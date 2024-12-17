С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,8 тыс. машин-нарушителей

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 3,8 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За прошлую неделю на штрафные стоянки было отвезено 3865 машин. Это на 15 меньше, чем неделей ранее», — отметили в министерстве.Больше всего машин за неделю было эвакуировано в Химках — 485. Второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ, откуда эвакуировали 443 машины. На третьем месте Красногорск с 380 эвакуированными автомобилями. Четвёртое место занимает округ Мытищи — 296 эвакуированных машин. А замыкает топ-5 антирейтинга округ Балашиха с 230 увезёнными автомобилями.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, с помощью приложения «112 МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.
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Лев Каштанов