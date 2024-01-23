Воробьёв анонсировал открытие Детского клинического центра в Красногорске в начале лета

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Детский клинический центр им. Леонида Рошаля в Красногорске откроют в начале лета. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход строительства медучреждения.
Глава региона рассказал, что в Подмосковье не было большого детского госпиталя. Власти области обратились с этой проблемой к президенту и получили его поддержку.
По словам губернатора, в этом медицинском центре смогут проходить обследование и лечиться 14-15 тыс детей из Подмосковья и других регионов в год.
Сегодня готовность объекта превышает 80%. Идёт монтаж внутренних инженерных сетей, отделка помещений, устройство фасадов и кровли. Почти 1,4 тыс работников трудятся в две смены, чтобы завершить строительство центра в срок.
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«В 2021 году начали строительство и в июне этого года планируем запустить центр. Материалы, современные технологии, проектировщики, грамотное техзадание – очень важные слагаемые, благодаря которым в марте – апреле стройка завершится. Ещё два месяца понадобится, чтобы установить оборудование и сделать пуско-наладку», – поделился планами Воробьёв.
Сегодня готовность объекта превышает 80%. Идёт монтаж внутренних инженерных сетей, отделка помещений, устройство фасадов и кровли. Почти 1,4 тыс работников трудятся в две смены, чтобы завершить строительство центра в срок.
«Сейчас идёт финальная стадия строительно-монтажных работ, производятся чистовая отделка, конечное устройство инженерных сетей. Планируем к марту завершить эту работу. На второй квартал запланирован монтаж оборудования и связанные с этим пусконаладочные работы», – рассказал представитель подрядчика Илья Демидов.Камень в основание детской больницы в 2021 году заложили губернатор Воробьёв, зампред правительства Татьяна Голикова, а также известный хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, именем которого назван центр.
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Лора Луганская