Опыт Подмосковья с принятием реформы местного самоуправления расширят на всю страну

А. Воробьёв и П. Крашенинников (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с председателем думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым поправки в законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Сейчас депутаты Госдумы готовятся принять его во втором чтении
«Мы сегодня имели возможность обсудить с коллегами, представителями муниципальных органов всё, что касается изменений в 131-й закон. В своё время нашу инициативу перехода на одноуровневую систему муниципального управления поддержал президент. Местное самоуправление – это наша опора. Сегодня в Московской области, и не только, существует одноуровневая система, но это не говорит об отсутствии диалога или взаимопонимания с коллегами», – сказал Воробьёв.По его словам, всё, что делается в Московской области, обязательно обсуждается с советами депутатов на муниципальном уровне и с главами городских округов.
«У нас также активно работает Общественная палата. Все эти институты для нас важны. И нам крайне важно, чтобы и новая редакция 131-го закона позволяла сохранить эти партнёрские отношения», – добавил губернатор.Подмосковье – один из пилотных регионов наряду с Калининградской областью, где прошла такая реформа. Этот опыт будет тиражироваться на всю страну. Согласно концепции законопроекта, в течение нескольких лет муниципальные районы будут преобразованы в городские и муниципальные округа.
В Московской области реформа территориальной организации ОМСУ началась в 2014 году. Тогда в составе региона было 36 муниципальных районов, 36 городских округов, 111 городских и 177 сельских поселений.
После преобразований в Подмосковье осталось 57 городских округов. Это позволило сократить количество сотрудников местных администраций и советов, уменьшить расходы на их содержание, обеспечить устойчивое развитие территорий.
«У нас в стране – чуть больше 20 регионов, которые самостоятельно перешли на одноуровневую систему. Московская область – показательный пример. Здесь упрощают и оптимизируют структуры управления для более эффективной работы. Необходимо сосредоточить полномочия муниципальной власти в одном законе, а не в ста с лишним нормативных актах, как сейчас. Это сделает процесс управления более прозрачным. Хотим обеспечить пешую доступность власти по всей стране, как в Подмосковье», – отметил Крашенинников.Он выразил надежду на то, что закон будет принят в этом году.
В новый законопроект включены предложения от Московской области. Например, руководитель региона в случае неисполнения главой округа своих обязанностей сможет принимать кадровые решения в его отношении.
Принятие законопроекта позволит укрепить самостоятельность местного самоуправления, сконцентрировать финансовые, имущественные, экономические, организационные и кадровые ресурсы на уровне городских и муниципальных округов.
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Лора Луганская