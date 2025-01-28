В обновлённом спорткомплексе «Орион» смогут заниматься 3 тыс. человек

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил в балашихинском микрорайоне Железнодорожный спорткомплекс «Орион», на котором завершили капремонт. Он осмотрел обновлённый спортивный объект, поговорил с юными спортсменами и их тренерами.
Уже сейчас жители занимаются в спортивных и тренажёрных залах, на стадионе и крытой ледовой площадке. В феврале – марте начнут работу два бассейна и крытый футбольный манеж с искусственным газоном, который строит инвестор.
Андрей Воробьёв (третий слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор также обратился к юным футболистам.
Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Капремонт самого большого в округе спорткомплекса 1959 года постройки начали в конце 2022-го. «Орион» стал одним из первых объектов, которые привели к единому стандарту спортивных учреждений Подмосковья. По региональной госпрограмме на стадионе обновили трибуны, подтрибунные помещения, спортзалы, раздевалки, взрослый и детский бассейны, которые откроют в ближайшее время. Там также привели в порядок и оснастили детскую спортшколу, обновили беговые дорожки.
Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
17-летний Матвей Долбиков занимается лёгкой атлетикой в спорткомплексе более трех лет.
Теперь на «Орионе» есть футбольное поле с подогревом, которое может принимать профессиональные соревнования РФС регионального уровня второй категории. Инвесторы завершают возведение крытого футбольного манежа с искусственным газоном, который планируют открыть в марте.
По просьбе жителей в феврале прошлого года начала работу крытая ледовая арена «Орион Технопул», построенная за счёт инвестора. В ее составе – хоккейная площадка с трибунами на 380 зрителей, спортзал, бросковая зона, раздевалки и кафе. Работают секции по хоккею и фигурному катанию, а также предусмотрены сеансы массового катания.
Воробьёв поблагодарил инвесторов, которые вносят вклад в спортивное воспитание детей и подростков.
После завершения всех работ в спорткомплексе смогут заниматься порядка 3 тыс. человек, в том числе участники программы «Активное долголетие». Для детей и взрослых работают секции по баскетболу, волейболу, гандболу, дзюдо, кикбоксингу, лёгкой атлетике, тхэквондо, футболу, боксу, теннису, плаванию и водному поло.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году в Подмосковье завершат строительство и реконструкцию трёх ФОКов в Раменском, Бронницах и Лобне, детской спортшколы в Клину, а также стадионов в Щёлкове, Люберцах, Луховицах и Реутове, а также капремонт 10 муниципальных объектов. Кроме того, в разных городских округах обновят девять футбольных стадионов, начнут проектные работы по Ледовому дворцу для хоккейного клуба «Химик» в Воскресенске и футбольной спортивной базе в Химках.
Помимо этого, в 2025 году ещё 150 физкультурно-оздоровительных комплекса оснастят камерами с искусственным интеллектом. Они помогут анализировать эффективность использования спортивных объектов и перераспределять нагрузку.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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«Мы отремонтировали стадион «Орион». Это очень важно для большого городского округа Балашиха. Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Сейчас в спорткомплексе тренируются почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно, – сказал Воробьёв.
Андрей Воробьёв (третий слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор также обратился к юным футболистам.
«Тренер хвалит вас, говорит, что вы – красавцы, очень стараетесь. Теперь у вас есть поле с подогревом – это совсем другое дело. Мамы рады, что дети занимаются спортом, общаются, такие дружные. Успехов вам, ребята», – сказал глава региона.
Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Капремонт самого большого в округе спорткомплекса 1959 года постройки начали в конце 2022-го. «Орион» стал одним из первых объектов, которые привели к единому стандарту спортивных учреждений Подмосковья. По региональной госпрограмме на стадионе обновили трибуны, подтрибунные помещения, спортзалы, раздевалки, взрослый и детский бассейны, которые откроют в ближайшее время. Там также привели в порядок и оснастили детскую спортшколу, обновили беговые дорожки.
«Здесь уютные помещения, очень хорошие раздевалки, тренерская, и, конечно, сами залы. Здесь есть всё для тренировочного процесса, чтобы мы показывали лучшие результаты», – сказала президент Федерации лёгкой атлетики Балашихи, тренер спортшколы «Орион» Кристина Угарова.
Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
17-летний Матвей Долбиков занимается лёгкой атлетикой в спорткомплексе более трех лет.
«Я застал «Орион» до реконструкции. То, что мы видим, – это, конечно, небо и земля. Всё супер, прикольный интерьер. Раньше было не очень приятно заниматься, сейчас намного лучше. Прекрасный зал, дорожки. Думаю, что это поможет добиться ещё больших успехов», – поделился Матвей.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Теперь на «Орионе» есть футбольное поле с подогревом, которое может принимать профессиональные соревнования РФС регионального уровня второй категории. Инвесторы завершают возведение крытого футбольного манежа с искусственным газоном, который планируют открыть в марте.
По просьбе жителей в феврале прошлого года начала работу крытая ледовая арена «Орион Технопул», построенная за счёт инвестора. В ее составе – хоккейная площадка с трибунами на 380 зрителей, спортзал, бросковая зона, раздевалки и кафе. Работают секции по хоккею и фигурному катанию, а также предусмотрены сеансы массового катания.
«Мы возвели на месте заброшенной хоккейной площадки серьёзную многофункциональную ледовую арену. Второй этап – футбольный манеж. Важно отметить, что мы предоставляем льготные условия для занятий участникам СВО и многодетным семьям», – сказал руководитель производственной компании ООО «Технопул-Р» Ринат Ягудин.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Воробьёв поблагодарил инвесторов, которые вносят вклад в спортивное воспитание детей и подростков.
После завершения всех работ в спорткомплексе смогут заниматься порядка 3 тыс. человек, в том числе участники программы «Активное долголетие». Для детей и взрослых работают секции по баскетболу, волейболу, гандболу, дзюдо, кикбоксингу, лёгкой атлетике, тхэквондо, футболу, боксу, теннису, плаванию и водному поло.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году в Подмосковье завершат строительство и реконструкцию трёх ФОКов в Раменском, Бронницах и Лобне, детской спортшколы в Клину, а также стадионов в Щёлкове, Люберцах, Луховицах и Реутове, а также капремонт 10 муниципальных объектов. Кроме того, в разных городских округах обновят девять футбольных стадионов, начнут проектные работы по Ледовому дворцу для хоккейного клуба «Химик» в Воскресенске и футбольной спортивной базе в Химках.
Помимо этого, в 2025 году ещё 150 физкультурно-оздоровительных комплекса оснастят камерами с искусственным интеллектом. Они помогут анализировать эффективность использования спортивных объектов и перераспределять нагрузку.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская