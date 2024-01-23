В новом госпитале в Красногорске каждый год будут лечить 14,5 тыс детей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Строительство госпиталя позволит оптимизировать маршрутизацию маленьких пациентов, улучшить доступность и качество медицинской помощи. В клиническом центре будет 28 профилей такой помощи.
«Впервые в Подмосковье там будут делать операции на сердце по современным технологиям – до этого они проводились только в МОНИКИ. Также врачи смогут выполнять сложные операции при деформациях опорно-двигательного аппарата, врождённой патологии сердца, сосудов и при тяжёлых черепно-мозговых травмах», – сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.Малыши до четырёх лет, дети с ограниченными возможностями и тяжелобольные ребята смогут находиться в клиническом центре вместе с матерями, которые бесплатно предоставят место и питание. Для родителей оборудуют уютные зоны отдыха, а для детей – игровые комнаты.
На базе центра будет работать детская выездная реанимационная служба с возможностью госпитализации детей из отдалённых уголков Подмосковья.
«Для этого будет оборудована вертолётная площадка санитарной авиации. Также начнёт работать телемедицинский центр, который позволит проводить консультации с врачами в режиме онлайн, обсуждать тактику лечения сложных пациентов.В клинике будут использовать технологии телемедицины и роботизации медицинских процессов для лечения сложных заболеваний», – добавили в пресс-службе.Там подчеркнули, что Подмосковье – второй в России регион по численности детского населения. За пять лет оно выросло на 17%. Сейчас в регионе проживают более 1,7 млн несовершеннолетних.
Читайте также:
Воробьёв анонсировал открытие Детского клинического центра в Красногорске в начале лета
В новый детский госпиталь в Красногорске примут около тысячи врачей
Депутат Бессараб разъяснила важность введения статуса многодетной семьи