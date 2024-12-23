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Губернатор Воробьёв подведёт итоги года в обращении к жителям Подмосковья

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв по традиции обратится к жителям и подведёт итоги года. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Мы с командой назвали его «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост». Затрону важные вопросы развития нашего Подмосковья. Это поддержка спецоперации, здравоохранение, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, экономика. Расскажу, как мы реализуем нацпроекты и как будем вместе двигаться вперёд», – говорится в публикации губернатора.
Трансляция начнётся сегодня в полдень. Чтобы к ней подключиться, нужно нажать кнопку «вступить» вверху экрана в телеграм-канале. Также трансляция доступна во «ВКонтакте» и в эфире 360.



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