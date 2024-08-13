Гуманитарный груз из Реутова доставили в Курскую область

Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР по МО
Фуру с гуманитарным грузом отправили из Реутова в Курскую область, в сборе приняли участие неравнодушные жители округа, подмосковные предприниматели и члены партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.
Как рассказал спикер Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов, партийцы передали курянам бытовую технику для пунктов временного размещения беженцев.
Он также поблагодарил всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи.
Отмечается, что гуманитарную помощь для Курской области собрали и отправили своими силами и некоторые окружные отделения «Единой России». Например, из Зарайска курянам привезли товары первой необходимости и постельные принадлежности.
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«Отправили генераторы, стиральные машины, холодильники. В поставку включили также товары первой необходимости, продукты, бутилированную воду и средства личной гигиены», — сказал Игорь Брынцалов.
Он также поблагодарил всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи.
Отмечается, что гуманитарную помощь для Курской области собрали и отправили своими силами и некоторые окружные отделения «Единой России». Например, из Зарайска курянам привезли товары первой необходимости и постельные принадлежности.
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Лев Каштанов