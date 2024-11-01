Губернатор Воробьёв поручил правоохранителям контролировать модернизацию ЖКХ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Датчики температуры и давления до конца года установят на 2105 подмосковных объектах теплоснабжения.
Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв на оперативном совещании с правоохранительным блоком в Доме правительства Московской области. Его темой стал контроль за модернизацией системы ЖКХ.
Как подчеркнул губернатор, сейчас на особом контроле - работа, связанная с прохождением отопительного сезона, и реализация масштабной программы модернизации системы ЖКХ.
Только по госпрограмме запланировано провести работы на 689 объектах - котельных, центральных тепловых пунктах, водозаборных узлах, насосных станциях, станциях водоочистки, очистных сооружениях, водно-распределительных устройствах и канализационных насосных станциях. Также обновят около 1,9 тыс. км теплосетей.
Масштаб программы модернизации подмосковной системы ЖКХ предполагает строгий контроль. Для этого создана межведомственная рабочая группа, в которую входят и представители правоохранительных органов.
Помимо этого, на совещании затронули вопросы капремонта многоквартирных домов. В этом запланировано обновить 4 тыс. МКД. За 11 лет в Подмосковье привели в порядок 20,5 многоквартирных домов. Комфортные условия жизни получили 3,5 млн жителей.
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«Наше совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона – это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности жителей в больших и малых городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», – сказал Воробьёв.
Как подчеркнул губернатор, сейчас на особом контроле - работа, связанная с прохождением отопительного сезона, и реализация масштабной программы модернизации системы ЖКХ.
«Чтобы своевременно реагировать на перебои с теплом, ведётся установка датчиков температуры и давления. Сейчас ими оборудовано более 1,6 тыс. котельных. До конца года планируется установить эти устройства на 2105 самых крупных объектах теплоснабжения. Они подключены к информационной системе и позволяют отслеживать работу теплоисточника дистанционно. Если температура падает, диспетчеру автоматически поступает сообщение, и на место оперативно отравляется аварийная группа», – рассказал глава региона.В рамках модернизации системы ЖКХ в этом году в Подмосковье запланировано 170 мероприятий. В регионе обновят 39 котельных и 185 км теплосетей. Эта работа завершена уже на 80%. В целом же за 5 лет модернизация коснется 5,4 млн жителей Московской области.
Только по госпрограмме запланировано провести работы на 689 объектах - котельных, центральных тепловых пунктах, водозаборных узлах, насосных станциях, станциях водоочистки, очистных сооружениях, водно-распределительных устройствах и канализационных насосных станциях. Также обновят около 1,9 тыс. км теплосетей.
Масштаб программы модернизации подмосковной системы ЖКХ предполагает строгий контроль. Для этого создана межведомственная рабочая группа, в которую входят и представители правоохранительных органов.
Помимо этого, на совещании затронули вопросы капремонта многоквартирных домов. В этом запланировано обновить 4 тыс. МКД. За 11 лет в Подмосковье привели в порядок 20,5 многоквартирных домов. Комфортные условия жизни получили 3,5 млн жителей.
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Лора Луганская