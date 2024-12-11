Губернатор Воробьёв вручил трём лауреатам первую премию «Золотой пиксель»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Последние несколько лет особое значение в работе СМИ придаётся военной журналистике. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на церемонии вручения первой премии «Золотой пиксель». Награды удостоились лучшие военкоры, блогеры, журналисты и даже авторы лучшей песни о Подмосковье.
«Сейчас особое время. С 2022 года, проводя встречи с журналистами, мы уделяем особое внимание военной журналистике. Мы все прекрасно понимаем, что работа военкоров связана с риском, с отвагой, с тем, что журналист, кроме освещения событий, ещё и вдохновляет тех, кто сегодня находится на передовой. В Московской области – легендарные подразделения, молодые ребята и ветераны, в разное время проявлявшие и проявляющие свои самые лучшие качества. Мы гордимся и дорожим ими, стараемся оказать максимальную помощь», – отметил Воробьёв.Фото: Радио 1
Премию «Золотой пиксель» учредило Министерство информации и молодёжной политики Московской области. В фокусе – популяризация исторического и культурного наследия Подмосковья, туристического потенциала региона, создание его нового образа в контексте социально-экономического, технологического и культурного развития. Кроме того, это премия для тех, кто вкладывает силы в сохранение и формирование патриотических ценностей.
«Жизнь в Подмосковье, как и жизнь в нашей стране, бурлит. В разные годы у человека – разные вызовы, разные проблемы, радости, тревоги. Сейчас, в ХХI веке, всё происходит онлайн. Конечно, во многом это ваша роль. Мы это ценим. Ценим, когда всё делается честно, открыто, с пользой, чтобы власти работали над решением проблем, а может быть, на что-то обратили особое внимание», – сказал губернаторФото: Радио 1
Воробьёв вручил премию «Золотой пиксель» в трёх номинациях. «Лучшим военным корреспондентом» признан Денис Кулага. Он освещал боевую работу казачьей бригады «Терек» в ДНР. Во время выполнения задания получил серьёзные ранения, но сумел выжить и вернуться, чтобы продолжить делать своё дело.
Победителем в номинация «Лучший репортаж с передовой» стал Станислав Бернвальд. Он освещал доставку гуманитарной помощи от Московской области, работал в командировках в Донбассе и Курске. Его репортажи – не просто информация, а голос людей, которые каждый день помогают друг другу в самых сложных условиях.
Фото: Радио 1
Статуэтка «Золотой пиксель» в номинации «Лучший социальный проект» досталась руководителю спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илье Шадрикову. Он отвечает в этом спортивно-патриотическом клубе за программу начальной военной подготовки. Это не просто тренировки, а путь, который укрепляет обороноспособность страны и помогает тысячам молодых людей обрести уверенность и навыки, необходимые для службы. У клуба уже – более 2,5 тысяч выпускников.
Главный приз премии составил 500 тыс. рублей
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Лора Луганская