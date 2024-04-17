Воробьёв объявил о запуске в Подмосковье с начала года 40 цифровых сервисов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье с начала года запустили около 40 новых цифровых сервисов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Эти услуги касаются помощи молодым семьям, выплат и компенсаций, социальных услуг, опеки, поддержки бизнеса, земельных участков, работы такси и спорта. Все сервисы доступны на региональном портале госуслуг.
«Мы продолжаем выполнять в регионе поставленную президентом задачу, делать так, чтобы цифровая трансформация охватывала каждую отрасль и каждую семью. Смысл этих преобразований – сделать проще и комфортнее жизнь людей, работу бизнеса. Сегодня достаточно смартфона, чтобы записать ребенка в школу или назначить приём у врача, заплатить за квартиру или оформить пособие», – отметил глава Подмосковья.По его словам, жители ценят такие услуги и активно пользуются ими.
«Поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года – уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи – оформить компенсацию за аренду жилья, предприниматели – возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача – не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», – сказал Воробьёв.Один из новых сервисов – комплексная услуга по обеспечению жильём молодых семей. Получить субсидию стало возможным без очного посещения администрации, достаточно одного заявления.
Для получения льготных детских путёвок в электронном виде теперь можно предоставить согласие на обработку персональных данных членов семьи. Установить возмездную и безвозмездную опеку в отношении несовершеннолетнего, оформить опеку над совершеннолетним также стало возможным онлайн.
На РПГУ заведена новая мера поддержки учителей – ежемесячная выплата за аренду жилья 20 тыс. рублей.
Сразу четыре социальные услуги дополнили «умным» сервисом проверки ранее предоставленных мер поддержки. Это подарочный набор для первоклассника, выплата на обучающегося, ежегодная денежная выплата многодетной семье, ежегодная выплата на покупку питания и одежды ребенку-инвалиду.
В Подмосковье упростили электронную форму заявлений для заключения дополнительных соглашений на предоставление субсидий малому и среднему предпринимательству, на возмещение части затрат промышленных предприятий на приобретение нового оборудования.
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Лора Луганская