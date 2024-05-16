Радио1
Главная / Новости / Общество/ Воробьёв анонсировал открытие нового корпуса школы в ЖК «Домодедово парк» 1 сентября

Воробьёв анонсировал открытие нового корпуса школы в ЖК «Домодедово парк» 1 сентября

16 мая 2024, 18:05
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Оригинал
Новый корпус школы №12 на 825 мест в ЖК «Домодедово парк» рассчитывают открыть 1 сентября этого года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ, поговорил с педагогами и родителями школьников.
В жилом комплексе планировали ввести большую школу на 1,1 тыс. мест, однако инвестор смог построить лишь первый блок на 275 учащихся. Он открылся в 2020 году. Строительство второго регион взял на себя. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование».
«Новую школу очень ждут жители – ближайшие учебные заведения перегружены. Строим за бюджетные деньги. Строители обещают сдать её к 1 сентября. Думаю, в такой школе детям будет комфортно. Мы стараемся обеспечить жителям комфортную среду в каждом уголке Подмосковья. Это касается и поликлиник, и школ. Но самое главное – люди: врачи, учителя. У нас каждый год растёт количество победителей и призёров олимпиад. Хочу поблагодарить педагогов за то, что они смогли заинтересовать ребят», – сказал Воробьёв.


Школа в ЖК «Домодедово Парк» была в числе двадцати, старт строительству которых в мае 2022 года дали Андрей Воробьёв и зампред правительства России Татьяна Голикова. Она входит в образовательный комплекс Домодедовской СОШ №12 им. полного кавалера ордена Славы В.Д. Преснова. В его составе – три школьных здания и столько же дошкольных отделений.

Сейчас там учатся около 1,8 тыс. человек, причём более 700 – во вторую смену. В новом учебном году их число может увеличиться до 2 тыс. Некоторым ребятам из жилкомплекса приходится ездить на автобусах в деревню Павловское.
«Школа позволит нам развивать профильное обучение и частично ликвидировать вторую смену. Она будет оснащена современным оборудованием – появятся цифровые лаборатории по физике, химии, генеалогии. Также у нас будет космический класс. В рамках сотрудничества с Роскосмосом мы получим телескоп и беспилотники. У нас есть то, чем мы сможем заинтересовать детей, привлечь к инженерным профессиям и подготовить к поступлению в лучшие вузы России», – сказала Татьяна Бабынина.
Ввод нового корпуса на 825 мест даст возможность проводить дополнительные занятия. В планах – открыть в школе космический, лингвистический и ИТ-классы. Ребята смогут изучать китайский и английский языки, посещать спортивные секции.
«Мы стараемся делать в Подмосковье школы полного дня. Тебе не нужно куда-то ехать на автобусе, чтобы подучить английский, поиграть в баскетбол или на гитаре. Для этого инвестируем в строительство и ремонт образовательных учреждений значительные средства», – отметил губернатор.
В новом корпусе, помимо учебных классов, появятся два спортзала, актовый зал на 300 мест, столовая более чем на 400 учеников, библиотечно-информационный центр на 300 детей и ИТ-зона. На территории обустроят стадион, спортивные и детские игровые площадки.
«Мы живём в ЖК «Домодедово парк» с 2016 года. У нас три дочки: две школьницы, а младшая ходит в детский сад. С нетерпением ждём открытия новой школы, куда со следующего года пойдет средняя. Младшая, как только подрастёт, тоже будет учиться здесь. Каждое утро, когда мы идем в садик, она говорит: это моя школа», – поделился Фёдор Эксоренко.
Сейчас строительная готовность корпуса составляет 64%. На объекте работают более 250 человек.
«6 мая прошлого года мы получили разрешение на строительство. Сейчас полным ходом идёт благоустройство наружной части, завершаем фасадные работы. Инженерные системы готовы на 90%. В августе выходим на ввод объекта, чтобы 1 сентября дети смогли пойти в новую школу», – поделился планами представитель подрядчика Армен Алмасян.
Учебное заведение почти укомплектовано кадрами, в том числе специалистами из других регионов. Большое подспорье при привлечении учителей – областные меры поддержки. Шесть педагогов школы №12 получают компенсацию аренды жилья на 20 тыс. рублей ежемесячно.

Как рассказала губернатору врио главы городского округа Домодедово Евгения Хрусталёва, в муниципалитете идёт масштабная работа по строительству и капремонту образовательных учреждений. Помимо нового корпуса СОШ №12 строятся школы на 1650 мест в ЖК «Прибрежный Парк» и на 550 – в микрорайоне Бабырино, а также детсад на 250 воспитанников в ЖК «Домодедово парк». Все объекты планируют открыть в 2025 году. А уже в 2024-м в этом жилом комплексе начнёт работу дошкольное образовательное учреждение на 300 ребят.

Всего в Подмосковье в этом году откроют 42 новых школы и 48 детсада. После капремонта планируется открыть ещё 42 школы, 20 дошкольных образовательных учреждений и шесть колледжей.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв навестил детей из Московского областного хосписа и их родителей

В регистре паллиативных пациентов числятся около 700 жителей Подмосковья

Студентам медколледжа устроили экскурсию по подмосковному онкодиспансеру
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#школа
#строительство
#домодедово
Автоюрист Сажин дал простой совет владьцам сварившихся в Петербурге авто
Автоюрист Сажин рекомендовал покупать новый автомобиль
16 мая 2024, 18:25

Фото: iStock/z1b

Автоюрист Владимир Сажин заявил, что владельцы пострадавших от прорыва трубы с кипятком автомобилей в Санкт-Петербурге смогут легко получить компенсацию за испорченное имущество.
Он отметил, что владельцу уничтоженного кипятком автомобиля возместят его полную стоимость даже без всяких досудебных разбирательств и лишних тяжб.

При этом, он отметил, что машина, обваренная кипятком, уже не восстанавливается.

«Кипяток для автомобиля куда более опасен, нежели простая холодная вода из разлившейся реки. Уничтожается краска, электрика, обшивка машины — и через довольно непродолжительное время от неё остается только кузов. Так что владельцы «сварившихся» автомобилей могут со спокойной душой присматривать себе новые», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

А совладелец и директор автосервиса и детейлинг-центра Евгений Евтеев рассказал, как удалить с автомобиля следы смолы и почек деревьев. Он отметил, что стереть всё можно и самостоятельно с помощью специальных средств.

«Рекомендую до нанесения спецсостава помыть автомобиль в две фазы. Сначала мойка под давлением с бесконтактным шампунем, а после — мойка с ручным шампунем. Это позволит сберечь лакокрасочное покрытие от повреждений. Если упустить данный этап и нанести очиститель древесных смол на грязный кузов, могут появиться царапины», – прокомментировал в беседе с «Известиями» Евтеев.

Ранее Владимир Сажин прокомментировал новость о том, что всем привычные жаропонижающие, обезболивающие и иные препараты, которые отпускаются без рецепта, действительно могут быть вредны для водителей, поскольку после них может клонить в сон.

Читайте также:

Автоэксперт Сажин объяснил, чем «Терафлю» и «Супрастин» могут помешать водителю

Автоэксперт Борисов заявил об опасности внезапного крена автомобиля на одну из сторон

Автоэксперт Балабас раскрыл, как правильно собирать автоаптечку
#вода
#автомобиль
#ущерб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На выставке в подмосковном комплексе «Максима Парк» соберутся более 7 тысяч собак
16 мая 2024, 18:11

Фото: iStock/Tatyana Consaul

В подмосковном комплексе «Максима Парк» 8 и 9 июня пройдет выставка «Россия 2024», где соберутся компаньоны и охотники, титулованные призеры и спортсмены, редкие и самые популярные собаки. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Гости выставки увидят тренировочные состязания питомцев, показательные выступления, мастер-классы по спортивным дисциплинам, викторины, разнообразие товаров для животных и многое другое. Кроме того, в программу мероприятия войдут тренировочные состязания по новой признанной FCI дисциплине «ралли обидиенс», показательные выступления по трейбболу, защитным дисциплинам, ноузворку, фризби, танцам с собаками.

На выставке будет работать выездной мини-госпиталь, в котором можно будет получить бесплатную консультацию ветеринарного врача.

Детям, которые посетят выставку, также не придется скучать. Для них подготовлены увлекательные мастер-классы. Для владельцев собак тоже будет приятный бонус: бесплатная фотография питомца в ветеринарный паспорт.

Читайте также:

Кинолог рассказал, от чего зависит поведение собаки

Маленькие собаки с длинным носом живут дольше крупных и плоскомордых псов

Кинологи раскрыли, когда вылизывание лап может быть опасно для собаки
#собаки
#кинолог
#мероприятия
#выставки
#госпиталь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серпухове продолжается ремонт дорог
16 мая 2024, 17:59

Фото: пресс-служба г.о. Серпухов

Ремонтные работы проводятся на участках региональных дорог в городском округе Серпухов в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В настоящее время идёт ремонт на участке дороги протяжённость. 1,7 км между деревнями Арнеево и Всходы. Сейчас ведётся фрезерование дорожного покрытия, через два дня начнётся укладка нового асфальта», — говорится в сообщении.
Кроме того, идёт ремонт дорожного покрытия на участке протяжённостью 3,14 км на Северном шоссе. Работы планируется завершить до конца мая.

Отмечается, что всего в этом году на территории округа Серпухов планируется отремонтировать семь участков региональных дорог общей протяжённостью около 13 километров. Участки были выбраны по итогам народного голосования на портале «Добродел».

Читайте также:

В Подмосковье стартовало строительство тротуаров

Подмосковью передали девять участков земли для строительства дорог

В Подмосковье с начала сезона отремонтировали около 140 км дорог
#серпухов
#дороги
#ремонт дорог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У памятника Кобзону в Москве выявили QR-коды с рекламой наркошопа
16 мая 2024, 17:53

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В Оружейном переулке в Москве полиция обнаружила незаконно размещенные QR-коды, ведущие на сайт наркошопа, сообщили в пресс-службе управления МВД по столице.
«15 мая сотрудниками полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия были обнаружены QR-коды с сайта продажи запрещенных веществ», — говорится в сообщении.
На улице расположен памятник Народному артисту СССР Иосифу Кобзону. По данным телеграм-канала Mash, 12 табличек со ссылками на продажу запрещенных веществ были установлены на этом монументе. Один из QR-кодов разместили на плите, имитирующей грампластинку, которая находится рядом со статуей певца. По информации Mash, на табличках указано, что при сканировании кода можно услышать лучшие песни артиста.

Читайте также:

Воробьёв: Кобзон подавал нам пример мужества

Кобзон о Мулермане: «Мало ли, что было при жизни? Пускай это всё уйдёт»

Кобзон назвал свою любимую песню из репертуара Анофриева
#памятник
#ссср
#мероприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье штрафы парковку у контейнерных площадок за месяц составили 385 тыс. рублей
16 мая 2024, 17:26

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

385 тысяч рублей составила общая сумма штрафов, которые выписали автомобилистам в апреле в Московской области за парковку у контейнерных площадок, мешающую мусоровозам вывозить отходы, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«За стоянку автомобилей, мешающих вывозу мусора, В апреле оштрафовали 77 водителей на сумму 385 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего нарушений было зафиксировано на территории Ленинского городского округа: там было выписано 27 штрафов на общую сумму 110 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что сообщать о нарушении правил парковки жители могут через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел».

Читайте также:

В Подмосковье устранили свыше 400 перебоев подачи воды в МКД

В Подмосковье починили свыше 200 табличек с адресами домов

В Подмосковье снизилось количество вопросов по содержанию МКД
#нарушения
#штрафы
#парковка
#дворы
#густ мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для участников акции «Лес Будущего» будут ходить бесплатные автобусы
16 мая 2024, 17:14

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Участники акции «Лес Будущего» смогут бесплатно доехать до центральной площадки на автобусах Мострансавто. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Акция «Лес Будущего» состоится 18 мая на территории всей Московской области.

«Участники акции «Лес Будущего» смогут воспользоваться бесплатными автобусами Мострансавто, которые будут следовать в режиме шаттлов до места проведения мероприятия. В транспортной работе задействуют семь автобусов, до центральной площадки два автобуса будут следовать от станции МЦД Лобня, а ещё пять будут курсировать от парковки, расположенной вблизи места проведения акции», — поделился зампред правительства Московской области – министр транспорта Алексей Гержик.

Принять участие в акции могут все желающие в удобной для себя месте. Карту мест посадки деревьев можно найти геопортале Подмосковья.

Читайте также:

Для подмосковной акции «Лес Будущего» подготовили более 102 тысяч сеянцев

Опубликована карта мест проведения акции «Лес Будущего» в Подмосковье

В Подмосковье стартовало строительство тротуаров
#лес
#мострансавто
#акция
#мцд
#алексей гержик
#мероприятия
#станции
#площадки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бьюти-блогер Горбунова назвала инновационное средство для очищения лица
Бьюти-блогер Горбунова заявила о пользе энзимной пудры
16 мая 2024, 17:09

Фото: iStock/pavlyukv

Бьюти-блогер и руководитель студии красоты Рия Горбунова заявила, что для очищения кожи лица идеальным инновационным косметическим средством является энзимная пудра.
По её словам, такая пудра улучшает текстуру кожи и цвет лица, а также предотвращает появление прыщей.

В беседе с «Вечерней Москвой» Горбунова отметила, что энзимную пудру можно использовать один-два раза в неделю в зависимости от типа кожи.

А визажист-стилист Евгения Паша рекомендовала матовые текстуры, тени неярких оттенков, растушеванные линии и длинные выразительные ресницы при нависшем веке.

«Важно использовать не слишком яркие и не очень контрастные тени, чтобы не подчеркивать основную складку. Лучшим решением будет мягкий макияж смоки айз с плавными растушеванными линиями», — отметила в беседе с «Москвой 24» Паша.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук Майя Парфёнова заявляла, что увлажняющие бальзамы и помады для губ не наносят существенного вреда в зимний период.

Читайте также:

Врач Парфёнова опровергла миф о вреде бальзамов для губ зимой

Названы способы борьбы с продажей просроченной косметики

Визажист Москвичева: Тональный крем не спасает от солнечных лучей
#врач
#стилист
#косметолог
#косметика
#рекомендации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске почтили память местных жителей, погибших на СВО
16 мая 2024, 16:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Торжественную акцию в память о красногорцах, погибших в ходе специальной военной операции, провели у мемориального комплекса Красная горка, участие в акции приняли родные и близкие бойцов, представители общественных организаций, а также замглавы городского округа Красногорск Владимир Каменских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Красная горка — святое место для каждого жителя муниципалитета: в память о тех, кто не вернулся с полей сражений, о тех, чьи подвиги останутся в наших сердцах, здесь горит Вечный огонь», — сказал военный комиссар округа Игорь Тельбухов.
В ходе акции её участники почтили память погибших минутой молчания, установили таблички с их именами, возложили цветы к мемориалу и посадили 22 саженца.

Читайте также:

В Красногорске состоялась премьера спектакля «Судьба человека. Первая весна»

В фестивале авиамоделирования в Красногорске приняли участие шесть клубов

В Красногорске в преддверии 9 Мая открыли «Парту героя»
#красногорск
#сво
#мемориал
#церемония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участники СВО из 46 регионов РФ начнут обучение по программе «Время героев»
16 мая 2024, 16:41

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Для обучения на первом уровне президентской образовательной программы «Время героев» для участников и ветеранов СВО были отобраны первые 83 участника.
Об сообщили на заседании общественного совета программы. Они получат свои результаты вместе с другими участниками отбора 20 мая, а потом приступят к обучению.

Как рассказал руководитель блока оценочных мероприятий программы «Время героев» Павел Безручко, все участники отбора прошли комплексную оценку управленческого опыта, достижений и управленческого потенциала. Они заполняли анкету и проходили тестирование. По совокупности этих результатов каждому участнику рекомендован один из четырех уровней образовательной программы.

Так, уровни ранжируются от полученных во время оценки баллов и наличия наград.

Читайте также:

«По желанию Путина»: как умер главный «кремлевский художник» Сергей Андрияка

В Подмосковье с начала года более ста раз пробивали газопровод в ходе земляных работ

Россияне назвали наиболее подходящий для смены работы сезон
#спецоперация
#россия
#обучение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф