Губернатор Воробьёв обсудил с правоохранителями безопасность в Подмосковье

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Ряд вопросов, касающихся обеспечения безопасной и комфортной жизни для населения Московской области, обсудил губернатор региона Андрей Воробьёв с представителями правоохранительного блока в ходе очередного оперативного совещания, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Одной из тем совещания стало обеспечение безопасности в рамках подготовки к новому учебному году.
На совещании также обсудили вопросы соблюдения правопорядка с сфере миграции. В частности, подвели итоги работы многофункциональных миграционных центров «Подольск» и «Одинцово», где принимают заявления на гражданство России.
Губернатор подчеркнул, что решения, выработанные совместно с правоохранителями, могут стать законодательной нормой. В числе таких решений — действующее сейчас в Московской области требование, согласно которому новые склады, где планируется использовать труд мигрантов, можно строить только с общежитием.
Кроме того, в ходе совещания был поднят вопрос об устранении нелегальных торговых точек на центральных улицах городов и вылетных магистралях. В настоящее время в области насчитывается около 880 таких объектов торговли, все они должны быть так или иначе приведены в порядок до начала зимы. Глава региона призвал правоохранителей активно взаимодействовать с собственниками этих торговых точек, чтобы они начинали работать легально.
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«Август пролетит очень быстро, сейчас мы — в преддверии старта нового учебного года. Ежегодно готовимся к нему в части обеспечения безопасности, все необходимые мероприятия должны быть реализованы вовремя», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
На совещании также обсудили вопросы соблюдения правопорядка с сфере миграции. В частности, подвели итоги работы многофункциональных миграционных центров «Подольск» и «Одинцово», где принимают заявления на гражданство России.
Губернатор подчеркнул, что решения, выработанные совместно с правоохранителями, могут стать законодательной нормой. В числе таких решений — действующее сейчас в Московской области требование, согласно которому новые склады, где планируется использовать труд мигрантов, можно строить только с общежитием.
Кроме того, в ходе совещания был поднят вопрос об устранении нелегальных торговых точек на центральных улицах городов и вылетных магистралях. В настоящее время в области насчитывается около 880 таких объектов торговли, все они должны быть так или иначе приведены в порядок до начала зимы. Глава региона призвал правоохранителей активно взаимодействовать с собственниками этих торговых точек, чтобы они начинали работать легально.
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Лев Каштанов