную выплату гражданам, имеющим трудовой стаж и достигшим установленного законом возраста. С начала 2025 года уже была проведена индексация страховых пенсий работающих и неработающих россиян на 7,3%. Кроме того, 22 января 2025 года президент Владимир Путин анонсировал индексацию всех социальных выплат в соответствии с фактической инфляцией.

«Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии, исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента», – объяснил глава государства.

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Индексация материнского капитала


Премьер-министр озвучил решения, касающиеся увеличения материнского капитала. С 2025 года сумма составит:

• 690,3 тысячи рублей на первого ребенка;

• 912,2 тысячи рублей на второго и последующих детей.

Также планируется повышение единовременного пособия при рождении ребенка до 26,9 тысячи рублей.


Фото: istockphoto/mars58

Индексация детских пособий


С 1 февраля 2025 года детские пособия планируют проиндексировать на 7,3%. Коэффициент индексации составит 1,073.

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет. В январе 2025 года минимум — 9 227,24 рубля, с 1 февраля 2025 года — 9 900,83 рубля.

Пособие по беременности и родам. В январе 2025 года — 38 963,47 рубля, с 1 февраля 2025 года — 41 807,80 рубля.


Индексация выплаты по уходу за детьми-инвалидами



Также в рамках озвученных премьером инициатив предусмотрена ежегодная индексация ежемесячной выплаты для лиц, ухаживающих за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. В числе новых мер — расширение списка специализированных продуктов лечебного питания для детей с инвалидностью. По словам премьера, теперь перечень включает 116 наименований. В него добавлены продукты для детей, страдающих муковисцидозом — наследственным заболеванием.

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С 1 января 2025 года страховые пенсии, включая выплаты работающим пенсионерам, были увеличены на 2,2% (с доплатой за предыдущий месяц). Новая фиксированная выплата для пенсий по старости составит 8 907,70 рублей, а стоимость пенсионного балла — 145,69 рублей. На портале «Госуслуги» уже доступны обновленные размеры пенсий с учетом индексации на 9,5%.

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#пенсии
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Жители Подмосковья подали уже 1,6 тыс. заявок на вывоз крупногабаритного мусора
27 января 2025, 17:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области организовано около 5 тыс. площадок для крупногабаритных отходов. Кроме того, жители могут воспользоваться удобным онлайн-сервисом для вывоза мусора в удобное для них время.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Об этом напомнил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов на совещании с губернатором Андреем Воробьёвым.
«Чистый двор – тема, на которую жители, обращают особое внимание. Задача – найти эффективное решение. Суть не только в том, чтобы управляющие компании оперативно устраняли такие навалы. Главное – донести до жителей, что есть правила обращения с крупногабаритным мусором, есть специальные площадки, услуга вывоза. Адрес нахождения ближайшего контейнера для крупногабаритных отходов должен быть в каждом подъезде», – сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Об алгоритме такой работы рассказал Владислав Мурашов. Навалы крупногабаритных отходов выявляют с помощью системы «Безопасный регион». Сейчас во дворах установлено около 100 тыс. камер, в том числе более 66 тыс. – с искусственным интеллектом. Они выявляют различные недочёты – от неубранного снега до скопления мусора.
«Если навал крупногабаритных отходов не устраняется, управляющей компании будет выставлен штраф 50 тыс. рублей. Среди физлиц будем выявлять нарушителей, в том числе, с помощью видеокамер. Для них штраф – от 1 тыс. до 5 тыс. рублей», – сказал Мурашов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Зампред напомнил, что прошлым летом в Подмосковье запустили новый сервис. На региональном портале госуслуг жители могут подать заявку на вывоз ненужных вещей – шкафа, дивана, дверей, ванны, кухонной плиты, стиральной машины или холодильника. Это делается как платно, так и бесплатно. Уже принято около 1,6 тыс. таких заявок, и их количество растёт.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на портале. При оформлении заявки необходимо выбрать предмет вывоза, указать адрес, подходящие дату и время, добавить контакты. С жителем свяжутся для подтверждения заявки и согласования сроков вывоза.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#минчистоты
#владислав мурашов
#мусор
#сервис
#госуслуги
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Жителям Подмосковья рассказали, кто и как может получить единое пособие
27 января 2025, 17:00

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье единое пособие получают около 230 тыс. семей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
Единое пособие – ежемесячные выплаты на детей и беременных, который выплачивает Социальный фонд. Размер выплаты зависит от дохода семьи и может составлять от 50 до 100% прожиточного минимума. Это 9 тыс. 361 рубль и 18 тыс. 723 рублей на детей соответственно и до 21 тыс. 039 рублей – для беременных.
«В нашем регионе 230 тыс. жителей получают социальное пособие – это беременные женщины и родители детей до 17 лет. Выплата предоставляется семьям с низкими доходами, а с этого года она стала автоматической для семей, где родился ещё один ребёнок», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Проактивная выплата назначается на нового ребёнка в семье в размере, в котором выплачивается на предыдущих детей. То есть если семья уже получает пособие, подавать документы не нужно.

По данным министерства, размер пособия зависит от нуждаемости семьи и составляет от 50 до 100% прожиточного минимума беременным для трудоспособного населения, а для детей – установленный на ребёнка. При определении нуждаемости семьи учитывают доход семьи, недвижимость, транспорт и проценты по вкладам.

Разобраться в порядке предоставления единого пособия и узнать размеры выплат можно в социальном боте-помощнике «Соцуслуги Подмосковья».

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#социальная поддержка
#минсоцразвития мо
#выплаты
#семьи с детьми
#беременность
#подмосковье
#московская область
#болатаева людмила
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В Подмосковье составили недельный топ-5 самых посещаемых парков
27 января 2025, 16:51

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Парки и лесопарки Московской области за минувшую неделю — с 20 по 26 января — посетили свыше 1,3 млн человек: на 20 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. О том, какие пять парков оказались самыми популярными, рассказали в подмосковном Минблагоустройства.
«Первое место в недельном рейтинге посещаемости занял парк «Пехорка» в Балашихе: там побывали более 46 тысяч человек. Парк «Пехорка» находится в центре города. В 2017-2018 гг. там провели масштабные работы по благоустройству, что сделало его одним из самых популярных мест округа», — говорится в сообщении.
Вторую строчку рейтинга занял Центральный парк в Королёве: за неделю там побывали свыше 36 тысяч человек. На третьем месте оказался Центральный парк Пушкинского округа с результатом более 35 тысяч посетителей за неделю. Четвёртым стал парк имени Льва Толстого в Химках, где насчитали почти 32 тысячи посетителей. А замыкает недельный топ-5 парк «Фабричный» в городе Дедовск округа Истра: этот парк за неделю посетили более 29 тысяч человек.

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