Воробьёв объявил о планах открыть Балашихинскую областную больницу в 2027 году

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Балашихинскую областную больницу более чем на 1,1 тыс. мест, строительство которой началось в марте прошлого года, планируют открыть в 2027-м. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил, как идут работы.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Проект одного из самых больших в Подмосковье учреждений здравоохранения ранее поддержал президент. Сейчас на объекте круглосуточно работают около 400 человек и свыше 30 единицы техники.
«В городском округе Балашиха проживают более 500 тыс. человек. К нему примыкают Люберцы, Богородский городской округ, Орехово-Зуево – так называемый Восточный куст. Поэтому госпиталь для нас очень важен. Мы получили поддержку президента, и уже в 2027 году должны сдать этот большой комплекс. В больнице более чем на тысячу коек – 26 профилей: плановая и экстренная медицина, всё, что связано с травматологией, сердцем. Этот комплекс станет флагманским наряду с МОНИКИ», – сказал Воробьёв.В многопрофильной больнице в Балашихе высокотехнологическую и экстренную медицинскую помощь смогут получать пациенты не только из Балашихи, но и из Реутова, Люберец, Богородского, Орехово-Зуево и Павловского Посада. Взрослое население этих муниципалитетов суммарно составляет 1,3 млн человек.
Мощность нового больничного комплекса – 1123 коек, в том числе 78 реанимационных. В медучреждении будут расположены консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой, сосудистой и торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, реабилитации, а также региональный сосудистый центр.
Медучреждение оснастят передовым оборудованием, в том числе 31 единицей тяжёлого.
В областной больнице будут работать около 3 тыс. специалистов, в том числе более 700 врачей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сейчас проводятся установка конструкций главного корпуса, подземной части и устройство гидроизоляции. Монолитные работы рассчитывают завершить к октябрю. В строительстве используются отечественные материалы, в том числе выпущенные на подмосковных предприятиях.
«Вся команда, которая была задействована на строительстве Красногорской больнице им. Рошаля, теперь здесь. Сейчас у нас ведутся монолитные работы. На строительстве основного корпуса задействовано четыре башенных крана. На площадке круглосуточно трудятся порядка 400 человек. Уже приступили к кладке стен из пеноблока. Параллельно ведётся рекультивация прилегающих участков. Монолитные работы по основному корпусу заканчиваем в конце сентября», – рассказал представитель подрядчика Илья Демидов.По его словам, летом строители приступят к внутренней инженерии и фасадным работам. Делается это параллельно, чтобы ускорить строительство. В декабре 2026 года завершатся основные работы, ещё полгода отводится на оснащение, пусконаладку инженерных систем и другие работы.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Для дальнейшего улучшения дорожно-транспортной ситуации в Балашихе и обеспечения подъезда к строящейся больнице планируется модернизировать дорожную сети. Так, планируется реконструкция ул. Шестой, ул. Струве, ул. Пролетарской и строительство центрального участка ул. Главной. Это обеспечит дополнительный подъезд к новому госпиталю из южной части Балашихи.
Кроме того, будет изменена маршрутная сеть общественного транспорта с учётом подъезда к медучреждению. При необходимости добавят автобусы.
Также запланировано строительство путепровода через железнодорожные пути Горьковского направления МЖД в районе платформы Чёрное. Это улучшит транспортную доступность для жителей микрорайонов Чёрное, Заря, Северный, Агрогородок и деревни Федурново. А реконструкция Носовихинского шоссе сделает удобнее дорогу к станциям МЦД-4 Ольгино и Железнодорожная, разгрузит микрорайоны Керамик и Железнодорожный.
Дополнительно в рамках развития транспортного каркаса Балашихи предполагается строительство выездов на Южно-Лыткаринскую автодорогу от ул. Керамической и ул. Бояринова. Завершить основные работы планируют к концу 2027 – началу 2028 годов.
«В конце года приступим к строительству аналогичной, меньшей, но по значимости такой же важной для всего северного куста больницы в Мытищах. Это Пушкино, Королёв, Лобня и так далее. Это также будет современный комплекс с необходимым оборудованием по нашим стандартам. Они предполагают быстрое распределение потоков, чтобы врачи работали максимально эффективно, а пациенты получали своевременную и профессиональную помощь», – добавил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Больницу в Мытищах планируют ввести в 2030-м. А уже в этом году в области откроют поликлиники в Одинцовском, Лосино-Петровском городских округах, Котельниках, Видном, Люберцах, Ногинске. Также начнут работу детская поликлиника в Чехове, четыре подстанции скоро помощи – в Ступине, Можайске, Мытищах и Ленинском городском округе, 16 ФАПов и здравпунктов.
Помимо этого, планируется завершить капремонт 16 стационаров и 15 поликлиник. В 12 учреждения здравоохранения рассчитывают начать работы.
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