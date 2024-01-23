Воробьёв: строительство большого госпиталя в Балашихе стартует в марте

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В марте в Балашихе начнут строить большой госпиталь на 1120 коек. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Тема здравоохранения чувствительна в каждом регионе, в том числе в Московской области. И столица, и Подмосковье вырастают минимум на 150 тыс человек в год. Конечно, качество здравоохранения во многом определяет качество жизни. В марте мы начинаем строительство большого госпиталя, которое поддержал президент. Откроем в Балашихе больницу на 1120 коек. Все федеральные масштабные проекты, которые реализуются, крайне важны для 10,8 млн жителей Подмосковья», – сказал губернатор.Во вторник Воробьёв проверил ход строительства Детского клинического госпиталя им. Леонида Рошаля в Красногорске и объявил, что его откроют в начале лета. Медучреждение станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье.
Читайте также:
В новом госпитале в Красногорске каждый год будут лечить 14,5 тыс детей
Воробьёв анонсировал открытие Детского клинического центра в Красногорске в начале лета
В новый детский госпиталь в Красногорске примут около тысячи врачей
Лора Луганская