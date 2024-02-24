Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян поддерживают СВО

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Согласно опросу ВЦИОМ проведение СВО поддерживает 68% россиян.
Отмечается, что после объявления спецоперации на Украине в 2022 году россиян, поддерживающих это решение, начитывалось 65%. К 2023 году их число выросло на три процентных пункта, до 68%. В настоящее время этот показатель сохраняется.
При этом 65% опрошенных уверены, что спецоперации проходит для российских военных успешно. По сравнению с прошлым опросом, проводившимся в феврале 2023 года, показатель возрос на шесть процентных пунктов, приблизившись значениям марта 2022 гола (70%).
Целью СВО четыре из десяти участников называют защиту России, разоружение Украины и препятствие НАТО, который стремится разместить там свои военные базы.
Каждый пятый опрошенный целью называет защиту жителей новый регионов России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Также 15% респондентов убеждены, что Россия занимается расчисткой территории Украины от нацистов.
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При этом 65% опрошенных уверены, что спецоперации проходит для российских военных успешно. По сравнению с прошлым опросом, проводившимся в феврале 2023 года, показатель возрос на шесть процентных пунктов, приблизившись значениям марта 2022 гола (70%).
Каждый пятый опрошенный целью называет защиту жителей новый регионов России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Также 15% респондентов убеждены, что Россия занимается расчисткой территории Украины от нацистов.
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Анастасия Чинкова