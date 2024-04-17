Жители Подмосковья оформили с начала года онлайн 70 тысяч справок

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Жители Московской области с начала года оформили в онлайн-режиме около 70 тысяч справок. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В регионе в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» можно получить онлайн девять видов медицинских справок.
По её словам, самый популярный сервис – выписка из амбулаторной карты.
Получить справки онлайн можно на региональном портале «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».
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«Перевод справок в цифровой вид необходим, чтобы сэкономить время пациента, так как для их получения не нужно идти в поликлинику. Кроме того, такой документ всегда будет под рукой и не потеряется, так как он хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье». Всего с начала года было оформлено почти 70 тысяч медицинских справок», – отметил Сапанюк.
По её словам, самый популярный сервис – выписка из амбулаторной карты.
Получить справки онлайн можно на региональном портале «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».
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Лора Луганская