В Одинцово на обходе Малых Вязём завершается строительство последнего участка

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Одинцовском районе на Центральной кольцевой автодороге завершается строительство объездной дороги вокруг деревни Малые Вязёмы, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на государственную компанию «Автодор».
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Дайана Хусинова