Губернатор Воробьёв обсудил итоги программы «Время Героев» с её участниками

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Участники программы «Время Героев» прошли стажировку в правительстве Московской области, её итоги губернатор региона Андрей Воробьёв обсудил с подполковником Владимиром Горохом и майором Кириллом Лосунчуковым, кураторами которых он является, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Мы встречались с вами в июне, обсуждали те направления, которые вы выбрали в рамках программы «Время Героев». Кирилл Сергеевич, вы проходили стажировку в нашем Мининвесте, общались с руководителями предприятий, участвовали в разработке новой модели сопровождения инвесторов. Владимир Вячеславович познакомился с деятельностью нескольких блоков и участвовал в составлении рекомендаций по взаимодействию с подростками, нуждающимися в дополнительном внимании. Дальше вас ждет обучение в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Уверен, там вы сможете развить те навыки, которые приобрели у нас в Подмосковье», — сказал Андрей Воробьёв.В свою очередь, Кирилл Лосунчуков отметил важность программы «Время героев» и добавил, что собирается продолжить работу в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.
«Важно реализовать стратегию дальнейшего развития нашей экономики, промышленных предприятий, которых в Московской области больше 1300», — сказал Кирилл Лосунчуков.Владимир Горох заявил, что до окончания специальной военной операции намерен продолжить выполнять задачи Минобороны РФ, но после СВО планирует вернуться в команду губернатора Подмосковья.
«Время Героев» — кадровая программа, разработанная для обучения участников СВО работе в муниципальных, региональных и федеральных органах власти. Программу реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.
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