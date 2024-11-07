Воробьёв с ребятами из «Движения первых» побывали на авиабазе в Кубинке

А. Воробёв (в центре) / Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с участниками «Движения первых» навестил пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» на авиабазе в Кубинке. С главной региона приехали около 100 детей из разных городов Подмосковья – активисты движения, победители региональных и федеральных проектов, а также дети участников СВО.
С 4 по 10 ноября Министерство информации и молодёжной политики Московской области проводит для них смену в лагере «Литвиново» под Наро-Фоминском. Для детей организованы конкурс талантов, экологический квиз, спортивные соревнования, профориентационные и другие мероприятия. Одним и-з главных пунктов программы стала экскурсия на авиабазу.
А. Воробёв (в центре) / Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ребята посетили музей пилотажных групп, увидели там документы, связанные с историей города, награды и благодарности лётчикам за их виртуозные выступления на многочисленных авиашоу. Есть там и раритетные экспонаты – например, личное дело, фотографии и китель Героя Советского Союза, маршала авиации, прославленного аса Ивана Кожедуба. В годы Великой Отечественной войны он сбил 62 вражеских самолёта – больше всех среди советских лётчиков.
Пилот авиагруппы «Стрижи» Вячеслав рассказал, какие ему пришлось пройти испытания, чтобы стать лётчиком.
На аэродроме школьники смогли не только увидеть, но и посидеть за штурвалом самолёта МиГ-29 и многоцелевого истребителя Су-30.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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«Здесь собрались самые активные ребята из Подмосковья, вовлечённые в очень важные и добрые дела. Вы себя проявляете и в школе, и в творчестве, во всё, что вас окружает, стараетесь вносить свою лепту. И вот сегодня мы решили встретиться с вами в таком легендарном месте, чтобы познакомиться с нашими героями из пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи». Каждый их авиационный показ – это шедевр. Лётчики пригласили нас к себе летом, когда мы были в лагере «Литвиново», – рассказал Воробьёв.
А. Воробёв (в центре) / Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ребята посетили музей пилотажных групп, увидели там документы, связанные с историей города, награды и благодарности лётчикам за их виртуозные выступления на многочисленных авиашоу. Есть там и раритетные экспонаты – например, личное дело, фотографии и китель Героя Советского Союза, маршала авиации, прославленного аса Ивана Кожедуба. В годы Великой Отечественной войны он сбил 62 вражеских самолёта – больше всех среди советских лётчиков.
«Мы – кураторы лагеря «Литвиново», проводим с ребятами беседы, организуем экскурсии и мероприятия. В лагере много детей участников СВО, поэтому стараемся бывать там чаще, поддерживать, вдохновлять. Когда в июне приезжали туда, то встретились с Андреем Юрьевичем Воробьёвым и договорились о новой встрече на нашем аэродроме в Кубинке, чтобы ребята могли глубже погрузиться в мир авиации, посмотреть самолеты, музей», –сказал старший лётчик авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» Валерий Соков.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Пилот авиагруппы «Стрижи» Вячеслав рассказал, какие ему пришлось пройти испытания, чтобы стать лётчиком.
«Я поступал в лётное училище трижды. Там очень важно иметь хорошее здоровье, чтобы пройти медкомиссию. Мне пришлось удалить миндалины, потом сделать операцию на перегородке носа. В итоге, врачи дали добро и меня приняли. У меня отец – военнослужащий, он хотел стать лётчиком, но не смог поступить в училище. Стал авиационным инженером. А я исполнил его мечту. Летаю с 2018 года, в 2021-м пришел в «Стрижи», пилотирую МиГ-29», – рассказал Вячеслав.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На аэродроме школьники смогли не только увидеть, но и посидеть за штурвалом самолёта МиГ-29 и многоцелевого истребителя Су-30.
«Было очень круто! Я никогда раньше не сидела в кабине даже пассажирского самолёта. А тут побывала в военном, увидела приборы, пульт управления, представила, как веду эту машину», – поделилась 12-летняя Зоя Бобыкина из Лосино-Петровского.«Движение первых» было образовано в 2022 году. Идею его создания поддержал президент. Филиалы открылись в каждом регионе. В Московской области местные отделения действуют в 54 городских округах. На базе образовательных организаций, молодёжных центров, учреждений культуры и спорта создано более 1,1 тыс. первичных отделений. Подмосковное представительство «Движения первых» – самое многочисленное в стране. Оно насчитывает более 325 тысяч человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Я хочу пожелать всем вам успехов, ребята. Важно, чтобы у нас всегда были общие темы, которые делают нас единой семьей. Я уверен, что благодаря вашей активности и вовлечённости у нас растёт такое поколение, которое будет развивать нашу страну, делать её процветающей. Вы – большие молодцы, так держать», – обратился к детям губернатор.В рамках «Движения первых» в Московской области сегодня реализуются образовательные проекты и патриотические мероприятия, которые проходят в разнообразных форматах. Министерство информации и молодежной политики Московской области курирует региональные отделения «Движения первых», проводит смены в детских оздоровительных лагерях, помогает организовывать мероприятия и конкурсы, поощряет самых активных.
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Лора Луганская