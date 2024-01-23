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Воробьёв анонсировал открытие Детского клинического центра в Красногорске в начале лета

23 января 2024, 15:03
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Детский клинический центр им. Леонида Рошаля в Красногорске откроют в начале лета. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход строительства медучреждения.
Глава региона рассказал, что в Подмосковье не было большого детского госпиталя. Власти области обратились с этой проблемой к президенту и получили его поддержку.
«В 2021 году начали строительство и в июне этого года планируем запустить центр. Материалы, современные технологии, проектировщики, грамотное техзадание – очень важные слагаемые, благодаря которым в марте – апреле стройка завершится. Ещё два месяца понадобится, чтобы установить оборудование и сделать пуско-наладку», – поделился планами Воробьёв.

По словам губернатора, в этом медицинском центре смогут проходить обследование и лечиться 14-15 тыс детей из Подмосковья и других регионов в год.

Сегодня готовность объекта превышает 80%. Идёт монтаж внутренних инженерных сетей, отделка помещений, устройство фасадов и кровли. Почти 1,4 тыс работников трудятся в две смены, чтобы завершить строительство центра в срок.
«Сейчас идёт финальная стадия строительно-монтажных работ, производятся чистовая отделка, конечное устройство инженерных сетей. Планируем к марту завершить эту работу. На второй квартал запланирован монтаж оборудования и связанные с этим пусконаладочные работы», – рассказал представитель подрядчика Илья Демидов.
Камень в основание детской больницы в 2021 году заложили губернатор Воробьёв, зампред правительства Татьяна Голикова, а также известный хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, именем которого назван центр.

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Доктор призвала есть на завтрак испанские тосты для мужского и женского здоровья
Доктор Королёва рассказала о пользе испанского завтрака
23 января 2024, 15:06

Фото: IStock/Fudio

Подсушенный цельнозерновой хлеб может стать отличным вариантом для завтрака. Об этом «Радио 1» рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА РФ, диетолог, терапевт Маргарита Королёва.
По словам специалиста, хлеб нужно обязательно подсушить, а не поджарить в тостере. После этого на него можно выложить овощи, как любят делать испанцы.
«Испанцы берут цельнозерновой хлеб, подсушенный с вечера, и утром на один из них выкладывают болгарский перец и томат, приготовленные на гриле. Эти продукты являются источником ликопина – очень полезного антиоксиданта как для мужского, так и для женского здоровья. На другой кусочек хлеба они кладут авокадо, удобряют оливковым маслом, соком лимона или кладут кусочек слабосоленой сёмги, – полезный источник белка», — сказала диетолог.
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#овощи
#диетолог
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В Московской области 56 тысяч человек сдали кровь за год
23 января 2024, 14:57

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 56 тысяч доноров сдали кровь в Подмосковье в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
56 тысяч человек в 2023 году сдали кровь и ее компоненты для банка крови Московской области.

«Донорское движение продолжает активно развиваться в Московской области. Заготавливаемая кровь и ее компоненты направляются в наши медорганизации для помощи пациентам с сильной кровопотерей, ожогами, травмами, онкологией и другими заболеваниями. Так, за 2023 год донорами крови и ее компонентов стали почти 56 тыс. человек», — отметила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Кроме этого, на территории всей Московской области сдача и прием крови выполняются на безвозмездной основе. На сегодняшний день регион полностью обеспечен донорской кровью и ее компонентами.

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Онколог рассказала, приводит ли тесный бюстгальтер и травмы к раку груди
Онколог Исакова: тесный бюстгальтер и травмы не вызывают рак груди
23 января 2024, 13:46

Фото: istock / Mykola Sosiukin

С раком связано множество заблуждений, врач-онколог Суна Исакова в беседе с «Лентой.ру» развеяла некоторые мифы об этой опасной болезни.
Существует мнение, что тесный бюстгальтер провоцирует заболевания молочных желез за счет сдавливания путей оттока лимфы и ухудшения кровоснабжение ткани молочной железы. Исакова заявила, что это является заблуждением, так как у лимфатических сосудов есть несколько путей обхода, а кровоснабжение молочной железы обеспечивается, в основном, за счет сосудов, которые проникают из грудной полости через межреберные промежутки в саму ткань молочной железы.

Она обратила внимание, что важно выбрать подходящий бюстгальтер, который не будет давить и натирать, иначе можно травмировать нежную кожу на груди.

Онколог также отметила, что рак груди не может появиться после травмы.

«Однако если после ушиба на груди появилась гематома, в некоторых ситуациях это повод как можно скорее обратиться к врачу. Дело в том, что в редких случаях синяк может нагнаиваться и требовать медицинской помощи», — предупредила врач.
Врач посоветовала каждый месяц самостоятельно проводить осмотр груди на предмет уплотнение и изменений кожи. Женщинам старше 50 лет она порекомендовала делать маммографию раз в 2 года.

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Врач назвал три продукта, растворяющие тромбы
Флеболог Абасов назвал воду и свеклу продуктами, растворяющими тромбы
23 января 2024, 12:41

Фото: istock / Rabizo

Сгустки крови или тромбы являются серьезной опасностью для здоровья, так как они мешают свободному кровотоку в организме. Но существуют продукты, способные помогать в их растворении. Флеболог Максим Абасов в беседе с news102.ru назвал три группы продуктов, которые могут быть полезны в борьбе с тромбозом.
В первую очередь врач советуете обратить внимание на количество потребляемой воды. Достаточный объем воды помогает разжижать кровь, что способствует быстрому растворению тромбов. Крайне полезны продуктами являются лук и чеснок, так как они способствуют снижению вязкости крови и предотвращают ее загустение. Свекла благотворно влияет на работу кишечника, что помогает в профилактике запоров.

Эксперт также заявил, что при тромбозе стоит отказаться от алкоголя, которые обезвоживает организм и утолщает кровь. Абасов указал на необходимость ограничения продуктов, содержащие много витамина К (зелень, шпинат, брокколи, базилик и другие), поскольку этот витамин способствует свертыванию крови.

Вредны также различные копчености и соленые продукты. При их употреблении нагружается печень и может нарушаться выработка ферментов для разжижения крови.

Флеболог отметил, что только одним питанием гарантировано предотвратить тромбоз невозможно. Поэтому в случае обнаружения тромбоза нужно обратиться за помощью к специалистам, чтобы получить комплексное лечение.

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#кровь
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#врач
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В Подмосковье врачи удалили женщине опухоль матки весом 6 кг
23 января 2024, 12:11

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Миому матки, весившую почти 6 кг, удалили у 47-летней женщины хирурги Пушкинской больницы имена Розанова, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
«Пациентка поступила с лёгкой анемией. Опухоль у женщины соответствовала сроку беременности 22 недели и весила почти 6 килограмм», — уточнила заведующая гинекологическим отделением больницы Елена Габасова.
Она добавила, что в ходе операции врачи удалили не только новообразование, но и саму матку, а также частично придатки. Это пришлось сделать во избежание повторного роста миомы с риском перерождения в злокачественную опухоль.

После операции пациентка пошла на поправку и сейчас выписана на амбулаторное лечение.

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#хирург
#пушкино
#врачи
#медицина
#здравоохранение
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Нутрициолог Кузина объяснила, почему нельзя отказываться от белого хлеба
23 января 2024, 11:09

Фото: iStock/foodandstyle

Люди, выступающие за здоровое питание, массово отказываются от употребления белого хлеба в пищу, однако, на самом деле, делать этого не стоит, об этом рассказала нутрициолог Екатерина Кузина в интервью для aif.ru.
Кузина напомнила, что две основные причины, по которым люди решают исключить белый хлеб из своего рациона — это содержание в продукте простых углеводов и его высокий гликемический индекс (этот показатель является вредным для организма).

«Именно поэтому в последнее время потребление хлебобулочных изделий снижается, а когда в 2019 году проводили опрос в пяти странах мира про мучные изделия, 39 процентов ответили, что это однозначно вредная пища», — подчеркнула Кузина.

Однако, по словам нутрициолога, хлеб содержит массу полезных элементов, которые лучше всего усваиваются именно из этого продукта. К тому же, напомнила Кузина, хлеб включён в норму ВОЗ, организация рекомендуют употреблять его по 25 граммов в сутки.

Эксперт порекомендовала употреблять хлеб в подсушенном виде, есть изделия из ржаной муки, а лучше всего - научиться выпекать хлеб самостоятельно.

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#хлеб
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Подмосковные врачи провели одновременно 4 операции женщине, которую сбила машина
23 января 2024, 10:45

Фото: istockphoto / Leandro Santiago

В Долгопрудном травматологи провели одновременно 4 операции и спасли женщину, которую сбила машина. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу 75-летнюю женщину, которую сбила машина, доставила бригада скорой с множественными переломами.

«Перелом плеча был открытым, в связи с чем выполнялась первичная хирургическая обработка раны. Врачи за один раз выполнили четыре операции — остеосинтез мыщелков правого плеча, обеих костей левого предплечья и мыщелков правой большеберцовой кости. Остеосинтез это метод соединения обломков костей металлическими вставками. Операция длилась около двух часов», — поделился заведующий травмоцентра Долгопрудненской больницы Максим Цымбал.

Стоит отметить, что в настоящий момент пенсионерка выписана на амбулаторное лечение в домашних условиях. Полностью вернуться к полноценной жизни женщина сможет вернуться после полного курса реабилитации.

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#врачи
#пенсионерка
#женщина
#больницы
#операции
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#авария
#долгопрудный
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В Щёлковском перинатальном центре женщина родила восьмого ребёнка
23 января 2024, 10:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Восьмого ребёнка родила 41-летняя женщина в Московской области, роды приняли врачи Щёлковского перинатального центра, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В результате естественных родов на свет появилась здоровая девочка весом 3300 г и ростом 52 сантиметра. Мать и дочь чувствуют себя хорошо и сейчас уже готовятся к выписке», — сообщил главный врач медучреждения Андрей Пастарнак.
Он добавил, что Щёлковский перинатальный центр оснащён самым современным медицинским оборудованием, что позволяет оказывать высокотехнологичную помощь беременным, роженицам и младенцам.

Вся информация о системе родовспоможения в Московской области собрана на портале «Стань мамой в Подмосковье». Кроме того, есть единый контактный центр, который ежедневно с восьми утра до восьми вечера принимает звонки по вопросам родов в медучреждениях региона по телефону: 7 (800) 550-30-03.

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#перинатальные центры
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#новорождённые
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Новый медицинский центр появился в Мытищах
23 января 2024, 09:40

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В ЖК «Императорские Мытищи» построили медицинский центр. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В жилом комплексе «Императорские Мытищи, который находится в 7 км от МКАД появился собственный медицинский центр.

«Площадь медицинского учреждения 279 кв. метров. В клинике открыты кабинеты терапевта, ЛОР, уролога, кардиолога, педиатра, гинеколога, УЗИ. Жители смогут сдать здесь практически все анализы и провести исследования на современном оборудовании. К услугам посетителей и все виды стоматологических услуг — от профгигиены до имплантации», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в данный момент продолжается строительство объектов на территории комплекса. В общей сложности ЖК «Императорские Мытищи» занимает свыше 500 тысяч квадратных метров.

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