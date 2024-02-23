Телемост с бойцами СВО из Московской области прошел в филиале Фонда «Защитники Отечества»

Фото: ГАУ АИС Подмосковье / Антон Чернов
Телемост с военнослужащими полка Московской области, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, прошел в подмосковном филиале Фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Телемост проводился по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева при поддержке Министерства обороны России. Пообщаться и увидеть своих близких в Красногорск приехали родители, братья и сестры, супруги и дети бойцов из разных городов Подмосковья.
Бойцы, находящиеся в зоне проведения спецоперации, поблагодарили губернатора Московской области за возможность увидеть родных, а также за помощь, которую регион оказывает полку. Набор в полк Московской области начался в конце октября 2023 года. В состав полка вошли офицеры, прапорщики и рядовые, в том числе, имеющие опыт работы на «горячих точках».
Каждому добровольцу подмосковного полка выплатили 1 миллион рублей. Также солдатам из Московской области предоставляются различные льготы.
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«Мы очень рады вас видеть, ребята! Сейчас ко Дню защитника Отечества вместе с вашими родными и близкими собрались здесь, чтобы, передать самые добрые пожелания. С командирами мы всегда на связи. Знаем, что находитесь в эпицентре, но держитесь вместе, достойно. Вы - наши защитники, наши Герои. Только вперед! - обратился к бойцам Андрей Воробьев.
Каждому добровольцу подмосковного полка выплатили 1 миллион рублей. Также солдатам из Московской области предоставляются различные льготы.
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Дана Игумнова