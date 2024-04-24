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27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День Добрых Дел»

24 апреля 2024, 15:28
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

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В Московской области перед началом майских праздников пройдет «День Добрых Дел» при участии образовательных учреждений.
Участниками акции в основном являются школьники и их родители школ Московской области.

«С 15 апреля в школах Подмосковья был запущен опрос, где учащиеся самостоятельно выбирали «добрые дела», которыми они хотели бы заняться в рамках акции. Также желающие могли предложить новые инициативы, в которых готовы принять даже непосредственное участие в их организационной части. В общей сложности в опросе приняли участие свыше 400 тысяч школьников и педагогов по всему Подмосковью», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.



В рамках акции школьники будут сажать деревья, наводить порядок в парках, на территории воинских захоронений, мемориалов и памятников, красить скамейки, развешивать кормушки и убирать территории своих школ. Также старшеклассники проведут уроки и игры для дошкольников, в рамках которых расскажут им о добрых делах и их важности.

Кроме этого, в преддверии 9 мая школьники ​помогут пенсионерам и ветеранам ВОВ, а также ​проведут с ними чаепития.

Стоит отметить, что подробное расписание мероприятий в своих городской округе можно найти на официальных страницах образовательных учреждений и сайтах администрации.

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#сво
На территории Каширской больницы провели весенний субботник
24 апреля 2024, 15:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Масштабную уборку провели на территории лечебных подразделений Каширской больницы в рамках всероссийского субботника, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«От сухих листьев, веток и зимнего мусора было очищено около 10 тысяч квадратных метров, в работах приняли участие более 350 сотрудников медицинского учреждения», — отмечается в сообщении.
Главная медсестра Каширской больницы Екатерина Шуршина рассказала, что такие субботники проводятся каждый год.

«Благодаря усилиям каждого сотрудника мы смогли преобразить окружающие пространства, сделав их более комфортными и приятными для всех», — подчеркнула Шуршина.
В администрации муниципалитета также напомнили, что 27 апреля в округе будет проводиться экологическая акция «День добрых дел».

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#кашира
#больница
#субботник
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Суд продлил «‎королеве марафонов» заключение под стражей
Суд продлил заключение под стражей Елене Блиновской на три месяца
24 апреля 2024, 15:55

Фото: РИА Новости/AMilkin

Суд продлил заключение под стражей блогеру Елене Блиновской еще на три месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».
Ранее СК РФ попросил Мосгорсуд продлить срок содержания под стражей блогера Елены Блиновской.

Ранее сообщалось, что «королева марафона», содержащаяся в СИЗО, большую часть времени проводит за изучением законов о специальной военной операции. Она носит спортивные костюмы и единственная из своих сокамерниц не пользуется косметикой. Супруг главной создательницы «Марафонов желаний» ушёл на СВО. Предположительно, Блиновский отправился служить на специальную военную операцию, чтобы реабилитировать своё имя, а также вызволить супругу из СИЗО.

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#уголовное дело
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#сизо
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Совет депутатов Наро-Фоминского округа одобрил выделение дополнительных средств на ЖКХ
24 апреля 2024, 15:39

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Изменения в бюджете Наро-Фоминского городского округа, предусматривающие выделение дополнительных средств на модернизацию инфраструктуры теплоснабжения, одобрил местный Совет депутатов в ходе 33-го заседания, состоявшегося 23 апреля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Объекты для реконструкции и ремонта объектов ЖКХ уже намечены. Будут увеличены субсидии МБУ «Селятино» и МБУ «Калининец». А в следующем году более 20 млн рублей будет направят на реконструкцию объектов водоснабжения», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что изменения в бюджете округа были приняты единогласно.

Кроме того, в ходе заседания депутатские полномочия с себя сложил Дмитрий Кожушко. Он вышел из Совета депутатов, так как его назначили начальником территориального управления Апрелевка.

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#наро-фоминск
#совет депутатов
#бюджет
#жкх
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Экономист Клименко рассказал о новой схеме мошенников с порталом «Госуслуг»
Экономист Клименко: мошенники получают доступ к «Госуслугам» и оформляют кредиты в МФО
24 апреля 2024, 15:19

Фото: iStock/Ton Photograph

Телефонные мошенники с каждым днём придумывают всё более изощрённые методы обмана россиян.
В настоящее время набирает обороты схема мошенничества по оформлению займов через портал «Госуслуг», рассказал в эфире «Радио 1» председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«Схема достаточно проста: человеку звонят и говорят, как правило, что заканчивается контракт сотового телефона, который у человека на руках, и нужно сообщить код из СМС для переоформления. Если человек невнимательный и присылает код из СМС, то потом оказывается, что это код от «Госуслуг». И теперь самое важное: у нас сейчас микрофинансовые организации через подтверждение от «Госуслуг» оформляют кредиты. И мошенник получает деньги не от банка, а, получив доступ к Госуслугам и посетив микрофинансовую организацию. Так, на человека повесят несколько кредитов, от которых потом отбиваться юридически будет очень сложно», – пояснил специалист.

Также он подчеркнул, что Центробанку не следовало разрешать такой способ выдачи кредитов, поскольку в секторе микрофинансов мало что изменилось со времён ломбардов.

Вместо выдачи соответствующего разрешения, следовало бы принять закон о полном запрете онлайн-кредитования, помимо случаев, когда человек сам пришёл в ту или иную организацию и нажал на кнопку компьютера, одобряющую сделку.

При этом Клименко успокоил россиян, уточнив, что без прямого разговора с человеком и получения от него СМС-кода, мошенники никак не смогут получить доступ к «Госуслугам». Но в данном случае важно сохранять бдительность и не сообщать незнакомцам конфиденциальную информацию.

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#мошенники
#кредиты
#госуслуги
#деньги
#смс
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Психолог Раменского комплексного центра вышла в финал кейс-чемпионата
24 апреля 2024, 15:14

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Психолог отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья № 1 Комплексного центра «Раменский» Екатерина Залогина в составе команды «Психея-UNO» стала финалисткой психологического кейс-чемпионата «MITHRAS», который организует факультет психологии МГУ им. Ломоносова, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«В команде нам нужно было решить настоящие кейсы из различных областей психологии, которые требовали не только знаний, но и творческого подхода, способности неординарно мыслить. И, конечно, эффективного взаимодействия в группе», — рассказала Екатерина Залогина.
Команда «Психея-UNO» успешно прошла два отборочных тура чемпионата и попала в финал.

Всего в психологическом кейс-чемпионате в этом году приняли участие 130 команд из разных регионов России, а также из Казахстана и Беларуси.

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#психология
#раменское
#минсоцразвития мо
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Силовики проверяют законность заключения контракта Блиновского с Минобороны РФ
24 апреля 2024, 15:03

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Силовики проверяют законность заключения контракта Алексеем Блиновским с Минобороны РФ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в настоящее время выясняются обстоятельства службы Блиновского в подразделении.

Ранее Блиновский сообщил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе и обратился за помощью к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ месяц назад. Предполагается, что этот факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО, поскольку на данный момент четверо детей остались без обоих родителей.

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#елена блиновская
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Эконадзор проверил предприятие по переработке пластика в Коломне
24 апреля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Проверку предприятия в городском округе Коломна, занимающегося переработкой бывшего в употреблении пластика, провели инспекторы экологического надзора министерства экологии и природопользования Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Проверка была проведена по запросу жителей города Озёры. В частности, поступило сообщение, что на предприятии компании «Юсивай Полимерс Рус» сжигают отходы. Этот факт не подтвердился», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
При этом нарушение природоохранного законодательство всё же было обнаружено: выяснилось, что компания не значится в реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на экологию. Следовательно, нет производственного экологического контроля и не платится экологический сбор.

Предприятию объявили предостережение о недопустимости этого нарушения. Министерство проследит за тем, чтобы на месте был организован экологический контроль.

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#тихон фирсов
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Ответственность за диверсионные преступления значительно вырастет
Депутат ГД Пискарёв: ответственность за диверсионные преступления вырастет
24 апреля 2024, 14:40

Фото: iStock/macky_ch

Подготовлены поправки в УК РФ об увеличении ответственности по диверсионным преступлениям до 35 лет лишения свободы. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что поправки в УК РФ подготовлены им лично с коллегами.

Сейчас за эти преступления предусмотрено до 30 лет лишения свободы. Кроме того, предлагается усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, написал он.

Пискарёв пояснил, что эти поправки важны для усиления безопасности в условиях проведения СВО, а также возросшей диверсионной активности.

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#поправки
#рф
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Готовность капремонта хирургического корпуса Домодедовской больницы достигла 15%
24 апреля 2024, 14:39

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт хирургического корпуса центральной городской больницы ведётся в Домодедове, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 15%, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Сейчас в здании, расположенном по адресу: улица Пирогова, дом №9, корпус 4, ведётся демонтаж и строительно-монтажные, а также штукатурные работы, устраиваются тяжки пола и дверные откосы. В ремонте заняты 35 рабочих», — отмечается в сообщении.
В рамках капитального ремонта в корпусе также полностью поменяют медицинское оборудование и мебель.

Работы проводятся в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья». Завершить капитальный ремонт планируется в 2025 году.

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#капремонт
#минжкх мо
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