Воробьёв открыл обучающий семинар для членов регионального правительства и глав

Белград охватили массовые беспорядки. Всё началось после парламентских выборов, результаты которых протестующие потребовали отменить. С чем оказались не согласны митингующие, о чем Россия предупредила Сербию, и как партия «против насилия» напала на директора избиркома, читайте в материале «Радио 1».