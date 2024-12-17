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Губернатор Воробьёв открыл движение по Мытищинской хорде

Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

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Движение по новой четырёхполосной скоростной трассе «Виноградово — Болтино — Тарасовка» (Мытищинская хорда) открыли в Подмосковье, в торжественном мероприятии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства во вторник, 17 декабря.
«Сегодня мы в округе Мытищи открываем первую и очень важную концессионную дорогу, которая свяжет Дмитровское и Ярославское шоссе. Четыре года вместе с нашими надёжными партнерами мы строили эту дорогу. (…) Благодарю всех строителей, которые добросовестно, качественно и профессионально выполнили свою работу», — сказал Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба правительства МО



Протяжённость трассы «Виноградово – Болтино – Тарасовка» составляет 16,1 км. В состав дороги входит одиннадцать путепроводов и мостов и шесть транспортных развязок, соединяющих трассу с деревнями Погорелки, Высоково, Болтино и Беляниново, а также с посёлками Мебельная Фабрика, Здравница, Пирогово и с посёлком Пироговского лесопарка.

Мытищинская хорда станет северным дублёром МКАД и позволит улучшить транспортную ситуацию в Королёве, Мытищах, Долгопрудном и Пушкине.

Фото: пресс-служба правительства МО

Отмечается также, что сегодня рано утром было открыто рабочее движение по ещё одной важной трассе — реконструированному участку Пироговскому шоссе протяжённостью 2,1 км: от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды. Участок расширили с двух до четырёх полос, что значительно увеличило его пропускную способность.

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#московская область
#подмосковье
#дороги
#трасса
Трасса Москва – Казань примет беспилотные грузовики на год раньше плана
17 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock / gorodenkoff

Беспилотные грузовые автомобили смогут передвигаться по трассе М-12 «Восток» раньше, чем планировалось, – в 2025 году. Такой срок назвал министр транспорта России Роман Старовойт.
«Готовимся в следующем году к тому, что новая трасса Москва – Казань примет такие беспилотные автомобили. Я лично общался с компаниями, которые заинтересованы в этой технике. По трассе М-11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург уже движется более 40 грузовых машин», – сказал Старовойт в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее министр заявлял, что ведомство планирует расширить географию беспилотных грузоперевозок на ЦКАД в будущем году и по М-12 – в 2026-м.

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#грузовик
#беспилотник
#трасса
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#роман старовойт
#минтранс
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МосОблЕИРЦ напомнил жителям Московской области о бонусах и призах при оплате коммуналки
17 декабря 2024, 14:02

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

МосОблЕИРЦ предлагает своим клиентам возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги без комиссии, получать бонусы и участвовать в розыгрышах денежных призов, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Оплата без комиссии:

  • в личном кабинете и мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
  • по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчётного центра;
  • в клиентских офисах;
  • через электронный счёт;
С бонусами:

  • для клиентов МосОблЕИРЦ существует программа «Коммунальный бонус», которая предлагает скидки и подарки за каждый онлайн-платёж, сделанный в личном кабинете, на сайте расчётного центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
  • в преддверии Нового года на странице «Коммунального бонуса» представлены разнообразные скидки и идеи для подарков друзьям и близким.
С призами:

  • возможность выиграть 3999 рублей в рамках акции «Выигрывай с умной платёжкой». Для этого необходимо полностью оплатить коммунальные услуги до 27 декабря через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Подробная информация об акциях доступна на сайте МосОблЕИРЦ.

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#подмосковье
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В Московской области с начала декабря вывезли более 10 тысяч кубометров снега
17 декабря 2024, 13:28

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала декабря в Московской области было вывезено более 10,6 тысяч кубометров снега с региональных дорог, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«За две недели специалисты Мосавтодора вывезли с региональных дорог больше 10,6 тысяч кубометров снега, при этом порядка 4,5 тысяч кубометров вывезено из Дубны, Талдомского и Дмитровского округов», — сказали в ведомстве.
Дорожные службы ежедневно занимаются очисткой и обработкой дорожного покрытия, а также уборкой тротуаров и посадочных площадок.

Мониторинг качества и выполнения работ происходит с помощью автоматизированных систем, таких как РНИС (навигационная система) и СКПДИ (система контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры).

Министерство транспорта Московской области просит автомобилистов проявить понимание и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе дорожных служб. Это позволит своевременно убрать снег и обеспечить комфортное движение как личного, так и общественного транспорта.

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#снег
#мониторинг
#уборка
#подмосковье
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Более 3,5 тысяч специалистов привлекли в сферу ЖКХ Подмосковья за 9 месяцев
17 декабря 2024, 13:08

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства требует значительных ресурсов и профессиональных специалистов, которые заботятся о безопасности и комфорте жителей региона каждый день, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Чуть больше чем за полгода в муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий и в управляющие компании было привлечено более 3,5 тысяч человек. Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение. Также удалось достичь высокого уровня заработных плат — в среднем 65-70 тыс. рублей», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В муниципальные бюджетные организации, занимающиеся обслуживанием территорий, было принято более 3,3 тысяч специалистов различных профессий:

  • рабочие по благоустройству — 2 802 человека;
  • водители — 213 человек;
  • машинисты — 338 человек.
Количество сотрудников в управляющих компаниях также возросло более чем на 200 человек:

  • электрики — 13 человек;
  • плотники — 12 человек;
  • слесари-сантехники — 32 человека;
  • дворники — 73 человека;
  • уборщики — 62 человека;
  • прочие вакансии — 61 человек.

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#подмосковье
#рабочие места
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За месяц в Подмосковье поставили на кадастр 12 домов на 4,6 тыс. квартир
17 декабря 2024, 12:59

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Двенадцать новостроек на 4 656 квартир общей площадью свыше 327 тысяч квадратных метров, расположенных в семи городских округах Московской области, поставили на кадастровый учёт в ноябре текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
«Постановка многоквартирных домов на кадастровый учёт является важным шагом в развитии социальной инфраструктуры Подмосковья и дает возможность владельцам жилья оформить право собственности на свои квартиры», — сказала начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина.
Отмечается, что четыре получившие кадастровый номер новостройки расположены на территории городского округа Красногорск: три в ЖК «Ильинские луга» и один в ЖК «Новая Рига». Ещё три новых дома зарегистрированы в Мытищах — в жилых комплексах «Федоскинская слобода», «Шолохово» и «Мытищи Парк». И по одному дому зарегистрировано в Звёздном городке, Одинцове, Балашихе, Подольске и Ленинском округе.

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#жилой дом
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#минимущества
#московская область
#подмосковье
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Школьникам из Каширы рассказали о законах России
17 декабря 2024, 12:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В школах городского округа Кашира учебная неделя началась с традиционной линейки, выноса флага России и исполнения Государственного гимна. В рамках первого занятия курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» была рассмотрена тема «Как пишутся законы», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На занятии ученики рассмотрели понятие закона, его важность и разницу между законом и правилом, приводя примеры из повседневной жизни.

В ходе занятия школьники изучили процесс принятия законов, начиная с внесения законопроекта и заканчивая подписанием президентом. Кроме того, они обсудили роли различных участников этого процесса, таких как депутаты, правительство и граждане, и подчеркнули значимость общественного контроля и обсуждения законопроектов.

Старшеклассники приняли участие в игре «напиши закон», где они попробовали себя в роли разных участников процесса принятия законов и предположили, как их вымышленный закон мог бы повлиять на общество.

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#уроки
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За неделю количество обращений в коммунальные службы Подмосковья снизилось на 14%
17 декабря 2024, 12:28

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

На прошлой неделе специалисты «Коммунальных систем Московской области» зафиксировали сокращение количества обращений граждан на 14% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Всего было обработано более 340 заявок из городских округов, где компания ведёт свою основную деятельность: Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского, Шатурского, Электросталевского, Богородского и Лосино-Петровского, ​сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Из всех поступивших заявок 144 обращения были направлены через электронные ресурсы. Среди них:

  • 98 — проблемы холодного водоснабжения и качества воды;
  • 12 — вопросы горячего водоснабжения и теплоснабжения;
  • 16 — состояние сетей водоотведения;
  • 1 — ремонт водопроводных и канализационных колодцев;
  • 17 — модернизация инженерных сетей.
Кроме того, специалисты компании обработали более 200 заявок от населения и управляющих компаний. Основные темы:

  • 76 % — устранение засоров во внутриквартальных сетях;
  • 8 % — предоставление услуг по теплоснабжению.
Специализированные лаборатории предприятия отобрали пробы воды на внешних сетях и объектах. На их основе были проведены или запланированы необходимые мероприятия. В настоящее время успешно обработано 91 % от общего числа обращений. Оставшиеся находятся в процессе выполнения. Исключением являются 7 заявок, которые не входят в зону ответственности ГУП МО «КС МО».

«Снижение количества обращений на 14% за неделю — показатель положительной динамики в работе коммунальных систем региона. Наша главная задача — поддерживать инфраструктуру в исправном состоянии и создавать комфортные условия для жизни в Подмосковье», — сказал Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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#антон велиховский
#коммунальные службы
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В Госдуме предложили ввести запрет на дарение алкоголя
Депутат ЛДПР предложил штрафы до 100 тыс. рублей для тех, кто дарит алкоголь
17 декабря 2024, 12:27

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы, зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил ввести запрет на дарение алкогольной продукции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, соответствующая инициатива направлена на снижение потребления алкоголя в стране и поддержку здорового образа жизни. Согласно законопроекту, за передачу алкогольной и спиртосодержащей продукции в качестве подарка предусмотрены штрафы: 5 тыс рублей для физлиц, от 35 до 50 тыс для должностных лиц и 100 тыс для юридических.

Парламентарий подчеркнул, что вместо подобных напитков надо дарить «то, что может вызывать радость и приносить пользу».

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#госдума
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В Королёве более 20 тысяч жителей обратились в центры «Мои документы»
17 декабря 2024, 11:57

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

В 2024 году более 20 тысяч жителей Королёва обратились в центры «Мои документы» за получением универсальной услуги ЕСИА, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга ЕСИА позволяет гражданам создавать учётные записи на портале Госуслуги, подтверждать уже существующие учётные записи, восстанавливать доступ к личным кабинетам и добавлять информацию о детях в личные кабинеты законных представителей.

«После авторизации на порталах можно направлять электронные заявления на получение всех услуг, представленных в электронном виде, отслеживать ход исполнения заявления в личном кабинете, оплачивать госпошлины, штрафы, налоги, услуги ЖКХ и многое другое», — рассказала директор МФЦ городского округа Королев Марина Шишкина.
Подтверждённая учётная запись ЕСИА предоставляет доступ ко всем электронным услугам и сервисам на портале. Её можно подтвердить с 14 лет через приложение или веб-версию вашего банка, а также в любом МФЦ, предоставив паспорт, СНИЛС и телефон, на который придёт временный пароль.

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