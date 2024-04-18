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Губернатор Воробьёв назвал ключевые направления цифровизации Подмосковья

18 апреля 2024, 12:45
Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

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Московская область занимает лидирующие позиции в области цифровизации, о наиболее заметных для жителей Подмосковья продуктах цифровизации рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».
«Есть и искусственный интеллект, и цифровизация в наших бюрократических процедурах. Но то, с чем сталкивается каждый из нас, это, например, робот Светлана, которая консультирует по всему, что связано с медициной. К ней поступило уже 2,5 млн обращений. Это «Электронный дневник» — всё, что связано со школой. Домашние задания, успеваемость ученика, его предрасположенность к тем или иным предметам, качество преподавания учителя — всё это даёт наш совместный проект с Москвой. ЖКХ — это «умная платёжка» и голосовой помощник робот Женя, который мы сейчас развиваем», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что искусственный интеллект применяется также для оптимизации контроля за состоянием дворов.



«Мы оцифровываем дворы. И если раньше нужно было ногами и посмотреть, что сделано, а что не сделано, сегодня за всем следят видеокамеры», — пояснил глава региона.
Кроме того, цифровой контроль в Московской области внедрён в сферу обращения с бытовыми и строительными отходами, а также в работу общественного транспорта.

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#андрей воробьёв
#цифровизация
#искусственный интеллект
#московская область
#подмосковье
Власти Наро-Фоминского округа обсудили с жителями Атепцева дороги, транспорт и тарифы
18 апреля 2024, 13:40

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Администрация Наро-Фоминского городского округа провела выездной приём в посёлке Новая Ольховка, входящем в территориальное управление Атепцево, местные жители обсудили с властями решение насущных проблем, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Весной для людей, живущих в сельской местности, на первый план выходят проблемы дорожного покрытия. Такая ситуация наблюдается и Новой Ольховке. А где дороги – там и транспорт. Представителям администрации было задано много вопросов, касающихся нерегулярной работы некоторых автобусных маршрутов», — говорится в сообщении.
Кроме того, жители попросили перенести автобусную остановку ближе к школе.

Ещё один вопрос, который обсуждался в ходе встречи, — повышение тарифов на электроэнергию жителей населённых пунктов, которые из сельских поселений стали городскими. Власти округа пояснили, что решение этой проблемы требует согласования со многими структурами, при этом заверили, что будут держать эту проблему на контроле до её разрешения.

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#наро-фоминск
#приём
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«Ситуация непростая»: Россиянам рассказали об отдыхе на майских праздниках
Турэксперт Зобкова рассказала о популярных маршрутах россиян в майские праздники
18 апреля 2024, 13:38

Фото: Istockphoto/Prostock-Studio

Москва и Московская область вошли в топ популярных направлений для отдыха в майские праздники, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Отмечается, что на майские праздники лучше планировать отдых в России, потому что выходные не такие длинные, как полноценный отпуск.
Директор онлайн тревел агентства Людмила Зобкова в беседе с «Радио 1» отметила, что ситуация с наличием мест на майские праздники уже непростая.

«Уже сложно забронировать места на майские праздники. Я могу сказать, что это не только праздничные выходные, но и все первые две недели мая полностью заняты, то есть люди настроены на продолжительный отдых, но, конечно, найти места еще возможно. Тут всё зависит от типа отдыха: многие любят отдыхать в загородных парк-отелях, кто-то любит выезжать на экскурсии, кто-то любит совмещать эти два дела, поэтому нужно смотреть по направлениям. По подмосковным отелям могу сказать, что процентов 80 уже загружены», — сказала эксперт.

Также специалист рассказала, какие города в Московской области самые популярные для отдыха в майские праздники.

«Из сезона в сезон мы можем выделить Коломну. Это, наверное, главный туристический город. Нет ни одного человека, который в Коломне не побывал, а если не побывал, то точно собирается на майские. Коломна всех поражает. На втором месте бронирование показывает, что Серпухов пользуется спросом. Он стоит на стыке трёх областей, а люди любят межрегиональные маршруты, то есть посещают и сам город, и соседние города: Тулу, Калугу и так далее. Следом по полярности идут Дмитров и Сергиев Посад», — поделилась собеседница.

Турэксперт уточнила, что средняя стоимость отеля в Подмосковье на двоих в сутки с полным пакетом — 10-15 тысяч рублей.

Людмила Зобкова раскрыла, что у жителей столицы есть особенное влечение к «деревенскому отдыху», но и отдых по России тоже пользуется спросом.

«Для москвичей преобладает деревенский тип, ездят в Зарайск смотреть на сыроварни, пользуются спросом программы из серии поехать к бабушке на огород, чтобы помочь. Если говорить про Россию, то это Кавказ. Люди любят покушать, поэтому Казань с татарской кухней или Дагестан, Сочи является неотъемлемым лидером, чтобы морским воздухом подышать. Есть лайфхак: для отдыха на море лучше выбирать не летние сезоны, когда огромные толпы на пляжах, когда цены зашкаливают, а поехать в мае или в сентябре-октябре, когда начинается бархатный сезон. Санкт-Петербург тоже то направление, которое сильно пользуется спросом на майские», — поделилась специалист.
В завершении беседы турэксперт отметила, что люди, попутешествовав по России, начали осознавать, что не все города одинаковые.

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#онлайн
#бронирование
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В автобусах Подмосковья разместят 2,5 тыс. портретов ветеранов ВОВ
18 апреля 2024, 13:20

Фото: пресс-служба регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк»

Акцию «Бессмертный полк в автобусах» запускает в Московской области компания-перевозчик «Мострансавто», сообщает пресс-служба регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк».
«Семейные герои жителей Подмосковья будут вновь сопровождать пассажиров в преддверии Дня Победы на самых разных маршрутах всей Московской области. 2500 портретов участников Великой Отечественной войны будут размещены в автобусах», — цитируются в сообщении слова главы штаба регионального отделения «Бессмертного полка России», члена Общественной палаты Московской области Валерия Анисимова.
Отмечается, что автобусы с портретами ветеранов начнут курсировать в регионе с 1 мая. О том, как принять участие в акции, рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«Фотографии и информацию о своих близких — участниках Великой Отечественной войны, желающие могут направить на электронную почту bpr50@polkrf.ru. Нужно сообщить ФИО, годы жизни, воинское звание, а также дополнительные сведения, касающиеся боевого или трудового пути», — сказала Швелидзе.
Все фотографии и истории, которые отправят организаторам акции, будут загружены в архив Бессмертного полка России.

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#бессмертный полк
#день победы
#автобусы
#мострансавто
#московская область
#подмосковье
#великая отечественная война
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В российском регионе сообщили о пропаже без вести 150 бойцов в зоне СВО
Омбудсмен Зерняева сообщила о 150 пропавших без вести новосибирцах в зоне СВО
18 апреля 2024, 12:49

Фото: iStock/fortton

В аппарат омбудсмена по Новосибирской области поступило 150 обращений о поиске без вести пропавших военнослужащих из зоны СВО. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева, приводит ее слова РБК.
Она рассказала, что в прошлом году аналогичных обращений было 77. В 2024 году число заявлений с просьбами отыскать без вести пропавших бойцов СВО, увеличилось до 150.


Зерняева также сообщила, что в текущем году из украинского плена в Новосибирскую область вернулся один российский солдат. В 2022 и 2023 годах из плена вернулись четыре жителя региона.


В отношении шести военнослужащих в настоящее время ведется работа по включению их в список на обмен военнопленными.



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#работа
#сво
#солдат
#украина
#плен
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Мосгорсуд признал законным штраф Макаревичу*
Мосгорсуд признал законным иноагентский штраф Макаревичу* в 35 тысяч рублей
18 апреля 2024, 11:45

Фото: iStock/AMilkin

Московский городской суд признал законным штраф, назначенный музыканту Андрею Макаревичу* за отсутствие плашки иностранного агента в его публикациях в интернете. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Артисту был прежде назначен штраф в размере 35 тысяч рублей.


Макаревич* получил штраф в августе 2023 года, однако решение суда решил обжаловать. После рассмотрения апелляции, Мосгорсуд пришел к выводу, что наказание было законным и справедливым.


Жалоба артиста оставлена без удовлетворения.

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#штраф
#наказание
#сво
#иноагент
#рф
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Ганчев: Киев выселяет районы Харьковской области для размещения ВСУ и наемников
18 апреля 2024, 11:41

Фото: iStock/ komyvgory

В ряде районов Харьковской области проведят принудительную эвакуацию местных жителей, чтобы освободить их для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников. С таким заявлением 18 апреля выступил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
«Основная часть людей была выселена из этих поселков, которые контролируются Киевом. Мы многократно слышим о принудительной эвакуации... Это, вероятно, сделано для освобождения места для военных и западных наемников, которые прибывают. Их количество значительно, к сожалению. Они постоянно мобилизуются и непрерывно пополняют свои ряды», — заявил Ганчев, комментируя принудительную эвакуацию, объявленную в Киеве в нескольких районах Харьковской области.
Мэр Харькова Игорь Терехов 3 апреля заявил, что «определенные планы» по эвакуации жителей города есть, однако в настоящее время не следует обсуждать этот вопрос. Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов, при этом отмечается, что сам город Харьков не затронут этим решением.

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#россия
#город
#мэр
#Харьков
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Празднование Дня Победы отменили шесть регионов России
Власти шести регионов России отменили массовые мероприятия в День Победы
18 апреля 2024, 11:27

Фото: iStock/Paha_L

В шести регионах отменили празднование Дня Победы — чтобы не провоцировать противника скоплением техники и военнослужащих в городах. Об этом сообщает Telegram-канал mash.
Из-за возможных атак украинских БПЛА и терактов от салютов и парадов отказались: Курская, Рязанская, Псковская, Брянская, Белгородская области, а также Севастополь.

«Бессмертный полк» 9 мая пройдёт там в онлайн-формате. Через интернет к акции также присоединятся Чита, Коми, Забайкальский край и Нижегородская область. В прошлом году от празднования отказались 23 города. До этого такое было из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Во многих городах России пока думают.

Напомним, что более 400 адресов во всех 18 районах Санкт-Петербурга празднично украсят ко Дню Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бессмертный полк
#онлайн
#севастополь
#день победы
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В Подмосковье выбрали лучшего специалиста МФЦ
18 апреля 2024, 11:04

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Итоги десятого конкурса «Лучший универсальный специалист МФЦ» подвели в Московской области, победителем стал сотрудник Многофункционального центра Орехово-Зуевского городского округа Кирилл Горбунов, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, ИТ и связи.
«Конкурс по выбору лучшего специалиста МФЦ проводится в Московской области в десятый раз. В этом году в нём приняли участие 34 сотрудника центров «Мои Документы». Кирилл Горбунов из Орехово-Зуева успешно прошёл все этапы конкурса и одержал победу», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.
Почётное второе место завоевала на конкурсе Олеся Иванова их МФЦ Рузы, третье — специалист из Егорьевска Андрей Логинов.

Победитель регионального этапа Кирилл Горбунов представит Московскую область на федеральном конкурсе.

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#мфц
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
#конкурс
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Экзамены для мигрантов на знание русского языка будет контролировать государство
18 апреля 2024, 11:03

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Министерство образования и науки РФ запретило коммерческим структурам проведение экзаменов для мигрантов. Теперь сдачу иностранцами экзамена на знание русского языка будет контролировать государство.
Запрет вступит в силу с 1 мая 2024 года. С этого дня коммерческим организациям будет запрещено проводить для мигрантов экзамены и выдавать сертификаты, подтверждающие знание русского языка. Соответствующее поручение главы министерства образования и науки РФ Владимира Фалькова приводит в официальном телеграм-канале пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в каждом регионе будут выбраны вузы, отвечающие за проведение экзамена на знание языка для иностранных граждан. Кроме того, Фальков поручил усилить контроль за проведением экзамена и выдачей сертификатов. Также по распоряжению министра будут ужесточены наказания за нарушения правил проведения тестирования.

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