Воробьёв анонсировал открытие нового корпуса школы в ЖК «Домодедово парк» 1 сентября

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Новый корпус школы №12 на 825 мест в ЖК «Домодедово парк» рассчитывают открыть 1 сентября этого года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ, поговорил с педагогами и родителями школьников.
В жилом комплексе планировали ввести большую школу на 1,1 тыс. мест, однако инвестор смог построить лишь первый блок на 275 учащихся. Он открылся в 2020 году. Строительство второго регион взял на себя. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование».
Школа в ЖК «Домодедово Парк» была в числе двадцати, старт строительству которых в мае 2022 года дали Андрей Воробьёв и зампред правительства России Татьяна Голикова. Она входит в образовательный комплекс Домодедовской СОШ №12 им. полного кавалера ордена Славы В.Д. Преснова. В его составе – три школьных здания и столько же дошкольных отделений.
Сейчас там учатся около 1,8 тыс. человек, причём более 700 – во вторую смену. В новом учебном году их число может увеличиться до 2 тыс. Некоторым ребятам из жилкомплекса приходится ездить на автобусах в деревню Павловское.
Как рассказала губернатору врио главы городского округа Домодедово Евгения Хрусталёва, в муниципалитете идёт масштабная работа по строительству и капремонту образовательных учреждений. Помимо нового корпуса СОШ №12 строятся школы на 1650 мест в ЖК «Прибрежный Парк» и на 550 – в микрорайоне Бабырино, а также детсад на 250 воспитанников в ЖК «Домодедово парк». Все объекты планируют открыть в 2025 году. А уже в 2024-м в этом жилом комплексе начнёт работу дошкольное образовательное учреждение на 300 ребят.
Всего в Подмосковье в этом году откроют 42 новых школы и 48 детсада. После капремонта планируется открыть ещё 42 школы, 20 дошкольных образовательных учреждений и шесть колледжей.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв навестил детей из Московского областного хосписа и их родителей
В регистре паллиативных пациентов числятся около 700 жителей Подмосковья
Студентам медколледжа устроили экскурсию по подмосковному онкодиспансеру
«Новую школу очень ждут жители – ближайшие учебные заведения перегружены. Строим за бюджетные деньги. Строители обещают сдать её к 1 сентября. Думаю, в такой школе детям будет комфортно. Мы стараемся обеспечить жителям комфортную среду в каждом уголке Подмосковья. Это касается и поликлиник, и школ. Но самое главное – люди: врачи, учителя. У нас каждый год растёт количество победителей и призёров олимпиад. Хочу поблагодарить педагогов за то, что они смогли заинтересовать ребят», – сказал Воробьёв.
Школа в ЖК «Домодедово Парк» была в числе двадцати, старт строительству которых в мае 2022 года дали Андрей Воробьёв и зампред правительства России Татьяна Голикова. Она входит в образовательный комплекс Домодедовской СОШ №12 им. полного кавалера ордена Славы В.Д. Преснова. В его составе – три школьных здания и столько же дошкольных отделений.
Сейчас там учатся около 1,8 тыс. человек, причём более 700 – во вторую смену. В новом учебном году их число может увеличиться до 2 тыс. Некоторым ребятам из жилкомплекса приходится ездить на автобусах в деревню Павловское.
«Школа позволит нам развивать профильное обучение и частично ликвидировать вторую смену. Она будет оснащена современным оборудованием – появятся цифровые лаборатории по физике, химии, генеалогии. Также у нас будет космический класс. В рамках сотрудничества с Роскосмосом мы получим телескоп и беспилотники. У нас есть то, чем мы сможем заинтересовать детей, привлечь к инженерным профессиям и подготовить к поступлению в лучшие вузы России», – сказала Татьяна Бабынина.Ввод нового корпуса на 825 мест даст возможность проводить дополнительные занятия. В планах – открыть в школе космический, лингвистический и ИТ-классы. Ребята смогут изучать китайский и английский языки, посещать спортивные секции.
«Мы стараемся делать в Подмосковье школы полного дня. Тебе не нужно куда-то ехать на автобусе, чтобы подучить английский, поиграть в баскетбол или на гитаре. Для этого инвестируем в строительство и ремонт образовательных учреждений значительные средства», – отметил губернатор.В новом корпусе, помимо учебных классов, появятся два спортзала, актовый зал на 300 мест, столовая более чем на 400 учеников, библиотечно-информационный центр на 300 детей и ИТ-зона. На территории обустроят стадион, спортивные и детские игровые площадки.
«Мы живём в ЖК «Домодедово парк» с 2016 года. У нас три дочки: две школьницы, а младшая ходит в детский сад. С нетерпением ждём открытия новой школы, куда со следующего года пойдет средняя. Младшая, как только подрастёт, тоже будет учиться здесь. Каждое утро, когда мы идем в садик, она говорит: это моя школа», – поделился Фёдор Эксоренко.Сейчас строительная готовность корпуса составляет 64%. На объекте работают более 250 человек.
«6 мая прошлого года мы получили разрешение на строительство. Сейчас полным ходом идёт благоустройство наружной части, завершаем фасадные работы. Инженерные системы готовы на 90%. В августе выходим на ввод объекта, чтобы 1 сентября дети смогли пойти в новую школу», – поделился планами представитель подрядчика Армен Алмасян.Учебное заведение почти укомплектовано кадрами, в том числе специалистами из других регионов. Большое подспорье при привлечении учителей – областные меры поддержки. Шесть педагогов школы №12 получают компенсацию аренды жилья на 20 тыс. рублей ежемесячно.
Как рассказала губернатору врио главы городского округа Домодедово Евгения Хрусталёва, в муниципалитете идёт масштабная работа по строительству и капремонту образовательных учреждений. Помимо нового корпуса СОШ №12 строятся школы на 1650 мест в ЖК «Прибрежный Парк» и на 550 – в микрорайоне Бабырино, а также детсад на 250 воспитанников в ЖК «Домодедово парк». Все объекты планируют открыть в 2025 году. А уже в 2024-м в этом жилом комплексе начнёт работу дошкольное образовательное учреждение на 300 ребят.
Всего в Подмосковье в этом году откроют 42 новых школы и 48 детсада. После капремонта планируется открыть ещё 42 школы, 20 дошкольных образовательных учреждений и шесть колледжей.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв навестил детей из Московского областного хосписа и их родителей
В регистре паллиативных пациентов числятся около 700 жителей Подмосковья
Студентам медколледжа устроили экскурсию по подмосковному онкодиспансеру
Лора Луганская