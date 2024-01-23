В новом госпитале в Красногорске каждый год будут лечить 14,5 тыс детей

Более 7,2 тыс. единиц лёгкого медицинского оборудования поступило в 71 учреждение здравоохранения Московской области в 2023 году, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В прошлом году мы поставили в медучреждения Подмосковья свыше 7,2 тыс. единиц медтехники на сумму почти 7 млрд рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В числе полученного оборудования есть УЗИ-аппараты, оборудование для гемодиализа, видеоэндоскопии, техника для реанимации, для гинекологии, урологии и офтальмологии и многое другое. Оборудование закуплено в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранения», программы модернизации первичного медицинского звена, а также по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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