Губернатор Воробьёв назвал ключевые направления цифровизации Подмосковья

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn
Московская область занимает лидирующие позиции в области цифровизации, о наиболее заметных для жителей Подмосковья продуктах цифровизации рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».
«Есть и искусственный интеллект, и цифровизация в наших бюрократических процедурах. Но то, с чем сталкивается каждый из нас, это, например, робот Светлана, которая консультирует по всему, что связано с медициной. К ней поступило уже 2,5 млн обращений. Это «Электронный дневник» — всё, что связано со школой. Домашние задания, успеваемость ученика, его предрасположенность к тем или иным предметам, качество преподавания учителя — всё это даёт наш совместный проект с Москвой. ЖКХ — это «умная платёжка» и голосовой помощник робот Женя, который мы сейчас развиваем», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что искусственный интеллект применяется также для оптимизации контроля за состоянием дворов.
«Мы оцифровываем дворы. И если раньше нужно было ногами и посмотреть, что сделано, а что не сделано, сегодня за всем следят видеокамеры», — пояснил глава региона.Кроме того, цифровой контроль в Московской области внедрён в сферу обращения с бытовыми и строительными отходами, а также в работу общественного транспорта.
Читайте также:
Воробьёв объявил о запуске в Подмосковье с начала года 40 цифровых сервисов
Жители Подмосковья оформили с начала года онлайн 70 тысяч справок
В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по оформлению «лесной амнистии»
Лев Каштанов