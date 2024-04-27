Губернатор Воробьёв поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел»

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
«День добрых дел» проводится в субботу, 27 апреля, во всех школах Московской области, в частности, в Селятинской школе №1 Наро-Фоминского городского округа в рамках акции организовали благотворительную ярмарку. Ребят и учителей поблагодарил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«У нас во всех школах в преддверии майских праздников проходит «День добрых дел». Большое спасибо за то, что вы тоже участвуете в этой акции. Вы большие молодцы», — сказал глава региона.Он добавил, что приготовленные для благотворительной ярмарки кексы, пряники и печенье купят и отвезут в ближайшие воинские подразделения. Отмечается, что деньги, вырученные на благотворительной ярмарке, будут переданы на помощь бойцам Кантемировской дивизии, находящимся в зоне СВО.
Директор школы Ксения Мишина рассказала, что это не первая благотворительная ярмарка, организованная в школе. На средства, вырученные на предыдущей ярмарке, школа купила материалы для создания маскировочных сетей и парафин для окопных свечей. Сети и свечи изготавливают сами ребята на внеурочных занятиях. С начала года ученики выслали военным уже девять масксетей.
Кроме того, в рамках «Дня добрых дел» старшеклассники Селятинской школы занялись благоустройством территории у памятника БМП-2 и посадкой там деревьев.
Всего в «Дне добрых дел» принимают участие более миллиона подмосковных школьников.
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