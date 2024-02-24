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Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян поддерживают СВО

ВЦИОМ: 68% поддерживают проведение СВО
24 февраля 2024, 14:44
Фото: iStock/Pakin Jarerndee

Фото: iStock/Pakin Jarerndee

Согласно опросу ВЦИОМ проведение СВО поддерживает 68% россиян.
Отмечается, что после объявления спецоперации на Украине в 2022 году россиян, поддерживающих это решение, начитывалось 65%. К 2023 году их число выросло на три процентных пункта, до 68%. В настоящее время этот показатель сохраняется.

При этом 65% опрошенных уверены, что спецоперации проходит для российских военных успешно. По сравнению с прошлым опросом, проводившимся в феврале 2023 года, показатель возрос на шесть процентных пунктов, приблизившись значениям марта 2022 гола (70%).


Целью СВО четыре из десяти участников называют защиту России, разоружение Украины и препятствие НАТО, который стремится разместить там свои военные базы.

Каждый пятый опрошенный целью называет защиту жителей новый регионов России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также 15% респондентов убеждены, что Россия занимается расчисткой территории Украины от нацистов.

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Подмосковные информаторы приглашают жителей Ступино на выборы президента России
24 февраля 2024, 15:25

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В подмосковном городском округе Ступино информаторы приглашают жителей на выборы президента России. Об этом сообщает Telegram-канал Мособлизбиркома.
«С 17 февраля мы начали обходы и стараемся обходить как минимум около 22-30 квартир каждый день, чтобы успеть пройти повторно все не открывшиеся двери. В большей части люди нас рады видеть, особенно пожилые люди любят с нами поговорить. Есть небольшой процент людей, которые отказываются разговаривать», – рассказала член УИК № 3041 Анна Юняткина.

По одному из адресов подмосковных информаторов встретила руководитель волонтёрского движения помощи спецоперации, создатель движения «Ступинский район – Zа сVOих!!!» Анна Медведева. Она рассказала, что есть люди, которые не понимают важности участия в выборах, поскольку убеждены, что их голос ничего не решит. Анна поделилась, что и сама раньше так считала, однако сейчас точно убеждена в том, что, отдавая свой голос, человек создаёт будущее России.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

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#подмосковье
#ступино
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25 февраля на Карелию обрушится шторм
МЧС: жителей Карелии просят не выпускать детей из дома из-за шторма
24 февраля 2024, 14:53

Фото: iStock/Aleksandr Pykhteev

На республику Карелия надвигается шторм. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.
Жителей республики просят оставить личный транспорт дома. В связи с усилением ветра родителей просят не выпускать детей на улицу.

Синоптики сообщают, что порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду, а на открытых пространствах и водоёмах – до 20 метров в секунду.

Неблагоприятная погода установится почти на всей территории Карелии. Ожидается, что шторм накроет: Петрозаводский и Костомукшский городской округ; Беломорский, Питкярантский, Сегежский, Суоярвский муниципальный округ; Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский муниципальные районы.

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#синоптики
#шторм
#регионы
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В Пулково на шесть часов задержали рейс из-за «бомбы» у беременной
SHOT: из-за ссоры мужчины с беременной женой в Пулково на 6 часов задержали рейс
24 февраля 2024, 14:33

Фото: iStock/alexflower

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на шесть часов задержали рейс из-за конфликта мужчины с беременной женой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В районе двух часов ночи 24 февраля в аэропорт поступил звонок от 30-летнего мужчины. Он утверждал, что в багаже его беременной жены находится подозрительный предмет, с помощью которого может быть совершён теракт.

В результате с борта было эвакуировано 148 пассажиров и девять членов экипажа. Кинологи тщательно осмотрели самолёт, но никаких подозрительных предметов не обнаружили.

В результате выяснилось, что незадолго до вылета самолёта женщина поругалась со своим мужем по телефону и заявила, что улетает в Таджикистан к родителям. Супруг не хотел отпускать её, поэтому придумал историю с взрывчаткой.

Рейс «Уральских авиалиний» задержали на шесть часов, всем пассажирам выдали еду и воду. В настоящее время мужчину разыскивают.

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#самолет
#рейсы
#санкт-петербург
#конфликт
#беременность
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Панде Катюша в Московском зоопарке исполнилось полгода
24 февраля 2024, 12:38

Фото: Московский зоопарк

Детёнышу большой панды Катюше, которая живёт в Московском зоопарке, исполнилось полгода. Об этом в Telegram сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
«Катюше исполнилось шесть месяцев. Она получила свою первую морковку, и похоже поняла, что не только мамино молоко вкусное», — написала руководитель.
Потомство больших панд редко появляется в неволе. Поэтому рождение Катюши было большим событием не только для России, но и для Китая. Дело в том, что правительство Китайской народной республики не продаёт панд и не дарит. Власти Китая дают животных той или иной стране на временное содержание в знак особого расположения. При этом чёрно-белые медведи остаются собственностью Китая и по истечении определённого времени возвращаются на родину.

Панде Катюша выбирали имя всем миром. На сайте «Активный гражданин» были перечислены варианты и всех желающих просили проголосовать или предложить свой вариант. Большинство опрошенных выбрало имя Катюша.

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#московский зоопарк
#китай
#россия
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Бухгалтер в Орске подозревается в хищении более 12 млн рублей
24 февраля 2024, 12:13

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Оренбургской области.

В Орске возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней женщины, подозреваемой в мошенничестве на сумму более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Оренбургской области.
Предварительное следствие установило, что подозреваемая, являясь бухгалтером на одном из заводов Новотроицка, подделала 28 заявок на выплату заработной платы и социальных пособий. Общая сумма хищения составила 10 837 000 рублей.

Помимо этого, за период с января 2022 года по апрель 2023 года, работая бухгалтером того же завода, женщина присвоила еще 1 355 000 рублей, принадлежащих акционерному обществу. Часть похищенных денег она потратила на покупку подарков мужу, такой как золотая цепочка и браслет, а также приобрела различную бытовую технику и другие вещи.

В настоящее время расследование обоих уголовных дел продолжается. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Если вина женщины будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Хищение было обнаружено в ходе аудиторской проверки финансовой деятельности предприятия. Женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

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#следствие
#предприятия
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#мошенничество
#деньги
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Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
24 февраля 2024, 11:58

Фото: сайт Верховного суда РФ

В Москве на 81 году жизни скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что в последние дни он находился в больнице.

Лебедев был назначен председателем Верховного суда РФ 25 сентября 2019 года Советом Федерации сроком на шесть лет. До этого он уже назначался на эту должность в 1999, 2007 и в 2012 годах. С 1989 по 1991 он был председателем Верховного суда РСФСР.

Ранее, 6 февраля, пресс-служба Кремля сообщала, что Лебедев встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсудили меры по гуманизации законодательства и правоприменительной практики, а также использование современных цифровых технологий в работе судов.

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#смерть
#суд
#россия
#москва
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В «Эксмо-АСТ» рассказали о запрете книг классиков из-за пропаганды ЛГБТ*
В «Эксмо-АСТ» заявили, что книги классиков не будут запрещены в контексте ЛГБТ*
24 февраля 2024, 08:41

Фото: iStock/morgan23

Произведения классиков не будут запрещены в контексте пропаганды ЛГБТ*. Об этом издательская группа «Эксмо-АСТ» рассказала в беседе с РИА Новости.
В компании подчеркнули, что разговоры о массовых снятиях книг из продажи являются скорее недоразумением. Реальных угроз такие заявления не представляют.

Ранее сообщалось, что маркетплейс «Мегамаркет» получил список книг, которые подлежат запрету на продажу в связи с законом об ЛГБТ*-пропаганде. Среди произведений числятся книги Достоевского, Платона, Кинга, Цвейга, Мураками и прочих авторов, признанных классиками мировой литературы. Всего список содержит свыше 250 наименований.

Затем эта информация была опровергнута, поскольку выяснилось, что список неактуален.

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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
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#запрет
#лгбт
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В Тульской области сбили третий за ночь беспилотник
Власти Тульской области сообщили о третьем сбитом за ночь 24 февраля дроне
24 февраля 2024, 06:44

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили третье беспилотное средство за ночь над территорией Тульской области, сообщает областное министерство региональной безопасности на своем сайте.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 24 февраля. По данным властей, в результате инцидента ни пострадавших, ни разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что министерство региональной безопасности Тульской области информировало о сбитом украинском беспилотнике. Позднее Министерство обороны России объявило о втором сбитом дроне.

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#беспилотник
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#инцидент
#всу
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Восточная Европа не доверяет Западной, пишет Bloomberg
Bloomberg: Восточная Европа не доверяет Западной, которая «не слушает» Киев
24 февраля 2024, 06:33

Фото: iStock/Tanaonte

Страны Восточной Европы теряют доверие к странам Западной Европы, утверждая, что последние «не слышат» запросов Киева в свете якобы возможной угрозы со стороны России, передает Bloomberg.
Спор о том, как обеспечить Украину критически необходимыми артиллерийскими снарядами и где их приобрести, создает «глубокий раскол» в Европе, при котором страны Восточной Европы обвиняют Западную Европу в игнорировании потребностей Украины.

По информации агентства, в дипломатических кругах царит настроение, что если конфликт между Россией и Украиной завершится победой России, то страны Восточной Европы «не простят» Западной Европе. Это разделение будет иметь серьезные последствия для проекта евроинтеграции всех стран.

«Правительства западных стран не осознают, что многие на Востоке больше не будут им доверять», — отметил один высокопоставленный европейский чиновник, рассказавший агентству.
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