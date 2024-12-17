Губернатор Воробьёв открыл движение по Мытищинской хорде

Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
«Сегодня мы в округе Мытищи открываем первую и очень важную концессионную дорогу, которая свяжет Дмитровское и Ярославское шоссе. Четыре года вместе с нашими надёжными партнерами мы строили эту дорогу. (…) Благодарю всех строителей, которые добросовестно, качественно и профессионально выполнили свою работу», — сказал Андрей Воробьёв.
Фото: пресс-служба правительства МО
Протяжённость трассы «Виноградово – Болтино – Тарасовка» составляет 16,1 км. В состав дороги входит одиннадцать путепроводов и мостов и шесть транспортных развязок, соединяющих трассу с деревнями Погорелки, Высоково, Болтино и Беляниново, а также с посёлками Мебельная Фабрика, Здравница, Пирогово и с посёлком Пироговского лесопарка.
Мытищинская хорда станет северным дублёром МКАД и позволит улучшить транспортную ситуацию в Королёве, Мытищах, Долгопрудном и Пушкине.
Фото: пресс-служба правительства МО
Отмечается также, что сегодня рано утром было открыто рабочее движение по ещё одной важной трассе — реконструированному участку Пироговскому шоссе протяжённостью 2,1 км: от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды. Участок расширили с двух до четырёх полос, что значительно увеличило его пропускную способность.
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