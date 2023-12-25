Фото: Антон Черных
В Мастерской управления «Сенеж» открылся обучающий семинар для членов регионального правительства и глав. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Открытый семинар проходит на базе мастерской управления «Сенеж» в городском округе Солнечногорск.
Семинар включает себя два блока: теоретический и практический. В рамках первого части участникам предстоит прослушать лекции от выдающихся специалистов и вынести оттуда основные моменты, которые они смогут применить у себя в округах.
В ходе практической части будут разобраны 10 кейсов по приоритетным отраслевым направлениям, после которых главам и членам нерационального правительства предложить наиболее выгодные и умные решения по модернизации работы определенной сферы.
Стоит отметить, что в завершении семинара пройдет вручение премии «Прорыв года» лучшим муниципалитетам в 18 номинациях.
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«Сегодня мы пригласили авторитетных учёных, чьи идеи, исследования по вопросам экономики представляют особый интерес для каждого руководителя. <…> Мы завершаем год, он был очень насыщенным. Реализация наших программ имеет большое значение для качества жизни региона и страны в целом. Приятно, что Московскую область часто называют новаторской территорией. Но это возможно только тогда, когда процесс внедрения не прекращается<…> », — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В ходе практической части будут разобраны 10 кейсов по приоритетным отраслевым направлениям, после которых главам и членам нерационального правительства предложить наиболее выгодные и умные решения по модернизации работы определенной сферы.
Стоит отметить, что в завершении семинара пройдет вручение премии «Прорыв года» лучшим муниципалитетам в 18 номинациях.
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Мира Полтева