Искусственный интеллект будет выявлять дефекты на подмосковных дорогах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье отлаживают систему выявления дорожных дефектов с помощью искусственного интеллекта. Об этом шла речь на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов. Обсуждали программу ямочного ремонта, восстановление остановок общественного транспорта и линий наружного освещения.
«Тема ямочного ремонта актуальна с учётом плюсовой температуры за окном. Видим большой объём работ и во дворах, и на муниципальных дорогах, который требует максимальной мобилизации. Все проблемы мы должны устранить. Еще одна важная тема – освещение на региональных, муниципальных дорогах. На каждой территории должен быть чёткий алгоритм устранения аварий и дежурные бригады наготове», – сказал губернатор.Подмосковные дороги обследуют на наличие дефектов ежедневно. В первую очередь в течение суток с момента выявления дефекта проводится ремонт «аварийных ям», затем – на центральных дорогах в городах и вылетных трассах в течение трёх суток, на городских дорогах, (пять суток), на дорогах в деревнях и между деревнями (семь суток), а также на грунтовых и щебёночных дорогах (10 суток).
«Зима у нас аномально тёплая, в январе было более 20 переходов через ноль. К сожалению, это вызывает активное образование дефектов на дорогах. С прошлого понедельника всем дорожным службам была поставлена задача активному выявлять и регистрировать дефектов в СКПДИ. За прошедшую неделю увеличили темп ремонтных работ в три раза. Уже видим динамику снижения числа жалоб», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.Кроме того, плюсовые температуры позволили запустить асфальтобетонные заводы.
«Сегодня запущен завод Мосавтодора в Чехове, к концу месяца начнут работу ещё три. Это позволит увеличить темпы ямочного ремонта при сохранении такой температуры», – добавил министр.Общая протяжённость дорог в Московской области – 45 тыс. км. 28 тыс. из них – это муниципальная дородная сеть, 14 тыс. – региональная. Сейчас идёт отлаживание системы выявления дефектов с помощью искусственного интеллекта. Он будет фиксировать ямы, мусор на дорогах и остановках, разметку, знаки, освещение. Камеры предлагается размещать на технике, которая осуществляет содержание дорог, автобусах и так далее.
На наличие дефектов также проверили все 13 тыс. остановок. До 10 февраля, везде, где необходимо, заменят или отремонтируют стёкла, стенки остановок и лавочки.
В порядок приводят и линии наружного освещения вдоль региональных дорог. В этом году решены проблемы на 125 линиях, в работе ещё 74. Освещение там планируют восстановить до 7 февраля.
Министр также отметил, что в этом году в рамках госпрограммы в регионе отремонтируют более 1,4 тыс. дорог протяжённостью около 1,5 тыс. км – около 300 региональных и свыше 1,1 тыс. муниципальных.
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Лора Луганская