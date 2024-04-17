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Жители Подмосковья оформили с начала года онлайн 70 тысяч справок

17 апреля 2024, 12:08
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области с начала года оформили в онлайн-режиме около 70 тысяч справок. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В регионе в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» можно получить онлайн девять видов медицинских справок.
«Перевод справок в цифровой вид необходим, чтобы сэкономить время пациента, так как для их получения не нужно идти в поликлинику. Кроме того, такой документ всегда будет под рукой и не потеряется, так как он хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье». Всего с начала года было оформлено почти 70 тысяч медицинских справок», – отметил Сапанюк.


По её словам, самый популярный сервис – выписка из амбулаторной карты.

Получить справки онлайн можно на региональном портале «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

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В Балашихе начали делать сложные урологические операции детям
17 апреля 2024, 11:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Балашихинской больницы начали выполнять детям технически сложные урологические операции. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение детской хирургии филиала № 2 больницы поступил 10-летний мальчик с жалобами на трудности при мочеиспускании и боли в животе, которые беспокоили его около недели. У ребёнка выявили порок развития полового органа, а также сужение мочеиспускательного отверстия.

Врачи отметили, что, пока ребёнок был маленьким, его ничто не беспокоило. Однако в процессе роста суженое мочевыделительное отверстие перестало справляться с выделяемым организмом объёмом мочи.
«Благодаря большому опыту наших урологов мы провели маленькому пациенту полноценное лечение, выполнив его одноэтапно в условиях обычного детского хирургического отделения. Ему устранили сужение мочевыделительного отверстия и сформировали несуществующий отрезок мочеиспускательного канала из собственных тканей», – рассказал заведующий отделением детской хирургии Эмир Жамынчиев.
Во время операции хирурги использовали бинокулярные очки, поскольку кожные лоскуты и тончайший шовный материал невозможно было увидеть без индивидуальной оптики. Сейчас школьник чувствует себя хорошо и уже выписан.

Как отметили в министерстве, проведение таких хирургических вмешательств в Балашихинской больнице стало возможным благодаря опыту и высокому профессионализму врачей.

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Путин назвал высоким риск распространения новых эпидемий в мире
17 апреля 2024, 10:52

Фото: iStock/ismagilov

Президент России Владимир Путин оценил риск распространения новых мировых эпидемий. Свой прогноз он представил в ходе приветствия с участниками конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Глава государства отметил, что риск распространения инфекций крайне высок. Самой уязвимой является Африка, где необходимо наращивать медицинский, научный и технологический потенциал для защиты населения от инфекционных заболеваний.

Путин подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с другими государствами в области здравоохранения и защиты от инфекций.

Ранее президент отмечал, что Россия должна быть готова к угрозе возникновения и распространения новых эпидемий. Для этого необходимо иметь достойную научную и технологическую базу, инфраструктуры и всё необходимое оборудование.

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Врач раскрыла, как часто можно есть вредную еду
Диетолог Казачкова посоветовала есть сладости не чаще одного раза в две недели
17 апреля 2024, 05:44

Фото: istock / Mizina

Эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова заявила, что допустимо употреблять вредную пищу не чаще одного раза в две недели, соблюдая общую калорийность. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.
Врач отметила, что излишние потребление сахара, соли и жирного мяса не приносит пользу здоровью, а провоцирует появление отеков и лишнего веса, а также вредит печени. При этом, как считает Казачкова, изредка можно съесть что-то вредное.

«Наверное, один раз в две недели можно себе позволить съесть что-нибудь неполезное, если только это умещается в ваш суточный калораж», — порекомендовала диетолог.
Диетолог также обратила внимание, что негативный эффект от сладостей и фастфуда можно значительно снизить, если добавить в рацион много зелени, овощей и фруктов на постоянной основе.

Она пояснила, что клетчатка, содержащаяся в этих продуктах, абсорбирует трансжиры и позитивно влияет на микрофлору кишечника, тем самым помогая пищеварению и ЖКТ.

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В НИКИ детства запустили прибор, способный оценить иммунитет ребёнка
16 апреля 2024, 20:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В лаборатории НИКИ детства запустили в эксплуатацию проточный цитометр, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. С помощью этого прибора можно оценить показатели клеточного иммунитета и выявить иммунодефицитные состояния детей.
Как пояснили в министерстве, именно клетки лимфоциты во многом обеспечивают работу иммунной системы. Они узнают о наличии возбудителя, запускают выработку антител и хранят память об уже известных организму патогенах. Слаженная работа клеток иммунной системы обеспечивает комплексную защиту от инфекций.
«С помощью проточного цитометра оценивается клеточное звено иммунитета. Этот метод позволяет увидеть разные популяции лимфоцитов- например, Т-клетки, В-клетки, натуральные клетки-киллеры, и оценить их количество. Также с его помощью можно судить об их функциональном состоянии и о том, насколько они способны защитить организм в случае болезни», – рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией НИКИ детства Анастасия Лебедева.
Для исследования необходима венозная кровь. Анализ нужен пациентам с подозрением на нарушения иммунной системы. Полученные результаты врач оценивает вместе с клиническими данными и результатами других лабораторных тестов.

В Минздраве добавили, что через руки сотрудников клинико-диагностической лаборатории НИКИ детства проходит более 500 пробирок крови в день.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#дети
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#московская область
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Потерявшая четыре беременности женщина родила в МОНИИАГ здорового мальчика
16 апреля 2024, 19:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского помогли стать матерью 38-летней женщине, потерявшей четыре беременности подряд. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка поступила в МОНИАГ с диагностированным ранее привычным невынашиванием беременности. Шесть лет её преследовали неудачи в желании стать мамой. Первая беременность закончилась выкидышем на раннем сроке, другая осложнилась воспалительными заболеваниями и укорочением шейки матки. Затем была неразвивающаяся беременность, а последняя закончилась самопроизвольным абортом.
«При привычном невынашивании нет симптомов выкидыша или преждевременных родов – схваткообразных болей внизу живота и кровянистых выделений. Из-за отсутствия ранних симптомов женщины часто поздно обращаются за медицинской помощью, когда оказать её уже невозможно. Поэтому любой беременной крайне важно вовремя посещать врача акушера-гинеколога и проходить необходимые обследования», – предупредила научный сотрудник института Мария Игнатьева.
До беременности пациентке провели в МОНИИАГ операцию по наложению шва на перешеек матки лапароскопическим доступом. Такое вмешательство позволяет предотвратить преждевременные роды. За 15 лет в институте было проведено более 300 подобных вмешательств.
«Через некоторое время наступила беременность. Благодаря операции и соблюдению пациенткой всех рекомендаций нам удалось продлить её до положенного срока. В результате на свет появился здоровый мальчик весом почти 3 кг и ростом 50 см. Родоразрешение проводилось методом кесарева сечения», – рассказала руководитель акушерского отделения, в котором прошли роды, Екатерина Ефимкова.
Сейчас женщина и новорождённый чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

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#здравоохранение
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#беременность
#новорождённые
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#младенец
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#московская область
#здоровье
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Названы простейшие способы справится с сонным параличом
Врач Полуэктов рекомендовал ложится вовремя и не спать на спине
16 апреля 2024, 19:49

Фото: iStock/AndreyPopov

Врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов заявил, что избежать сонного паралича можно с помощью своевременного отхода ко сну, а также избегание позы сна на спине.
Он пояснил, что сонный паралич является своеобразным физиологическим сбоем, который провоцируется нарушением режима сна и неправильной позой.

«Это сбой естественного физиологического механизма. Когда наш сон в норме, мы спим и видим сны, мы не демонстрируем содержание наших сновидений, потому что существует естественный механизм, который подавляет мышечную активность в этой фазе сна», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Полуэктов.

Ранее сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин заявлял, что употребление сладкого перед сном ухудшает его качество.

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В новый детский клинический центр в Красногорске начали поставлять медоборудование
16 апреля 2024, 18:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В строящуюся областную детскую больницу им. Л.М. Рошаля в Красногорске начали поставлять медицинское оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«Строительство Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске завершается. В новый больничный комплекс началась поставка медицинской техники и оборудования. Параллельно ведётся благоустройство прилегающей территории. Проводятся отделочные работы, в том числе чистовая отделка помещений, устройство внутренних инженерных сетей и электромонтажные работы», – уточнили в министерстве.
Камень в основание больницы в 2021 году заложили губернатор Московской области Андрей Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Как заявлял Воробьёв, лечебное учреждение планируют открыть предстоящим летом.

Мощность больницы должна составить 420 коек. На территории будет расположен консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену. Ежегодно бесплатную помощь в центре смогут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов России. Ещё 150 тыс. несовершеннолетних будут иметь возможность проходить там обследование и консультации врачей.

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#здравоохранение
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#подмосковье
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Королёвские врачи спасли пациенту ногу, едва не потерянную из-за холестериновой бляшки
16 апреля 2024, 15:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Королёвской больницы спасли пациента от необходимости ампутировать ногу из-за холестериновой бляшки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Скорая помощь доставила в стационар 67-летнего мужчину с жалобами на боли и онемение в правой ноге. Врачи выявили закупорку просвета артерии атеросклеротической бляшкой диаметром 2,5 мм. Это привело к нарушению кровоснабжения. Причиной стало отложение жиров и холестерина на стенках большеберцовой артерии. Пациенту требовалась срочная операция. В противном случае ему грозила гангрена и как следствие – ампутации ноги
«Кровоток в правой нижней конечности на уровне стопы у пациента отсутствовал, так как артерия была полностью закупорена. Для спасения конечности мы выполнили срочную операцию по восстановлению кровообращения. С помощью специального баллона, который надувается внутри артерии, расширили закупоренные участки артерии правой стопы. Сразу после операции мы отметили её потепление. А пациент через непродолжительное время отметил, что боль стала слабее», - рассказал руководитель регионального сосудистого центра Королёвской больницы Руслан Гайфулин
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Ему дали рекомендации по питанию, контролю артериального давления и уровня холестерина.

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#подмосковье
#московская область
#больница
#врачи
#королёв
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#минздрав мо
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В Подмосковье с начала года расширенный неонатальный скрининг прошли 17 тыс. младенцев
16 апреля 2024, 12:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уже 17 тысяч новорождённых прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области с начала текущего года, анализ выявил более 20 случаев патологий, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Неонатальный скрининг — это анализ на наличие генетических заболеваний у новорождённых. В прошлом году в Московской области исследования в рамках этого скрининга расширили до 36 патологий.

«С начала года 17 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг. Нашим врачам удалось выявить у 24 детей генетические заболевания на ранней стадии, что позволило вовремя начать лечение», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Неонатальный скрининг проводится в первые три дня жизни младенца, для анализа берут кровь из пятки. Если скрининг показывает какое-то отклонение от нормы, с родителями связывается медик и разъясняет, как надо действовать.

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