Губернатор Воробьёв назначил Трескова сенатором от Подмосковья

Фото: Фотобанк МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв наделил полномочиями сенатора от региона Игоря Трескова, который ранее занимал пост вице-губернатора. Глава региона подписал соответствующее постановление, текст которого опубликован на сайте правительства Подмосковья.
Согласно документу, постановление вступает в силу 2 октября.
Тресков занимал должности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, зампреда правительства региона. С 2019 года до настоящего времени был вице-губернатором Подмосковья.
Полномочия прежнего сенатора от исполнительного органа государственной власти Московской области Ольги Забраловой были досрочно прекращены 24 сентября.
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Тресков занимал должности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, зампреда правительства региона. С 2019 года до настоящего времени был вице-губернатором Подмосковья.
Полномочия прежнего сенатора от исполнительного органа государственной власти Московской области Ольги Забраловой были досрочно прекращены 24 сентября.
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Лора Луганская