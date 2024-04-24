27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День Добрых Дел»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Московской области перед началом майских праздников пройдет «День Добрых Дел» при участии образовательных учреждений.
Участниками акции в основном являются школьники и их родители школ Московской области.
В рамках акции школьники будут сажать деревья, наводить порядок в парках, на территории воинских захоронений, мемориалов и памятников, красить скамейки, развешивать кормушки и убирать территории своих школ. Также старшеклассники проведут уроки и игры для дошкольников, в рамках которых расскажут им о добрых делах и их важности.
Кроме этого, в преддверии 9 мая школьники помогут пенсионерам и ветеранам ВОВ, а также проведут с ними чаепития.
Стоит отметить, что подробное расписание мероприятий в своих городской округе можно найти на официальных страницах образовательных учреждений и сайтах администрации.
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«С 15 апреля в школах Подмосковья был запущен опрос, где учащиеся самостоятельно выбирали «добрые дела», которыми они хотели бы заняться в рамках акции. Также желающие могли предложить новые инициативы, в которых готовы принять даже непосредственное участие в их организационной части. В общей сложности в опросе приняли участие свыше 400 тысяч школьников и педагогов по всему Подмосковью», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.
В рамках акции школьники будут сажать деревья, наводить порядок в парках, на территории воинских захоронений, мемориалов и памятников, красить скамейки, развешивать кормушки и убирать территории своих школ. Также старшеклассники проведут уроки и игры для дошкольников, в рамках которых расскажут им о добрых делах и их важности.
Кроме этого, в преддверии 9 мая школьники помогут пенсионерам и ветеранам ВОВ, а также проведут с ними чаепития.
Стоит отметить, что подробное расписание мероприятий в своих городской округе можно найти на официальных страницах образовательных учреждений и сайтах администрации.
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Мира Полтева