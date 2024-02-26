Жена депутата Госдумы РФ Колесникова ушла на СВО вслед за супругом

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Жена депутата Госдумы РФ Олега Колесникова и депутат заксобрания Челябинской области Елена Колесникова добровольно отправилась на спецоперацию. Об этом пишет URA.RU.
«Контракт подписала как доброволец. Мы проверили документы, юридических препятствий нет», — рассказал спикер ЗСО Олег Гербер.Уточняется, что никаких препятствий для этого нет. Других подробностей не приводится.
Также накануне стало известно, что бывший депутат гордумы Екатеринбурга, осужденный за убийство пенсионерки Ольги Ледовской, отправился на СВО из мест заключения.
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