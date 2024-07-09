Губернатор Воробьёв обсудил контроль въезда и проживания иностранных рабочих

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в обсуждении миграционной политики в России. Об этом сообщил сам глава региона.
«Под руководством полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щёголева и заместителя руководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова обсудили миграционную политику в России – как лучше контролировать въезд и проживание иностранных рабочих. Знаем, что жителей беспокоит эта тема. Они должны чувствовать себя в безопасности, а российское законодательство должно соблюдаться», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Он назвал межнациональный мир важной и деликатной темой. По словам губернатора, власти Подмосковья стараются создать оптимальные инструменты для урегулирования этих отношений.
Воробьёв напомнил, что Госдума рассматривает несколько законопроектов, касающихся миграции. Помимо этого, ведётся работа под эгидой Совбеза России.
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Лора Луганская