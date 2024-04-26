Названа главная площадка акции «День добрых дел» в Серебряных Прудах

Фото: Ирина Матвеева
Масштабная акция «День добрых дел» и общеобластной субботник состоятся в Московской области 27 апреля, в Серебряных Прудах главной площадкой для обоих мероприятий станет парк «Серебряный», передаёт корреспондент Ирина Матвеева.
«В парке в рамке акций планируется посадить деревья и обустроить семейную зону. Для участников субботника будет работать пункт выдачи инвентаря, а также чайная станция», — отмечается в сообщении.Для ребят в этот день в парке проведут мастер-классы по изготовлению скворечников и созданию игрушек и различных поделок. В программе также викторина по экологии, соревнование по бегу в мешах «Стартуют все» и анимационная программа для детей.
Праздник завершится концентром «Зелёная весна».
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