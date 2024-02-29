Путин: авиапарк отечественных компаний нужно пополнять российскими самолетами

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Воздушный парк отечественных авиакомпаний должен пополняться российскими самолетами. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Глава государства отметил, что воздушные судна должны соответствовать всем современным требованиям.
В ходе мероприятия Путин сообщил, что Россия выделит 150 млрд рублей на обновление общественного транспорта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Сложная задача – покупали много за границей, а своё производство не развивали», — заявил российский лидер.
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Алина Юрчак