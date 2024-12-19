Воробьёв назвал крайне важными темы «Итогов года с Владимиром Путиным»

Видео: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Вопросы, прозвучавшие во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным», крайне важны для жизни каждого региона, в том числе и Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Все темы, связанные с СВО, – выплаты, реабилитация и документы – у нас курирует филиал Госфонда «Защитники Отечества». Мы понимаем, насколько важно оказывать внимание нашим бойцам и их семьям. Потому этот вопрос у нас на особом контроле», – отметил губернатор в своём телеграм-канале.По словам Воробьёва, основные вопросы по Московской области относились к темам здравоохранения, транспорта, ветхого и аварийного жилья. Что касается здравоохранения, власти Подмосковья стараются модернизировать первичное звено и открывать современные медицинские центры.
«Сейчас строим большую больницу в Балашихе. Этот проект поддержал президент. Открыть планируем в 2027 году. Медицинский комплекс на 1 тыс. коек в Мытищах начнём строить в следующем году. У нас успешно работает новый Детский центр им. Рошаля. С августа лечение там прошли 32,5 тыс. детей. Также развиваем телемедицину, чтобы разгрузить первичное звено», – перечислил глава региона.Он добавил, что благодаря программе расселения в Московской области было досрочно расселено жильё, признанное аварийным до 2017 года. Сейчас в регионе действует программа реновации. Цель – расселить всех жильцов безнадёжно устаревших домов.
Комментируя тему транспорта, Воробьёв заявил, что сегодня на маршруты вышли 200 новых автобусов.
«Постоянно увеличиваем количество транспортных средств там, где видим особую загрузку. Это Одинцово, Балашиха, Ленинский, Красногорск и Домодедово. Понимаем свою ответственность и стараемся с этим справиться. Уверен, что в ближайшее время каждый, кто пользуется общественным транспортом, почувствует перемены», – подчеркнул глава области.Он также напомнил, что в конце этого года удалось открыть ряд стратегически важных дорог, таких, как Мытищинская хорда. На очереди – обход Малых Вязём.
«Что касается Королёва, вопрос прозвучал в эфире от Дмитрия Маслака – журналиста и жителя города. Это один из округов, где мы реализуем программу реновации. За три года расселим все дома, в которых уже невозможно жить. Третий выезд из Королёва – через Лосиный остров, Дмитрий был абсолютно прав. Мы преодолели ряд сопротивлений и убедили на федеральном уровне, что дорога нужна для всех жителей города. Наша задача – выйти на стройку в первом полугодии следующего года. Это позволит кардинально разгрузить город. Мы за это бьёмся и стараемся вас не подвести», – заключил Андрей Воробьёв.Во время программы «Итоги года» журналист китайского издания Дмитрий Маслак попросил президента обратить внимание на то, что без дополнительного въезда в наукограде возникают большие пробки.
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