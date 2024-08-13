Ещё более 20 подмосковных медработников направлены в Курскую область

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На помощь пострадавшим жителям в Курскую область отправились ещё 22 медработника. Об этом заявил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
«Медработники Подмосковья не могут остаться в стороне, когда в беде оказались обычные люди из другого региона. Ранее в поддержку коллегам мы уже направляли врачей. Сейчас на смену им направили ещё 22 медработника. Это хирурги, травматологи и реаниматологи. Помимо этого, в пунктах временного размещения наши специалисты проводят медосмотры прибывших из Курской области в Московскую», – сказал Сапанюк, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Ранее в Курскую область была направлена бригада из 35 врачей. Кроме того, туда отправили семь бригад скорой помощи.
Помимо этого, сообщалось, что врачи Клинской и Пушкинской больниц провели медосмотр детей и взрослых, прибывших в Подмосковье из Курской области. В ПВР приехали врачи-педиатры, врачи-терапевты и фельдшеры. По результатам осмотров нескольких детей отвезли в больницы.
Читайте также:
Мужчина получил двойную травму мозга, упав с высоты своего роста
Врачи рассказали, как выбрать рюкзак для первоклассника
В Павловском Посаде 27 августа проведут акцию по сбору донорской крови
Лора Луганская