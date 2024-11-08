Губернатор Воробьёв передал награду родителям погибшего участника СВО

Фото: пресс-служба администрации правительства МО/Александра Степанова
Золотую звезду Героя России передали родителям погибшего участника специальной военной операции Евгения Фадина губернатор Московской области Андрей Воробьёв и командующий ВВС — заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенант, Герой РФ Сергей Кобылаш, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Евгений Фадин служил по контракту, выполнял боевые задачи в Сирии, а с апреля прошлого года находился в зоне СВО, где командовал группой БПЛА. За свою службу он был награждён медалями «За отвагу», «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества». В сентябре прошлого года Евгений Фадин попал под обстрел и погиб, ему было 27 лет.
Фото: пресс-служба администрации правительства МО
«Большая честь находиться сегодня здесь в присутствии родителей Евгения. Мы знаем, что ваш сын всегда проявлял себя настоящим профессионалом, героем — не только в зоне СВО, но и в других точках. Вечная память вашему сыну, нашему Герою», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что власти региона прилагают все усилия для того, чтобы позаботиться о тех, кто находится сегодня защищает страну.
Указом президента РФ Евгению Фадину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
«Прапорщик Фадин, рискуя своей жизнью, вывел из-под обстрела автомобиль с комплектом беспилотных летательных аппаратов и личным составом, что не позволило противнику уничтожить новый образец вооружения и сохранить жизнь боевым товарищам, которые были вместе с ним», — рассказал Сергей Кобылаш.Евгений Фадин жил в Балашихе, его отец — полковник в запасе, службе в армии он отдал около 40 лет. Он и его супруга поблагодарили министерство обороны за то, что в память об их сыне на территории воинской части был открыт мемориал.
Фото: пресс-служба администрации правительства МО/Александра Степанова
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