Губернатор Воробьёв подведёт итоги года в обращении к жителям Подмосковья

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв по традиции обратится к жителям и подведёт итоги года. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Мы с командой назвали его «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост». Затрону важные вопросы развития нашего Подмосковья. Это поддержка спецоперации, здравоохранение, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, экономика. Расскажу, как мы реализуем нацпроекты и как будем вместе двигаться вперёд», – говорится в публикации губернатора.Трансляция начнётся сегодня в полдень. Чтобы к ней подключиться, нужно нажать кнопку «вступить» вверху экрана в телеграм-канале. Также трансляция доступна во «ВКонтакте» и в эфире 360.
Дорога в обход Малых Вязём открыта в Подмосковье
Губернатор Воробьёв исполнит новогодние мечты четырёх детей из Подмосковья и ДНР
Воробьёв назвал крайне важными темы «Итогов года с Владимиром Путиным»
Лора Луганская