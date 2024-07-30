Воробьёв: детсад на 320 мест в Солнечногорске сдадут 1 сентября

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Детский сад на 320 мест, который возводят в микрорайоне Солнечногорска Рекинцо-2, сдадут 1 сентября. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с местными жителями и строителями.
«Рекинцо-2 – активно растущий микрорайон. Важно, чтобы была создана вся социальная инфраструктура. В числе долгожданных объектов – детский сад на 320 мест, который будет одним из самых крупных в округе. Он войдёт в состав образовательного комплекса школы №4. Всего месяц остаётся до открытия», – отметил глава региона.По его словам, необходимо, чтобы коллектив уже был сформирован и готовился к новому учебному году. Сейчас отобрано 28 будущих сотрудников – воспитатели, младшие воспитатели, учитель музыки, логопед и психолог.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Открытие дошкольного учреждения позволит снять часть нагрузки с других объектов образования Солнечногорска. В детском садике будет 13 групп, в том числе две ясельные и две коррекционные. В новом трёхэтажном здании разместятся игровые комнаты, спальни, буфет, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, кабинет логопеда и столовая. На территории обустроят игровые и спортивные комплексы.
«Моей дочке 12 лет, сыну скоро будет три года. Пойдём в садик с сентября. Все документы уже оформили, в Подмосковье теперь в этом плане всё можно сделать очень быстро. Мы управились за день. Раньше приходилось идти 10-15 минут, а теперь садик напротив. Будет очень удобно – открыл дверь, вышел, отвёл детей и пошёл по делам», – поделилась жительница Солнечногорска Александра Головина, которая переехала в микрорайон по программе переселения из аварийного жилья.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сейчас строительная готовность детсада – почти 75%. На объекте работают свыше 220 человек.
За последние четыре года в Солнечногорске построили два детсада – «Мелодия леса» и детсад №3 в деревне Голубое.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В планах на этот год – открыть к сентябрю, помимо садика в Рекинцо-2, новый корпус на 300 мест в Поваровской средней школе в посёлке Поварово и школу на 1375 учеников в деревне Голубое.
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Лора Луганская