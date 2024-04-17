В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по оформлению «лесной амнистии»

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Услугу «Приведение в соответствие сведений государственного лесного реестра и единого государственного реестра недвижимости» на региональном госпортале оптимизировали: теперь к ней подключён сервис предпроверки, благодаря которому можно узнать о выводе земельного участка из лесного фонда до подачи заявления, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
О том, как работает сервис предпроверки, рассказала глава министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что услугой по оформлению «лесной амнистии» на региональном госпортале с момента её запуска в 2018 году воспользовались более 40 тысяч раз. Теперь эта востребованная опция стала ещё удобнее.
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«Пользователю достаточно ввести кадастровый номер участка, и если земля больше не относится к лесному фонду и не имеет пересечений с ним, то появляется сообщение об этом. Таким образом, оформлять услугу уже не требуется», — сказала Куртяник.
Она добавила, что услугой по оформлению «лесной амнистии» на региональном госпортале с момента её запуска в 2018 году воспользовались более 40 тысяч раз. Теперь эта востребованная опция стала ещё удобнее.
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Лев Каштанов